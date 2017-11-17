Разговор о будущем России: Путин выслушал предложения Кудрина

В последнее время стало очень много Алексея Кудрина. Бывший министр финансов, а сейчас председатель совета фонда Центра стратегических разработок, сыпет экономическими прогнозами, появляясь на телеканалах и на страницах ведущих российских СМИ как черт из табакерки. И вот опять новость: Путин обсудил с Кудриным стратегию развития российской экономики вплоть до 2024 года. Итог: правительство и ПФ РФ возмущены.

Алексей Кудрин не то, чтобы привык резать правду-матку, как трактовать события на свой лад. И на этот раз не обошлось без категоричных утверждений финансиста, заявившего, что россияне скоро не смогут получить пенсии. Денег нет, как говорится. Пенсионная система нежизнеспособна, поэтому придется выбирать что-то одно: или платить пенсии, или инвестировать в медицину, образование, дорожное строительство и «будущее наших детей».

Руководство Пенсионного фонда возмутилось словами Кудрина, которые на их взгляд реальности не соответствуют. Да и откуда ему знать, как обстоят дела, ведь он по статусу давно уже «бывший министр». В российском бюджете деньги на выплату пенсий и социальных пособий гражданам заложены на три года вперед, так что проблем не предвидится. И как тут не вспомнить об инициативе Кудрина о повышении пенсионного возраста россиянам, ставшая уже идеей фикс для ЦСР. Просто одно к одному…

Вот только эксперты не считают, что повысив пенсионный возраст, Россия сразу же улучшит в разы положение с наполнением пенсионного фонда. Это кратковременное улучшение… на пару лет и только. Ведь если пенсионный возраст повысить, то одна группа пенсионеров попадет под снижение объема выплат, зато другой придется ее повысить из-за увеличения стажа. И что дальше? Нет, изменения нужны, но продуманные, ведь число пенсионеров в России постоянно растет, а их замещения пока не предвидится.

В России уже задействована новая система по переводу рублей в пенсионные баллы, этакую виртуальную валюту. Совершенствуется налоговое администрирование. На плечи работодателей переложили создание накопительного компонента для работников, что уже сэкономило бюджету порядка 400 млрд. рублей в год, по мнению экспертов. Правда, на данный момент НК заморозили. К тому же не все россияне способны участвовать в программе добровольного страхования в индивидуальном порядке: денег нет.

Мнение доктора экономических наук, профессора кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов относительно инициативы Алексея Кудрина:

Не стоит сомневаться, что президент в курсе этих проблем. Другое дело, почему Кудрин так настойчиво продвигает свои идеи? Почему постоянно старается быть на виду? Вероятно, планирует усесться в кресло премьера. Он довольно амбициозен и не просто так продвигает свою экономическую программу с предложением провести в России структурные реформы.

Владимир Путин, в свою очередь, приветствует плюрализм мнений, главное, чтобы все предложения шли на пользу России. Ну, а с пенсиями шутить не стоит. Социальная сфера ошибок не приемлет… За цифрами живые люди.