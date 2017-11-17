14 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Устойчивость планеты Земля. Экология – новая “религия”.



Автор-сказительница – Любава Живая.



Каждый осознанный человек понимает, что наша любимая планета стремительно входит в экологический кризис. Сохранение самобытности планеты и её обитателей, её чистоты и изобилия, природных благ особенно актуально для тех, кто заботится о благополучии своих потомков.

Какой мы получили планету от наших предков и ЧТО СМОЖЕМ СОХРАНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ НАШИМ ДЕТЯМ?

Вопрос достаточно глобальный, и как многие думают, зависит не от каждого из нас, а от правительства, государственных органов, законов, экологических фондов и т.д. Так ли это на самом деле или каждый человек вносит свой вклад и определяет будущее Земли?



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 14 ноября 2017 в 20 часов по Москве.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-





Источник: www.youtube.com