Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 ноября 2017
- 09:52 «Трудный, но очень красивый»: в Дамасском университете открыли центр изучения русского языка.
- 00:15 Перед полным разгромом ИГИЛ боевики США атакуют города в сирийской Хаме (ФОТО).
- Вчера 20:41 Отправка армии Казахстана в Сирию: плюсы, минусы и истерика у прозападных сил.
«Трудный, но очень красивый»: в Дамасском университете открыли центр изучения русского языка
Русский в Сирии на пике популярности. В главном университете страны в Дамаске открыли Центр изучения русского языка.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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Перед полным разгромом ИГИЛ боевики США атакуют города в сирийской Хаме (ФОТО)
Город Тель-Сальхаб в сирийской провинции Хама уже два дня подряд подвергается обстрелам с использованием РСЗО (судя по типу снаряда, осколки которого обнаружены на месте, это был «Град»). Складывается ощущение, что боевики из проамериканской группировки «Джейш аль-Изза» активизировались по команде.
Об этом в репортаже «Русской Весны» с места событий.
13 ноября около 19.15 по местному времени 2 ракеты взорвались на проезжей части. Серьезно пострадал 15-летний подросток — разносчик хлеба Мувай Джихад Джнед — он сейчас находится в реанимации больницы города Мосиаф. В его левом легком застрял осколок снаряда. Врачи перелили пациенту 16 литров крови, пока смогли остановить кровотечение. Его напарник пострадал меньше, он сейчас в больнице Хамы.
Местный житель Самер Джнейде сообщил корреспонденту «Русской Весны» следующее:
«Боевики «Джейш аль-Изза» обстреляли вчера наш город со стороны Латамны и Эль-Закат. Две ракеты упали прямо перед моим домом. В результате в нем были выбиты окна и пострадали двери. Два подростка попали в больницу. Один в тяжелом состоянии.
Вчера в еще три ракеты попали в жилые дома. Также есть пострадавшие, которых забрала «скорая». В дом Напхана Юниса попали сразу два снаряда и сильно его повредили. На фото видно, что рядом с домом полностью отсутствует пристройка, а само здание получило повреждения вплоть до верхнего, третьего, этажа. Пострадавших среди жителей дома нет. Все очевидцы утверждают, что обстрел велся со стороны Латамны».
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Еще одна ракета угодила в крышу частного дома. Хозяева оказались в больнице и мы пообщались с братом главы семьи.
— Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, пожалуйста, что именно произошло и в какое время.
— Меня зовут Фирас Салех Мухаммед, я житель Тель-Сальхаба. Сегодня, 14 ноября, около 7.45 боевики нанесли удар по нашему городу. Одна из четырех ракет попала в крышу дома моего брата. Вы сами можете видеть, какие повреждения получило здание. У всех соседей от взрыва выбиты окна. «Джейш аль-Изза», боевики которой нанесли удар, делают вид, будто идут на примирение, что они «умеренная оппозиция». Но на самом деле, каждый день они обстреливают нас из Латамны. Жена моего брата получила тяжелые ранения, сейчас они оба находятся в больнице Джеб Рамбла.
Согласно информации, поступающей от сирийских военных, боевики используют пикапы с установленными на них РСЗО «Град». Реже обстрел ведется из имеющейся у них артиллерийских установок. Это объясняется тем, что пикапы значительно мобильнее, и террористы могут в течение короткого отрезка времени обстрелять мирных жителей и уехать к своим точкам базирования. Подобная трусливая тактика, вместе с тем, является достаточно эффективной в условиях, когда правительственные войска и силы самообороны во исполнение договоров не открывают огонь по НВФ первыми.
Помимо атак на Тель-Сальхаб вчера боевики вывели из строя электростанцию в Мухарде. Стоит упомянуть, что наша группа лишь несколько дней назад присутствовала на устранении последствий атаки на мазутопровод, питающий станцию. Все это говорит об однозначном террористическом характере действий тех, кто пытается причислить себя к так называемой умеренной оппозиции, а в реальности лишь обрекает мирных жителей провинции на страдания и гуманитарный кризис.
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Отправка армии Казахстана в Сирию: плюсы, минусы и истерика у прозападных сил
Седьмая международная встреча по Сирии в Астане в очередной раз напомнила, что сирийский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован только в ходе политического процесса.
Ставшие регулярными встречи еще раз указывают на то, что Астана укрепляется в своей роли дипломатического посредника, обладающего дипломатическими навыками и способного стимулировать процесс выхода из дипломатических тупиков.
Кроме того, предоставляя площадку для переговоров, Казахстан является единственной стороной, которая получит внешнеполитические очки независимо от результатов переговоров и выполнения меморандума по зонам деэскалации в Сирии.
Ведущий активную многовекторную внешнюю политику президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, несомненно, постарается укрепить позиции Астаны в решении сирийского вопроса. Но ограничится ли Казахстан ролью посредника в дипломатических переговорах или стоит ожидать более решительных шагов? В этом плане открытым остается вопрос участия казахстанского военного контингента в качестве наблюдателей за выполнением режима прекращения боевых действий непосредственно в самой Сирии.
Летом этого года в СМИ была поднята шумиха относительно возможной отправки военнослужащих Казахстана и Киргизии в Сирию для контроля за зонами деэскалации конфликта после соответствующего заявления представителя президента Турции.
Для Казахстана, стремящегося стать одним из региональных лидеров, участие своих военных в сирийской операции стало бы крупным внешнеполитическим дивидендом. Понимание важности участия в разрешении сирийского конфликта у лидера Казахстана сейчас есть. Однако предоставление площадки для астанинских переговоров хоть и весомый вклад, но, естественно, недостаточный для того, чтобы стать одним из основных участников межсирийского мирного процесса.
Кроме увеличения своего веса на международной арене, не стоит забывать и о получении боевого опыта своими военными. Выполнение задач в боевых условиях нельзя ничем заменить в процессе подготовки войск. Именно благодаря опыту участия в военных конфликтах, вооруженные силы России заняли 2-е место и обогнали Китай с самой большой армией в мире в рейтинге по версии авторитетной международной компании GlobalFirepower.
Минусы и истерика прозападных сил
Естественно, есть и минусы у возможной отправки военных. При этом, большие людские потери не являются большим риском, так как участие казахстанских военных в качестве наблюдателей свело бы к минимуму возможность потерь среди личного состава. Маловероятно и то, что участие Казахстана легло бы большим финансовым бременем на бюджет из-за небольшого предполагаемого контингента.
Основной тормозящей причиной может стать нежелание Казахстана влезать в противостояние России и Запада в Сирии. Отправив наблюдателей в зоны деэскалации, принятые Россией, Турцией и Ираном, Казахстану очень сложно будет сохранить нейтралитет по отношению к США. Поэтому появление информации о возможности присутствия военных Казахстана в Сирии не на шутку встревожило заокеанских партнеров.
Несмотря на то, что дальше нескольких заявлений дело пока дальше не пошло, такие планы вызвали большую истерику у ряда прозападных экспертов и политологов Казахстана, которые в черных красках расписали возможные последствия отправки своих военных наблюдателей. Чью точку зрения они озвучивали, думаю, не сложно догадаться.
Павел Ертаев, для «Русской Весны»
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