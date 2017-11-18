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Госдеп США: фейки “недопсаки” и голодомор

16:40. 18 ноября 2017 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

 

анонс госдепа

Американский госдепартамент славен своими карикатурными персонажами в роли сотрудников. Полагаю, малышки Псаки нам всем не хватает. Ее заявления по внешнеполитической повестке дня никому пока не удалось превзойти, хотя «официальные представители» Белого дома и не оставляют таких попыток. «Недопсаки» Хезер Науэрт стоически держится, на мой взгляд, пытаясь не уронить эту «честь» и сохранить образ клоуна Госдепа.

Нет, я не груба и не наивна, чтобы считать ее просто забавной. Но ряд ее заявлений вызывает не агрессию, а острое желание сводить официального представителя либо к психиатру, либо на уроки истории к вменяемым преподавателям, не повернутым на политической целесообразности. Сегодня новости сообщили о двух ее заявлениях в адрес России: критика Сергея Лаврова и сопли по поводу «украинского голодомора».

Хезер Науэрт обиделась, что работу американских дипломатов в российском МИД назвали «фейковой». Как мог Сергей Лавров, «мировой лидер, топовый дипломат» сделать «возмутительное, нелепое» заявление? Она не пожелала комментировать его заявление, но ведь уже сделала это!

Да и как еще называть лживые заявления постпреда США при ООН Никки Хейли, утверждающей, что с Василием Небензей пытались связаться для согласования проекта резолюции по расследованию химических атак в Сирии, но смогли? США разочарованы тем, что Москва не пошла у них на поводу? Не стала голосовать за проект, направленный не на установление истинного хода событий, а на уничтожение законной власти в Дамаске посредством документов, предоставленных ИГ через сирийскую оппозицию?

И на этом фоне опять прозвучало: Вашингтон надеется сотрудничать с Москвой в деле создания новой зоны деэскалации в Сирии. Просто отлично! Что же задумали стратеги в Пентагоне? Летом коалиционные силы, возглавляемые США, обстреливали сирийские правительственные войска, которые якобы нарушили «деконфликтную зону» вокруг Ат-Танфа. Она, кстати, союзниками была установлена в одностороннем порядке.

Ладно, с Сирией, резолюцией и фейковой дипломатией все понятно. Теперь самое интересное: украинский голодомор и страдания американских политиков по этому поводу.

Науэрт, состроив страдальческое выражение лица, заявила, что Америка вспоминает «трагедию, организованную СССР» и осуждают российскон руководство за его «попытки отрицать это как исторический факт». Пафосно прозвучало. Неучи и русофобы обязательно поверят в ее манипуляцию историческими фактами. Белому дому очень хочется убедить мир, что Советский Союз несет ответственность за голод на Украине в 30-х годах прошлого века. Для чего им это нужно? О, причин хватает: от требования денежной компенсации до создания образа мирового монстра.

Американские политики наловчились искажать факты, вот и не стали говорить, что в то время от голода пострадали все зерновые районы СССР, а не только Незалежная: и Казахстан, и Киргизия, и РСФСР. Или этих людей не жалко? В программу Госдепа не вписались? Статистику выдуманных преступлений советского режима портят?

Прежде, чем говорить о геноциде украинского народа, чего так добивается Киев на международной арене, не стоит забывать и о том, что в 40-е годы страны Запада организовали геноцид славянского населения, причем большая часть людей пострадала именно на территории Советского Союза. Американские компании тогда обогатились на сделках с Гитлером.

Да и Европа потом желала разрушить ослабленную страну после победы над Германией, планируя нападение на СССР летом 1945 года. Американцы с британцами оказались теми еще тварями, но не рискнули вызвать гнев народа, признавшего советских солдат освободителями, особенно, после того «Кембриджская пятерка» передала их планы в Москву.

СССР был готов к повторному нападению, получив еще и моральное преимущество после победы над Гитлером, Запад – нет. История такая штука: копни поглубже, и вылезут все неприятные тайны. Видимо, Науэрт не хватает ума понять это…

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