Ответы лавного редактора НСР на вопросы слушателей

11 ноября 2017 года на Народном Славянском радио перед эфиром с Сергеем Будковым состоялась беседа на свободную тему, где Алексей Орлов ответил на вопросы слушателей и зрителей канала Ютуб.



Были затронуты следующие темы:

- о программе памяти М.Н.Задорнова

- о радио на чистоту,

- о ДЕРЖАВНОСТИ и властях

- как быть и что делать Славянскому Миру…



Эти и другие важные вопросы были озвучены в передаче 11 ноября 2017 в 20 часов по Москве.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com