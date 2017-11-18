Крах «Открытия» и «Бинбанка» лишил пенсионеров 50 миллиардов рублей

В результате падения стоимости ценных бумаг, связанных с банками «ФК Открытие» и «Бинбанк», пенсионные фонды в III квартале 2017 года лишились 51,1 млрд рублей.

Как отмечается в колонке начальника аналитического управления БКФ Мксима Осадчего на Banki.ru, крах банка «ФК Открытие» и «Бинбанка» мощно ударил по сектору негосударственных пенсионных фондов.

Топ-10 НПФ по величине пенсионных накоплений. Данные финансовой отчетности НПФ, в миллиардах рублей. Фонды, связанные с «Открытием», выделены желтым; с Бинбанком — оранжевым; с МКБ — зеленым.

«Шесть НПФ из топ-10 по пенсионным накоплениям получили убыток за III квартал 2017 года, четыре из них — убыток за девять месяцев 2017 года. Совокупный убыток топ-10 за III квартал достиг 22,1 млрд рублей», — отмечает Осадчий.

Среди этих топ-10 наибольший ущерб понес «НПФ электроэнергетики» — в его балансе возникла «дыра» в размере 2 млрд рублей на 30 сентября 2017 года. «Дыра» возникла из-за убытка в размере 13,8 млрд рублей за III квартал 2017 года и 10,4 млрд рублей за девять месяцев 2017 года.

Основная причина убытка во всех случаях — обесценение ценных бумаг, связанных с банком «ФК Открытие» и Бинбанком.