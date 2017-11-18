Крым: Путин открыл в Ливадии памятник Александру III Миротворцу
В 1894 году Ливадия прощалась с императором Александром III, прозванном в народе Царь-Миротворец. Россия при нем не вела ни одной войны. Народ жил в мире, занимаясь мирным строительством. В наши дни благодарные потомки установили на месте Малого Ливадийского дворца монумент в его честь. В церемонии открытия участвовал президент России Владимир Путин.
Для Ялты Романовы сделали очень много. Вносили крупные денежные пожертвования. Их примеру следовали состоятельные горожане. В городе строились санатории, общественные здания, школы и училища. Были построены порт и набережная, собор имени Александра Невского и усовершенствован Массандровский винный подвал.
В середине осени 1894-го, когда здоровье императора ухудшилось, царское семейство отправилось в Ялту. Александр IIIхотел увидеть любимый город.
На церемонии открытия памятника в Ялте также присутствовали глава Крыма Сергей Аксенов, полпред президента Владимир Устинов, официальные лица, духовенство, студенты и курсанты. Возле памятника подняли флаг России. Оркестр играл российский гимн и «Коль славен наш Господь в Сионе». Так открывался памятник человеку, принесший стране в свое время «мир, славу, развитие и стабильность».
Ялта… Любовь императора Александра IIIк этому городу не нуждается в подтверждении.
Царь занимался не только обустройством своего имения, но и застройкой города, превращая его в национальный курорт высшего уровня. Ялту даже прозвали «русским Чикаго» из-за темпов строительства, а «крестным отцом» - Санкт-Петербург, в котором проживала царствующая семья.
Монумент был изготовлен из бронзы на Урале по замыслу народного художника Андрея Ковальчука. Он впечатляет: высота четыре метра. Царь сидит на срубе дерева, одетый в военную форму, опираясь на меч. За его спиной гигантская стела с двуглавым орлом, на которой изображены в виде рельефа все достижения его эпохи: от Транссиба до самолета Можайского.
Венчает всю эту композицию знаменитая фраза Александра III: «У России есть только два союзника - ее армия и флот».
К сожалению, Малый Ливадийский дворец был разрушен фашистами во время оккупации полуострова в годы войны. Позже, в Ливадийском дворце прошла знаменитая Ялтинская конференция и проживала делегация США во главе с Рузвельтом. Ливадийский дворец - последнее сооружение Российской империи, созданное для Романовых.
Открывая церемонию, Путин возложил цветы к памятнику. В своей речи он назвал императора «выдающимся государственным деятелем, человеком сильного характера, несгибаемой воли и мужества». Достойный человек не будет забыт. Мы помним всех, кто жил и трудился во имя России…
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Александр III (1881-1894 гг) был первым по-настоящему русским царём XIX века. Все 13 лет его царствования были мирными. Он достиг всех внешнеполитических успехов. Он чётко и честно заявил, что Россия – для русских людей, что русские должны стать хозяином своей земли. Разумеется, при нём было множество либералов. Очень показателен следующий пример. Тайный советник Сергиевский указывал, что основная масса учеников-евреев достигает лишь средних успехов. Классы, переполненные евреями, учатся хуже. Много среди учеников-евреев выходцев из семей кабатчиков, содержателей борделей (кстати сказать, на Руси бордели назывались бардаками). В Виленском округе с 1877 по 1882 годы был выгнан 91 учащийся. Из них 61 еврей (67%). И это при том, что жиды составляли 25% от общего числа учащихся. А всего с 1873 по 1884 годы было изгнано 127 пархатых хулиганов.
Виленский почечитель Сергиевский писал, что в Западном крае жиды составляют 16%, а в учебных заведениях их 22%. Но он, несмотря на приветствие решительных мер по изгнанию, считал, что ограничение числа евреев в учебных заведениях – несправедливо. Этот либерал не знал, что они с ним сотворят в XX веке!
В 1885 году обнаружилось, что в Харьковском университете число евреев-студентов равнялось 330 (из общего числа студентов – 906, то есть почти 30%). Во время студенческой потасовки на балу 17 января 1885 года евреи вели себя нагло и вызывающе. При этом выяснилось, что большинство этих жидов записалось в студенты, чтобы не идти в армию, жить в Харькове и заниматься своим “святым” делом – торговлей. Число жидов в этом институте было ограничено до 10%. “Русские Моисеева Закона” показали себя во всей красе и их пришлось вышибать оттуда, где им в принципе делать нечего.
Александр III действовал решительно. Число врачей среди евреев в военном ведомстве он приказал снизить до 5%. И чтобы в Военно-Медицинской Академии число студентов-евреев было не более 5%. Царь повелел, чтобы и в Горном Институте число жидов не превышало 5%. Подобное было и в других институтах. Жаль, что не выгнал всех жидов поголовно, но и такие действия заслуживают всякой похвалы.
В марте 1887 года состоялось неудачное покушение на Александра III. Одним из участников этого покушения был Александр Ульянов – брат Ленина. Этого горбатого и колченогого еврейского карлика отловили и повесили в Шлиссельбургской крепости по приговору суда. Он был организатором и руководителем террористической организации “Народная воля”. До Александра III все-таки добрались. Отравил его врач-еврей Захарьин, но лечили его другие евреи: Лейден и Гирш.
Самым истинно верующим христианном был Николай II. Позорная, обезволенная, жалкая и ничтожная личность. Он, благодаря своей убогой душонке позволил коммунизму окончательно одержать победу.
Александр III, считал, что Hиколай II неспособен к управлению государством (позже это подтвердилось).
Его полное знаменитое выражение – “Во всем свете у нас только 2 верных союзника, — любил он говорить своим министрам: — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас”.
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а романовы,случайно не гольштатские ?И александр такой же..немецкий..не путаешь?или не догоняешь?Есть фотки этого уаря с солдатскими наградами..вы представляете Рокосовского или сталин иди Жукова с орденами славы?((((((((((((((((вот и Саша тот который миротворец..тоже с солдатскими орденами.Но путина убедить легко..он такой доверчивый.
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Он был потомком Павла I, а тот был сыном Салтыкова (я об этом ниже написал)… А по поводу наград – не в курсе… Может, это потом появилось разделение на солдатские и офицерские?
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Как писал философ Александр Севастьянов, Путин будет вынужден принять русскую национальную идеологию, чтобы усидеть у власти.
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Вряд ли. Путин, в свое время сказал, что Россия для русских – это говорят идиоты. Эти слова принадлежат Александру III.
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Это ты погорячился…
Во всем свете у нас только 2 верных союзника, — любил он говорить своим министрам: — наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас.[2].
***
«Конституция? Чтоб русский царь присягал каким-то скотам?»
―Александр III
***
Он же – Россия – для русских и по-русски.
***
Он не вмешивался в дела других стран, но и своей страной не давал помыкать. Вот один пример.
Спустя год после его восшествия на престол, афганцы, науськиваемые английскими инструкторами, решили откусить кусок территории, принадлежащей России.
Приказ царя был лаконичен: «Выгнать и проучить, как следует!», что и было сделано.
Посол Британии в Санкт-Петербурге получил предписание выразить протест и потребовать извинений. «Мы этого не сделаем» — сказал император и на депеше английского посла написал резолюцию: «Нечего с ними разговаривать».
После этого он наградил начальника пограничного отряда, орденом Святого Георгия 3-й степени.
После этого инцидента Александр III сформулировал свою внешнюю политику предельно кратко: «Я не допущу ничьего посягательства на нашу территорию!»
***
Дошедшие до нас остроты Александра намекают не только на прекрасное чувство юмора, но и на живость ума и умение и импровизировать.
Взойдя на престол, Александр III спросил у знатоков истории, чьим сыном был Павел I.
— Скорее всего, графа Салтыкова.
— Слава тебе Господи! — воскликнул Александр III, — Значит, мы русские.
***
Когда англичане посягнули на российские интересы в Афганистане…
“Он подошёл к столу из камня, ударил кулаком — стол разлетелся. Всю казну на войну! Англичанам это стало известно. И только этого было достаточно, чтобы война была остановлена”, — рассказывал Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
***
И из забавного напоследок: когда командующий военным округом М.И. Драгомиров забыл поздравить Александра III с Днем рождения и вспомнил об этом лишь на третий день. Недолго думая, генерал послал телеграмму: «Третий день пьем здоровье Вашего Величества», на что сразу получил ответ: «Пора бы и кончить».
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какая идеология?..ты что вообще украйнулся?..это Царя хотят на трон поставить…
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Наконец-то пришло время, когда стали возводить памятники и великим деятелям прошлого и русским царям!
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а чем он велик?законом о кухаркиных детях?..да .управленец был не плохой..но по сути он эксплуататор и душегуб..при нем смертность в деревне была на 1000детей до года умирало 639…во какой он хороший..а ты ещё д е б ил гордишься..нашёл чем.