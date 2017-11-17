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Устойчивость планеты Земля. Экология – новая “религия”

21:02. 17 ноября 2017 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

14 ноября 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошёл живой эфир на тему – “Устойчивость планеты Земля. Экология – новая “религия”.

Автор-сказительница – Любава Живая.

Каждый осознанный человек понимает, что наша любимая планета стремительно входит в экологический кризис. Сохранение самобытности планеты и её обитателей, её чистоты и изобилия, природных благ особенно актуально для тех, кто заботится о благополучии своих потомков.
Какой мы получили планету от наших предков и ЧТО СМОЖЕМ СОХРАНИТЬ И ПЕРЕДАТЬ НАШИМ ДЕТЯМ?
Вопрос достаточно глобальный, и как многие думают, зависит не от каждого из нас, а от правительства, государственных органов, законов, экологических фондов и т.д. Так ли это на самом деле или каждый человек вносит свой вклад и определяет будущее Земли?

Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 14 ноября 2017 в 20 часов по Москве.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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