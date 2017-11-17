«Кормят как цыплёнка, доят как слониху»

почему зарплаты и пенсии не растут, а цены, тарифы, налоги, штрафы - словно летят в космос

Недавно в российском коммуникативном пространстве получили весьма широкую — и, на мой взгляд, в общем-то, незаслуженную популярность, — откровения вице-мэра Омска Инны Парыгиной, которая заявила о том, что сотрудники городской администрации получают слишком маленькую зарплату за "колоссальную нагрузку и ответственность". Ушлые журналисты быстро раскопали, что данная чиновница получает около 320 тысяч рублей в месяц, 4 миллиона в год, — и все "социальные сети" наполнились праведным гневом: "она зажралась!", "посадить бы её на наши 15 тысяч!", "уволить немедленно!" и так далее, в том же духе.

Уважаемые граждане-товарищи! Как же быстро и глубоко деградировало наше сознание! Лично я, например, Инну Александровну, во мгновение ока ставшую "антизвездой", наоборот, поддержал бы на сто, даже на двести процентов! И депутатов Госдумы, у которых доходы выше парыгинских в несколько раз — тоже. Да, они получают гораздо меньше того, чего достойна их работа, действительно тяжелая и ответственная, если ею заниматься на самом деле, а не имитировать "бурную активность", устраивая "попилы и откаты". Да, всё так!

Но, как говорила известная "дочь декабриста" из анекдота про 1917 год: "Мой отец не хотел, чтобы не было богатых — он хотел, чтобы не было бедных!" Так вот, согласно официальным данным Роскомстата, ВВП Российской Федерации в 2016 году составил 85,88 триллионов рублей при населении 146 804 372 человек, или 585 018 рублей на душу населения. А реальные располагаемые доходы на ту же самую душу — в среднем по стране, от бомжей до миллиардеров, — 30 738,4 рубля в месяц, то есть 368 861 рубль в год, или 63% от национального валового продукта.

Вполне приемлемый, почти на среднемировом уровне, показатель. Вот только в его внутренней структуре доходы на собственность, которые получают не более 20% российского населения, достигают 43%, а остальное: зарплаты, пенсии, социальные выплаты, которые распределяются между 100% граждан РФ (и 20% собственников здесь тоже — наверху), — только 57%. Вот и считайте: хоть по обменному курсу рубля, хоть по паритету покупательной способности, но реально нашим трудящимся: бывшим (пенсионеры), работающим и будущим (их дети) "светит" всего-то около 15-18 тысяч рублей на человека в месяц, или 150-200 тысяч рублей в год, примерно вчетверо ниже "среднего по стране" показателя.

Поднять эти самые доходы без опережающего роста цен, тарифов, налогов, штрафов и так далее — вот задача для государства и для его "вертикали власти". Пока же она решается "с точностью до наоборот": зарплаты и пенсии или не растут, или растут мизерными темпами, "в соответствии с официальной инфляцией", а вот цены, тарифы, налоги, штрафы и так далее — словно летят в космос. А, поскольку жить как-то надо, люди идут в банк за кредитами, где получают — в долг! — честно заработанные ими, но так и не полученные "на руки" деньги. Всего под 10-15% годовых (на деле — вдвое больше). Вот такая "эффективная" у нас экономическая модель, иллюстрацией к которой может служить старый фольклорный стишок:

Плакала корова

Горькими слезами —

Кормят как цыпленка,

Доят как слониху!

Плакала Россия…

"Убивая" реальный платежеспособный спрос населения, финансово-экономический блок правительства убивает отечественное производство — и западные антироссийские санкции, надо признать, только замедлили, но ничуть не остановили этот процесс и уж, тем паче, не развернули его вспять. Кредиты населению, которые достигли более 9 триллионов рублей на 60 с лишним миллионов заемщиков, по 150 тысяч рублей в среднем, — свидетельство крайнего дисбаланса в сфере оплаты труда.

И вот, если этот дисбаланс не исправлять — а комментарии в адрес Инны Парыгиной уже показывают крайнюю степень озлобленности значительной части нашего общества — социальной стабильности и экономического развития в России ждать не приходится.