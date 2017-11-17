Спуск “Князя Владимира”
19:04. 17 ноября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Северодвинске спущен на воду очередной атомный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" (проект "Борей-А").
В боевой состав флота лодка войдет в 2018 году.
Спуск новой лодки, которая расширяет возможности ВМФ РФ забавным образом совпал с истерикой бывшего министра ВМС США, который обвинил РФ в том, что русские хакеры совсем распоясались и тащат все более-менее ценное из американских технологических секретов, включая в том числе и технологию бесшумности подводных лодок.
По сообщениям, бывший министр ВМС США Джон Леман заявил на состоявшемся в среду форуме, что хакеры, работающие на Россию, настолько эффективны в проникновении в компьютеры американских оборонных подрядчиков, что они могут отследить новые американские программы оружия с самого их начала и скопировать данные, чтобы вывести их собственные военные системы на передний край развития.
“Сегодня их кибероперации крайне эффективны, и хотя большинство в оборонной промышленности и не признает этого публично, но они, со своими кибервозможностями, [проникают] в наши программы с самого начала, почти без задержки, практически немедленно. Они не находятся позади нас, они с нами [в наших разработках технологий]”.
Леман, который занимал должность министра ВМС в администрации президента Рональда Рейгана, высказал свои комментарии на конференции Maritime Security Dialogue проводившемся Военно-морским институтом США и Центром стратегических и международных исследований. Он был архитектором военно-морской армады, состоявшей из 600 кораблей, мобилизованных ВМС США против Советского Союза во время холодной войны.
Леман отметил на конференции, что эффективные кибератаки русских – это продолжение стратегии, использовавшейся Москвой после Второй мировой войны – “срисовывания” её военных технологий с американских проектов.
“Они запроектировали свои истребители под использование радара с F/A-18, потому что они знали, что смогут украсть его” сказал Леман.
В качестве другого примера утечки технологий он привел пример развития российского подводного флота за последние несколько лет.
“Если вы смотрите на их последние подводные лодки, то довольно трудно указать на реальные преимущества наших подлодок перед их подлодками. [Они] скопировали всю нашу технологию бесшумности, и они находятся впереди в некоторых наступательных возможностях” сказал он. “Мы действительно отстали в технологиях, и мы должны возвратиться в игру”.
http://perevodika.ru/articles/1196803.html – цинк
Основные посылы – русские заполоняют и дайте денег. Причем пункт №2 вытекает из пункта №1. Все как обычно – раздувая русскую угрозу, лоббисты Пентагона рассчитывают на более масштабные оборонные ассигнования, что уже наглядно проявилось при формировании оборонного бюджета на 2018-й год.
Источник: colonelcassad.livejournal.com