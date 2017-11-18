Крым: Путин открыл в Ливадии памятник Александру III Миротворцу

В 1894 году Ливадия прощалась с императором Александром III, прозванном в народе Царь-Миротворец. Россия при нем не вела ни одной войны. Народ жил в мире, занимаясь мирным строительством. В наши дни благодарные потомки установили на месте Малого Ливадийского дворца монумент в его честь. В церемонии открытия участвовал президент России Владимир Путин.

Для Ялты Романовы сделали очень много. Вносили крупные денежные пожертвования. Их примеру следовали состоятельные горожане. В городе строились санатории, общественные здания, школы и училища. Были построены порт и набережная, собор имени Александра Невского и усовершенствован Массандровский винный подвал.

В середине осени 1894-го, когда здоровье императора ухудшилось, царское семейство отправилось в Ялту. Александр IIIхотел увидеть любимый город.

На церемонии открытия памятника в Ялте также присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, полпред президента Владимир Устинов, официальные лица, духовенство, студенты и курсанты. Возле памятника подняли флаг России. Оркестр играл российский гимн и «Коль славен наш Господь в Сионе». Так открывался памятник человеку, принесший стране в свое время «мир, славу, развитие и стабильность».

Ялта… Любовь императора Александра III к этому городу не нуждается в подтверждении.

Царь занимался не только обустройством своего имения, но и застройкой города, превращая его в национальный курорт высшего уровня. Ялту даже прозвали «русским Чикаго» из-за темпов строительства, а «крестным отцом» - Санкт-Петербург, в котором проживала царствующая семья.

Монумент был изготовлен из бронзы на Урале по замыслу народного художника Андрея Ковальчука. Он впечатляет: высота четыре метра. Царь сидит на срубе дерева, одетый в военную форму, опираясь на меч. За его спиной гигантская стела с двуглавым орлом, на которой изображены в виде рельефа все достижения его эпохи: от Транссиба до самолета Можайского.

Венчает всю эту композицию знаменитая фраза Александра III: «У России есть только два союзника - ее армия и флот».

К сожалению, Малый Ливадийский дворец был разрушен фашистами во время оккупации полуострова в годы войны. Позже, в Ливадийском дворце прошла знаменитая Ялтинская конференция и проживала делегация США во главе с Рузвельтом. Ливадийский дворец - последнее сооружение Российской империи, созданное для Романовых.

Открывая церемонию, Путин возложил цветы к памятнику. В своей речи он назвал императора «выдающимся государственным деятелем, человеком сильного характера, несгибаемой воли и мужества». Достойный человек не будет забыт. Мы помним всех, кто жил и трудился во имя России…