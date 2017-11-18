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Искусство современного бунта

02:18. 18 ноября 2017 Просмотров - 235 2 коммент. Опубликовал:


В Лондоне открылась выставка "Искусства бунта". Одним из главных экспонатов стала композиция в честь одного из главных "бунтарей" современности, который сбежав из тиранической России, попал в застенки еще более тиранической Франции.
Выставка подготовлена Фондом Цуканова http://www.saatchigallery.com/art/art-riot.php и судя по промо материалам, содержит не менее чудесные экспонаты.







Современное искусство оно такое.

PS. И с оказией, про отечественных творцов и "быдло-народ".



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Англия, идиоты, павленский, творцы, юмор
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2 коммент.»

  • 3144 326
    krikunoleg 18 ноября 2017 в 9:43 Ссылка Пометить
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    “сбежав из тиранической России, попал в застенки еще более тиранической Франции” – так все познается в сравнении. Самое интересное защитнички его что-то примолкли. За европейские гранты опасаются, продажные шкуры… Пить и есть всем хочется…;))

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  • 957 623
    Oleg 18 ноября 2017 в 9:59 Ссылка Пометить
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    Знаете почему на Западе, а во Франции в первую очередь внедряются и поощряются античеловеческие ценности? Чтобы не повторить и стереть из памяти движение альбигойцев (катар). Против их были организованы первые крестовые походы.
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