Как Навальный променял митинг в провинции на отдых в Германии

Алексей Навальный сорвался… и рванул в Мюнхен. Согласованные властями митинги оппозиции в регионах были отменены накануне поездки. Никаких внятных объяснений своему поступку Навальный не дал, соратники тоже молчат, только постят и твитят старые новости в социальных сетях.

На этой неделе, к слову, были запланированы акции в Пензе и Саранске. В Саранске любители политических эскапад ждали оппозиционера 18 и 19 ноября, а в Пензе – 18, 19 и 20 ноября. Все было согласовано, но в последний момент организаторы «забили на лохов»: Навальный на пару с Волковым скрылся из России, уехав в Европу. По слухам Волкова ждали в Брюсселе.

Сторонники Навального не ожидали такого «финта» от своего кумира. С другой стороны, следует отметить и угасание интереса в «народных массах» к «главному борцу с коррупцией». На митинги Навального приходят десятки, максимум пара сотен человек, а пропаганда в соцсетях порядком надоела. После такого пренебрежения их число, несомненно, еще сократится…

Навальный выбрал не провинциальные российские города, о судьбе которых так показательно печется на публике, а немецкий город Мюнхен, в котором можно неплохо отдохнуть и расслабиться. Довольно странное решение, особенно после того, как он со своими юристами из ФБК постоянно обвинял региональные власти в том, что ему не дают встретиться со сторонниками на удобных площадках и в удобное время. Его ложь проверок не выдерживала, как и на этот раз, когда препятствий для встреч в Пензе и Саранске не было.

Объяснение столь странному поведению Навального имеется, причем вариантов несколько. Во-первых, согласование митинга лишает возможности заявить, что власть притесняет его по всем фронтам. Во-вторых, трудно создать давку и ажиотаж, «взорвать ситуацию» через провокации. Ну, и, в-третьих, финансовая сторона вопроса, которую нужно уладить с западными спонсорами. Не российскими же донатами он здравствует до сих пор?

Третий вариант отлично объясняет такой скорый отъезд Навального за рубеж в самый разгар анонсированных им митингов. Впрочем, не первый раз… В 2016 году он также бросил все и уехал летом во Францию отдохнуть, пока Леонид Волков вдохновенно врал журналистам и сторонникам популиста, что Навальный находится в Москве. Тут же не только отдых в планах, но и, вероятно, получение от «заказчиков» инструкций на будущее… с деньгами.

Интересно, какую Навальному нужно урегулировать программу на Западе? Какие вопросы у него возникли и почему именно в Мюнхене? Да и Волков не просто так отправился в самое сердце Евросоюза – Брюссель. Придется дать отчет, почему их позиции в России так сильно упали. Даже Ксения Собчак, хоть и полный лузер в политике, успела обскакать Навального. Время стремительно улетает, выборы президента все ближе и ближе, а сторонники начинают разочаровываться, уходить, критиковать, обвинять…