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Крах «Открытия» и «Бинбанка» лишил пенсионеров 50 миллиардов рублей

18:19. 18 ноября 2017 Просмотров - 284 3 коммент. Опубликовал:

В результате падения стоимости ценных бумаг, связанных с банками «ФК Открытие» и «Бинбанк», пенсионные фонды в III квартале 2017 года лишились 51,1 млрд рублей.

Как отмечается в колонке начальника аналитического управления БКФ Мксима Осадчего на Banki.ru, крах банка «ФК Открытие» и «Бинбанка» мощно ударил по сектору негосударственных пенсионных фондов.

Топ-10 НПФ по величине пенсионных накоплений. Данные финансовой отчетности НПФ, в миллиардах рублей. Фонды, связанные с «Открытием», выделены желтым; с Бинбанком — оранжевым; с МКБ — зеленым.

«Шесть НПФ из топ-10 по пенсионным накоплениям получили убыток за III квартал 2017 года, четыре из них — убыток за девять месяцев 2017 года. Совокупный убыток топ-10 за III квартал достиг 22,1 млрд рублей», — отмечает Осадчий.

Среди этих топ-10 наибольший ущерб понес «НПФ электроэнергетики» — в его балансе возникла «дыра» в размере 2 млрд рублей на 30 сентября 2017 года. «Дыра» возникла из-за убытка в размере 13,8 млрд рублей за III квартал 2017 года и 10,4 млрд рублей за девять месяцев 2017 года.

Основная причина убытка во всех случаях — обесценение ценных бумаг, связанных с банком «ФК Открытие» и Бинбанком.

Из этих топ-10 НПФ семь связаны с тремя банками «московского кольца». Четыре связаны с банком «ФК Открытие». Это «дочки» банка НПФ «Лукойл-Гарант», НПФ РГС и «НПФ электроэнергетики», а также НПФ «Будущее», принадлежащий тесно связанному с «Открытием» Борису Минцу. Еще два НПФ связаны с Бинбанком. Это НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие», принадлежащие группе «Сафмар». Наконец, НПФ «Согласие» входит в группу Московского Кредитного Банка.

Банковский кризис вызвал негативные процессы и в смежном теневом банковском секторе — в сегменте НПФ. Пока эти процессы незаметны для публики, но скоро они могут проявиться как в нарастающем дефиците пенсионной системы, так и в росте инфляции.

 

Источник: http://ktovkurse.com/a-vy-kurse/krah-fk-otkrytie-i-binbanka-lishil-pensi…

Источник: pravosudija.net

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3 коммент.»

  • 82 43
    Ъ 18 ноября 2017 в 20:12 Ссылка Пометить
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    Люди…забудьте о пенсиях.Приучайте себя к этой мысли.

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  • 16435 7783
    Ursus 18 ноября 2017 в 21:43 Ссылка Пометить
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    Путенцы почему пропустили эту тему. Я за них поработаю.

    Да, с пенсиями ситуация не простая. Ну так в Китае например пенсий вообще нет! И как развиваются! Семимильными шагами. Вообще в нормальных семьях дети должны заботиться и помогать родителям. Рожайте детей больше, а не нойте на сайтах.

    Пойдет так? Обращаюсь к троллиному куратору. Возьмите лучше меня писать посты вместо всех ваших троллей здесь.

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    • 16435 7783
      Ursus Ursus 18 ноября 2017 в 21:50 Ссылка Пометить
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      Ах да. PS. Нуаздесьтопричемпутен? Он что ли из своего кармана вам пенсии должен платить?

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