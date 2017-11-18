15 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Лагерь навыка. Новый курс”.



Автор-сказитель – Сергей Будков



«Всякая мысль, выраженная словами, есть сила, действие которой беспредельно». Л. Толстой.



Сегодня, влияние на человечество средств массовой информации вышло на другой, более сложный уровень. Информационное воздействие может быть разным, разрушающим или созидающим, изменяя при этом общество.

В подростковой и молодёжной среде сейчас стало модно и престижно вести свой собственный или дружеский видео-дневник, таким способом эффективно заявляя о себе миру.



Интересные дневники просматривают друзья, одноклассники, вся школа, районы, города, страны. А полезен ли ты своей информацией людям? Делает ли твоя информация людей слабее или сильнее? Как она меняет общество? А, может быть, у тебя давно есть, что сказать людям, ты знаешь, что принесёшь этим пользу, но пока не знаешь, как это сделать?



В передаче Сергей Будков поведал о том, как научиться работать с информацией и правильно её преподносить, вести свой видео-дневник без специального оборудования, используя только домашний компьютер и смартфон.



Эти и другие важные вопросы будут озвучены в передаче 15 ноября 2017 в 20 часов по Москве.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com