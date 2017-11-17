Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 ноября 2017

Город Тель-Сальхаб в сирийской провинции Хама уже два дня подряд подвергается обстрелам с использованием РСЗО (судя по типу снаряда, осколки которого обнаружены на месте, это был «Град»). Складывается ощущение, что боевики из проамериканской группировки «Джейш аль-Изза» активизировались по команде.

Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.

13 ноября около 19.15 по местному времени 2 ракеты взорвались на проезжей части. Серьезно пострадал 15-летний подросток — разносчик хлеба Мувай Джихад Джнед — он сейчас находится в реанимации больницы города Мосиаф. В его левом легком застрял осколок снаряда. Врачи перелили пациенту 16 литров крови, пока смогли остановить кровотечение. Его напарник пострадал меньше, он сейчас в больнице Хамы.

Местный житель Самер Джнейде сообщил корреспонденту «Русской Весны» следующее:

«Боевики «Джейш аль-Изза» обстреляли вчера наш город со стороны Латамны и Эль-Закат. Две ракеты упали прямо перед моим домом. В результате в нем были выбиты окна и пострадали двери. Два подростка попали в больницу. Один в тяжелом состоянии.

Вчера в еще три ракеты попали в жилые дома. Также есть пострадавшие, которых забрала «скорая». В дом Напхана Юниса попали сразу два снаряда и сильно его повредили. На фото видно, что рядом с домом полностью отсутствует пристройка, а само здание получило повреждения вплоть до верхнего, третьего, этажа. Пострадавших среди жителей дома нет. Все очевидцы утверждают, что обстрел велся со стороны Латамны».

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Еще одна ракета угодила в крышу частного дома. Хозяева оказались в больнице и мы пообщались с братом главы семьи.

— Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, пожалуйста, что именно произошло и в какое время.

— Меня зовут Фирас Салех Мухаммед, я житель Тель-Сальхаба. Сегодня, 14 ноября, около 7.45 боевики нанесли удар по нашему городу. Одна из четырех ракет попала в крышу дома моего брата. Вы сами можете видеть, какие повреждения получило здание. У всех соседей от взрыва выбиты окна. «Джейш аль-Изза», боевики которой нанесли удар, делают вид, будто идут на примирение, что они «умеренная оппозиция». Но на самом деле, каждый день они обстреливают нас из Латамны. Жена моего брата получила тяжелые ранения, сейчас они оба находятся в больнице Джеб Рамбла.

Согласно информации, поступающей от сирийских военных, боевики используют пикапы с установленными на них РСЗО «Град». Реже обстрел ведется из имеющейся у них артиллерийских установок. Это объясняется тем, что пикапы значительно мобильнее, и террористы могут в течение короткого отрезка времени обстрелять мирных жителей и уехать к своим точкам базирования. Подобная трусливая тактика, вместе с тем, является достаточно эффективной в условиях, когда правительственные войска и силы самообороны во исполнение договоров не открывают огонь по НВФ первыми.

Помимо атак на Тель-Сальхаб вчера боевики вывели из строя электростанцию в Мухарде. Стоит упомянуть, что наша группа лишь несколько дней назад присутствовала на устранении последствий атаки на мазутопровод, питающий станцию. Все это говорит об однозначном террористическом характере действий тех, кто пытается причислить себя к так называемой умеренной оппозиции, а в реальности лишь обрекает мирных жителей провинции на страдания и гуманитарный кризис.

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