Крах «Открытия» и «Бинбанка» лишил пенсионеров 50 миллиардов рублей
В результате падения стоимости ценных бумаг, связанных с банками «ФК Открытие» и «Бинбанк», пенсионные фонды в III квартале 2017 года лишились 51,1 млрд рублей.
Как отмечается в колонке начальника аналитического управления БКФ Мксима Осадчего на Banki.ru, крах банка «ФК Открытие» и «Бинбанка» мощно ударил по сектору негосударственных пенсионных фондов.
«Шесть НПФ из топ-10 по пенсионным накоплениям получили убыток за III квартал 2017 года, четыре из них — убыток за девять месяцев 2017 года. Совокупный убыток топ-10 за III квартал достиг 22,1 млрд рублей», — отмечает Осадчий.
Среди этих топ-10 наибольший ущерб понес «НПФ электроэнергетики» — в его балансе возникла «дыра» в размере 2 млрд рублей на 30 сентября 2017 года. «Дыра» возникла из-за убытка в размере 13,8 млрд рублей за III квартал 2017 года и 10,4 млрд рублей за девять месяцев 2017 года.
Основная причина убытка во всех случаях — обесценение ценных бумаг, связанных с банком «ФК Открытие» и Бинбанком.
Из этих топ-10 НПФ семь связаны с тремя банками «московского кольца». Четыре связаны с банком «ФК Открытие». Это «дочки» банка НПФ «Лукойл-Гарант», НПФ РГС и «НПФ электроэнергетики», а также НПФ «Будущее», принадлежащий тесно связанному с «Открытием» Борису Минцу. Еще два НПФ связаны с Бинбанком. Это НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие», принадлежащие группе «Сафмар». Наконец, НПФ «Согласие» входит в группу Московского Кредитного Банка.
Банковский кризис вызвал негативные процессы и в смежном теневом банковском секторе — в сегменте НПФ. Пока эти процессы незаметны для публики, но скоро они могут проявиться как в нарастающем дефиците пенсионной системы, так и в росте инфляции.
Источник: http://ktovkurse.com/a-vy-kurse/krah-fk-otkrytie-i-binbanka-lishil-pensi…
Источник: pravosudija.net
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Люди…забудьте о пенсиях.Приучайте себя к этой мысли.
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Путенцы почему пропустили эту тему. Я за них поработаю.
Да, с пенсиями ситуация не простая. Ну так в Китае например пенсий вообще нет! И как развиваются! Семимильными шагами. Вообще в нормальных семьях дети должны заботиться и помогать родителям. Рожайте детей больше, а не нойте на сайтах.
Пойдет так? Обращаюсь к троллиному куратору. Возьмите лучше меня писать посты вместо всех ваших троллей здесь.
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Ах да. PS. Нуаздесьтопричемпутен? Он что ли из своего кармана вам пенсии должен платить?