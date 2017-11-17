Ответы лавного редактора НСР на вопросы слушателей
19:12. 17 ноября 2017 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал: brahman
11 ноября 2017 года на Народном Славянском радио перед эфиром с Сергеем Будковым состоялась беседа на свободную тему, где Алексей Орлов ответил на вопросы слушателей и зрителей канала Ютуб.
Были затронуты следующие темы:
- о программе памяти М.Н.Задорнова
- о радио на чистоту,
- о ДЕРЖАВНОСТИ и властях
- как быть и что делать Славянскому Миру…
Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 11 ноября 2017 в 20 часов по Москве.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com