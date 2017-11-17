Смоленских учащихся будут кормить сытнее

В следующем учебном году смоленских школьников ожидает улучшение качества питания. Дополнительные средства на изменения в меню уже предусмотрены в проекте бюджета города на 2018 год.

Как сообщает пресс-служба администрации Смоленска, с марта 2018 года бюджетное финансирование на обеспечение младшеклассников горячим завтраком может увеличиться до 30 рублей. Происходит такое не часто, предыдущая цена завтраков (27 рублей) не менялась с 2014 года, а ранее она составляла 23,5 рубля. Увеличение финансирования на питание школьников инициировали депутаты Смоленского горсовета, и администрация города, проанализировав бюджет, изыскала эти дополнительные средства. Рост цены небольшой – всего 3 рубля, однако глава города отметил, что это позволит существенно повысить качество и разнообразить рацион питания школьников.

Несколько лет назад эксперты говорили о том, что система школьного питания Смоленска нуждается в серьезных изменениях. Специалисты сообщали, что порции в школьных столовых не соответствуют нормативам, детям не додают мяса и кисломолочных продуктов. Не могли смоленские школы похвастаться и участием в программе «Школьное молоко», реализуемой в ряде других регионов – слишком дорого для бюджета города. На прошедшем этим летом заседании координационного совета по формированию здорового образа жизни в регионе, руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Сергей Рогутский пояснил, что данное положение дел сохраняется, и связано это с низким уровнем финансирования. Кроме того, на тот момент наблюдалась проблема с нехваткой места в пищеблоках для размещения необходимого оборудования.

Проблемы стали решаться, когда власти обратили внимание на школьное питание и доверили организацию этого процесса комбинатам с хорошей репутацией, которые выиграли тендер. Операторы питания прилагают все усилия, чтобы на выделяемую сумму обеспечить учащихся полноценным, сбалансированным рационом. В работе предприятия ориентируются на примерное 10-ти дневное меню, разработанное в соответствии с нормами СанПиН и согласованное с директором учебного заведения. Для приготовления детской еды используются щадящие, сохраняющие полезные свойства продуктов способы, такие как варка, тушение или запекание.

Власти оказывают всевозможную поддержку в организации школьного питания, как на законодательном уровне, так и финансированием. Например, учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатными завтраками, а льготные категории детей, совмещающие обучение с углубленным учебно-тренировочным процессом, получают бесплатно и обед. Всего бесплатные завтраки получают более 12,5 тысяч смоленских младшеклассников и более 1,3 тысячи учащихся 5-11 классов из малоимущих семей, а бесплатными горячими обедами обеспечены около 2,3 тысячи льготников.

Подобная система действует в Москве и иных городах и регионах, где организации школьного питания уделяют особое внимание. Помимо обеспечения школьников питанием образовательные учреждения также проводят работу по формированию культуры питания, как части здорового образа жизни.

В недалеком будущем школы Смоленска ожидает еще одно прогрессивное нововведение уже давно вошедшее в жизнь столичных школьников – внедрение проекта «Электронная школьная карта». Карта является своего рода ключом к автоматизированной системе учета, которая позволит школьникам производить безналичный расчет за питание в столовой, а родителям и администрациям школ – адресно учитывать использование средств, выделяемых на организацию школьного питания. «Нам надо шагать в ногу со временем. Проект достаточно интересный и мог бы стать пилотным в нашем городе», – отметил глава города Владимир Соваренко. Над изысканием возможностей реализации проекта будет трудиться специальная рабочая группа, курируемая заместителем главы города Андреем Куличковым.