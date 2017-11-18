Царь-пушка Советского Союза

Среди экспонатов Центрального военно-морского музея есть огромный снаряд от уникальной артиллерийской установки Б-37, калибр которой составляет 406 мм. Изготовлена она была в 1940 году как экспериментальная, для испытания ее баллистических характеристик. Такие орудия предназначались для линкоров типа «Советский Союз», которые уже были заложены в Ленинграде и Николаеве. В рекордно короткий срок – всего за восемь месяцев – гигантское орудие было испытано на Научно-испытательном морском артиллерийском полигоне в Ленинграде на Ржевке. Предварительно НИМАП провел большие подготовительные работы. На главной батарее построили мощный фундамент. Он должен был выдерживать нагрузку при выстреле более 500 тонн, поэтому представлял собой мощное железобетонное сооружение. В октябре 1940 года в связи с обострением международной обстановки правительство СССР решило сосредоточить усилия на строительстве малых и средних боевых кораблей, а также на достройке заложенных крупных кораблей с большой степенью готовности. Линкор «Советский Союз» в число последних не входил, поэтому серийное производство 406-мм орудий не было развернуто. Установка Б-37 оказалась единственной и к началу Великой Отечественной так и оставалась на морском полигоне. Во время войны Б-37 принимала участие в битве за Ленинград. Первый раз огонь по врагу, рвавшемуся к Колпину, советская «царь-пушка» открыла 29 августа 1941 года, последний – 10 июня 1944 года, во время наступления на Карельском перешейке. За годы войны орудие сделало по врагу более 200 выстрелов, и все – со Ржевки. Надпись на мемориальной плите, установленной на орудии после войны, гласила: «Метким огнем оно разрушало мощные опорные пункты и узлы сопротивления, уничтожало боевую технику и живую силу противника, поддерживало действия частей Красной армии Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота на Невском, Колпинском, Урицко-Пушкинском, Красносельском и Карельском направлениях». Теперь эта доска передана в Центральный военно-морской музей, а орудие так и стоит на Ржевском полигоне. Сила взрыва от 406-мм снаряда была колоссальной. В земле образовывалась воронка глубиной шесть, диаметром – двенадцать метров, а разлетающиеся осколки могли поражать живую силу противника в радиусе до двух километров. Для того чтобы поразить намеченную цель, требовался очень непростой расчет. При подготовке к стрельбе учитывались сила и направление ветра, влажность воздуха, расстояние до цели. При полете снаряд издавал страшный звук, поэтому население близ полигона приходилось заблаговременно оповещать о готовящихся действиях… В то же время стрельба из советской «царь-пушки» была настолько дорогостоящей, а запас снарядов так мал, что разрешение на нее мог дать только командующий артиллерией Балтфлота. Происходило это только в чрезвычайных случаях. Например, во время прорыва блокады в 1943 году Б-37 вела огонь по стратегическому объекту противника – 8-й ГРЭС. Б-37 – единственное орудие, которое было и до сих пор остается главным калибром Советского Союза. Уже 75 лет оно находится на закрытой территории Испытательного полигона МО РФ на Ржевке. В 2009 году командование полигона попыталось создать музей испытаний морского вооружения, где можно было бы разместить образцы вооружения и техники ВМФ, и сделать Б-37 музейным экспонатом. Изучались и предложения создать на полигоне филиал Центрального военно-морского музея. Но, к сожалению, ни то ни другое воплотить в жизнь не удалось.