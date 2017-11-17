«Минская история»: Ляшко против соглашений по Донбассу

Украинские радикалы под командованием пана Ляшко потребовали поставить крест на минских договоренностях. Украина должна покинуть этот формат, раз отношение Киева с Минском не сложились.

Оказывается, белорусы тычут ножом в беззащитную спину Украины… трижды!!! Народный депутат Игорь Мосийчук пожаловался в Facebook на предательство соседей, которым, видите ли, дороги хорошие отношения с Москвой. А как же Киев? Как же «российская агрессия»?

Три удара нанес Батька хохлам: провел совместные военные учения, разрешил ФСБ «выкрасть» со своей территории украинца Павла Гриба и проигнорировал резолюцию ООН по Крыму.

Такое не прощается. Все, нейтралитет Белоруссии под вопросом, раз не получилось из нее миротворца и посредника. Точнее, раз не пошел Минск на поводу у киевских русофобов.

Радикалы встрепенулись и решили напомнить о себе народу, направив обращение президенту Петру Порошенко с требованием прикрыть «минский формат». Забыли, правда, что Россия также является участницей «Минска». Или они полагают, что Франция и Германия решат все в одностороннем порядке? Ошибаются. Иных способов взаимодействовать нет. Народные республики на Донбассе прислушиваются к Москве, а не к Западу.

Если бы Киев выполнил с самого начала взятые на себя обязательства по минским соглашениям, то мир давно бы воцарился на украинской земле. Пока же радикалы только пиарятся и воздух сотрясают бесполезными выкриками. Ну, а предложение нардепа Игоря Мирошниченко о создании диверсионных групп в Белоруссии с введением визового режима и вовсе смахивает на бред сумасшедшего. Лукашенко не станет церемониться с диверсантами и за визы найдет, как ответить. Так что лучше бы Киеву своих глупцов успокоить с помощью психиатров, пока они дел не натворили.

Ну, от себя хочется добавить только одно: респект Батьке! Встряхнул это неонацистское болотце… И не повелся на претензии Киева, сохранив добрососедские отношения с Россией.