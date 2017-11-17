Разведка США начала расследование по Путину

В рамках законопроекта под названием KREMLIN, которые в настоящее время рассматривается конгрессом США, американская нацразведка предполагает подготовить аналитический доклад "о вероятных намерениях и политических задачах Владимира Путина и его режима".

Как заявил инициатор законопроекта "о минимизации российского вмешательства и ограничении разведдеятельности KREMLIN", член палаты представителей Раджи Кришнамурти, доклад будет подготовлен директором по Национальной разведке, а выбранную тему предполагается рассмотреть "в свете недавних попыток вмешательства в выборы в целом ряде стран".

Очередной доклад разведчиков должен будет дополнить начатое демократами расследование по делу о "российском вмешательстве" и "ставит задачу определить, каким целям служат недавние российские кибератаки в отношении демократических государств НАТО и Восточной Европы".

Американский конгрессмен также заявил, что Россия "причастна" не только к вмешательству в выборы в Соединённых Штатах. По его словам, Москва пыталась оказать влияние на президентские выборы на Украине в 2004 и 2014 годах, попытавшись заразить серверы украинского ЦИК.