Искусство современного бунта
02:18. 18 ноября 2017 Просмотров - 235 2 коммент. Опубликовал: brahman
В Лондоне открылась выставка "Искусства бунта". Одним из главных экспонатов стала композиция в честь одного из главных "бунтарей" современности, который сбежав из тиранической России, попал в застенки еще более тиранической Франции.
Выставка подготовлена Фондом Цуканова http://www.saatchigallery.com/art/art-riot.php и судя по промо материалам, содержит не менее чудесные экспонаты.
Современное искусство оно такое.
PS. И с оказией, про отечественных творцов и "быдло-народ".
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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“сбежав из тиранической России, попал в застенки еще более тиранической Франции” – так все познается в сравнении. Самое интересное защитнички его что-то примолкли. За европейские гранты опасаются, продажные шкуры… Пить и есть всем хочется…;))
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Знаете почему на Западе, а во Франции в первую очередь внедряются и поощряются античеловеческие ценности? Чтобы не повторить и стереть из памяти движение альбигойцев (катар). Против их были организованы первые крестовые походы.
Катары (от греч. katharos — чистый)
Считая материальный мир порождением дьявола, осуждали все земное, призывали к аскетизму, обличали католическое духовенство. Вероучение катаров легло в основу ереси альбигойцев.) . Выступали против догматов католической церкви, церковного землевладения и десятины. К альбигойцам примкнула часть местной знати. Осуждены Вселенским собором 1215, разгромлены в Альбигойских войнах.