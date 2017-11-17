В России ввели налог на развитие

Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект, фактически возвращающий очень странный налог на движимое имущество организаций, благополучно отмененный пять лет назад

В 2012 году от налога была освобождена техника: автомобили, станки и оборудование дороже 40 тыс. рублей. Сделано было это достаточно хитро. Сам налог это региональный, но льготы предоставила Москва. Год назад ситуация изменилась. Решение вводить или не вводить льготы было отдано на места.

Но какой же чиновник откажется от лишней порции гарантированных денег?

Выяснилось, что почти нигде на местах сохранять льготы чиновники не намерены. В итоге налоговая нагрузка на предпринимателей, занимающихся реальным производством и работающих над его техническим усовершенствованием, в перспективе вырастет где-то на 164 млрд рублей (именно таковой была сумма льгот в прошлом году). Надо ясно понимать, кто в данном случае будет платить. Платить будут именно те предприниматели, которые вкладываются в усовершенствование материальной базы своего бизнеса, то есть непосредственно в экономический рост.

Опять получается, что унтер-офицерская вдова сама себя сечет. Чиновник хочет забрать копейку сейчас, не думая о рубле, который может привести к развитию бизнеса завтра. То, что он не думает о стране в целом, не стоит даже и говорить…

Нынешний законопроект, принятый во втором чтении, стал итогом довольно-таки странного компромисса. При первом чтении Дума приняла годовую отсрочку передачи от центра к регионам права освобождать от этого платежа. Но местные власти уже четко нацелились на эти деньги, как говорят по-русски, раскатали губу. И депутаты вынуждены были удовлетворить изголодавшихся губернаторов, практически единодушно решивших этой льготы не продлевать.

Зачем им действительно новые машины, станки и другие механизмы на производстве? Они и так на свой служебный транспорт достаточно денег потратили. И на квартиры для чиновников.

Нужно как-то и дальше помогать коллегам.

Какие тут могут быть льготы частному предпринимателю? Наоборот, это он должен скинуться чиновнику на бедность.

В итоге депутаты вняли губернаторам. Однако, чтобы волки были сыты и овцы хотя бы отчасти целы, аппетиты местных начальников пришлось немного ограничить. Теперь регионы смогут ввести этот налог уже в 2018 году, но по половинной ставке (1,1% вместо 2,2%). Такое соломоново решение обойдется бизнесу в 80 млрд. Тоже немалая сумма.

К 2019 году ставка будет уже полной.

В целом поправка о движимом имуществе – всего лишь элемент большого налогового законопроекта, технически необходимого для принятия бюджета на 2018-2020 годы.

Напомним, что именно с позицией регионов связаны и основные претензии к этому законопроекту по существу.

Дело в том, что по всему законопроекту федеральные законодатели решили переложить ответственность за принципиальные решения именно на региональные власти. Казалось бы, новое правило возвращает инвестиционную льготу, о которой бизнес вспоминал все последние 15 лет (была отменена в 2002 году). Льгота должна вернуться как инвестиционный налоговый вычет, который вводится теперь на десятилетний срок – до 31 декабря 2027 года. То есть предприятия получат право снижать налог на прибыль при покупке или модернизации оборудования.

Но шутка в том, что и этот налог региональный. И принимать окончательное решение, делать вычет или нет, будут вновь наши дорогие субъекты, которые, - как мы знаем - уж точно никак не склонны к самоограничению.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей, естественно, опасаются, что сократить свои бюджеты решится только очень небольшая часть регионов, к тому же еще и «в очень ограниченном объеме». То есть эффекта не будет, и здесь гора родит мышь.

С налогом на движимое имущество ситуация оказалась еще более запущенной. Правительство, выслушав возражения бизнеса, пыталось сделать вид, что оно здесь вообще ни при чем.

«Никто не предполагал, что так будет», - заявил, в частности, в Государственной Думе представлявший законопроект заместитель главы Министерства финансов Илья Трунин.

«Попробуем еще раз проанализировать ситуацию», - пообещал тогда же министр финансов Антон Силуанов.

«При втором чтении нам предстоит решить, кого мы хотим поддержать, забрать эти миллиарды у регионов или у бизнеса. Быть хорошими для всех не получится», - заявил глава бюджетного комитета палаты Андрей Макаров.

И вот теперь Макаров объявил не без гордости: «Компромисс найден. И его уже поддержали коллеги из Совета федерации и регионы».

Однако у представителей бизнеса совсем другое мнение. «Деловая Россия» уже назвала это решение «весьма странной мерой». С коллегами согласны и в РСПП:

Подобная обтекаемая формулировка «создает риски для реализуемых и планируемых инвестпроектов, негативно влияет на деловой климат, увеличивая и фискальную нагрузку, и уровень непредсказуемости».

При этом мера какого-то странного цинизма просто зашкаливает. Бизнесу как бы была подарена очередная конфета. Для нового имущества (не старше трех лет) регионы смогут вводить дополнительные льготы.

Как же так? Опять регионы? Мы же уже выяснили, что никакие льготы они давать не желают?

Но какая, в сущности, разница. Главное, что на словах депутаты сделали, что смогли.

Ото всех этих споров, искомых и найденных решений, обтекаемых формулировок и прочих риторических фигур остается очень странное ощущение. Понятно, что на местах необходимы деньги, не только на нужды самих чиновников, но даже для решения насущных социальных проблем. Но неужели для того, чтобы получить эти средства, нет другого источника, кроме как именно тот бизнес, который инвестирует в модернизацию народного хозяйства?

…Напомним, что все эти решения принимаются в России, откуда только в офшоры выведено около триллиона долларов. И что по сравнению с этим триллионом дополнительные 164 млрд рублей, которые пытаются добыть из реального сектора экономики?

Помимо всего прочего, не должно быть никаких иллюзий. Те, кто держат миллиарды в офшорах, и те, кто вкладывается в производство в России, - это в каждом конкретном случае совершенно разные люди. В их судьбах и в их личных выборах нет ничего общего.

И власти давно пора определиться, с кем они? С теми или с другими.