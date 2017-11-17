Спуск “Князя Владимира”

В Северодвинске спущен на воду очередной атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" (проект "Борей-А").В боевой состав флота лодка войдет в 2018 году.Спуск новой лодки, которая расширяет возможности ВМФ РФ забавным образом совпал с истерикой бывшего министра ВМС США, который обвинил РФ в том, что русские хакеры совсем распоясались и тащат все более-менее ценное из американских технологических секретов, включая в том числе и технологию бесшумности подводных лодок.Основные посылы – русские заполоняют и дайте денег. Причем пункт №2 вытекает из пункта №1. Все как обычно – раздувая русскую угрозу, лоббисты Пентагона рассчитывают на более масштабные оборонные ассигнования, что уже наглядно проявилось при формировании оборонного бюджета на 2018-й год.

Источник: colonelcassad.livejournal.com