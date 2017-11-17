Разведка США начала расследование по Путину
17:53. 17 ноября 2017 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал: jackomb
В рамках законопроекта под названием KREMLIN, которые в настоящее время рассматривается конгрессом США, американская нацразведка предполагает подготовить аналитический доклад "о вероятных намерениях и политических задачах Владимира Путина и его режима".
Как заявил инициатор законопроекта "о минимизации российского вмешательства и ограничении разведдеятельности KREMLIN", член палаты представителей Раджи Кришнамурти, доклад будет подготовлен директором по Национальной разведке, а выбранную тему предполагается рассмотреть "в свете недавних попыток вмешательства в выборы в целом ряде стран".
Очередной доклад разведчиков должен будет дополнить начатое демократами расследование по делу о "российском вмешательстве" и "ставит задачу определить, каким целям служат недавние российские кибератаки в отношении демократических государств НАТО и Восточной Европы".
Американский конгрессмен также заявил, что Россия "причастна" не только к вмешательству в выборы в Соединённых Штатах. По его словам, Москва пыталась оказать влияние на президентские выборы на Украине в 2004 и 2014 годах, попытавшись заразить серверы украинского ЦИК.
Другими словами, американские разведчики снова "идут в атаку" на российского лидера, бросаясь обвинениями, которые ни единого раза подтвердить так и не смогли.
Президент России, по мнению западных СМИ, вмешивается в демократические выборы, референдумы, формирование коалиций и даже угрожает союзным объединениям. Например, испанская El Pais уверена, что Путин атакует Евросоюз через поддержку в СМИ "незаконного референдума в Каталонии".
К этой кампании "во всем виноват" присоединяется другая под условным названием: "Не так уж он и хорош, это наши сплоховали". "На Ближнем Востоке Россия стала игроком, равным Америке", — пишет Леонид Бершидский в Blооmberg, сваливая вину на "слабость Обамы". "Сейчас США похожи на гигантский авианосец, потерявший управление. Путину даже не нужно пытаться обогнать его: ему просто нужно его обойти", — утверждает автор статьи.