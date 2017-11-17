Когда люди не понимают смысла жизни. Часть I

Я начинаю серию заметок о смысле жизни. К счастью, ответ на вопрос о смысле жизни мне хорошо известен, по крайней мере, я думаю, что хорошо. К сожалению, этот ответ трудно объяснить в лексических формах так, чтобы его мог понять любой другой человек. Каждому нужно объяснять по-своему. Верующему (и то не в каждой религии) достаточно сказать «быть наместником Бога на Земле», и ему всё ясно, атеисту такой ответ не подойдёт, ему (в редких случаях) может подойти ответ вроде «реализовать свой генетический потенциал» или «способствовать объективному процессу развития материи», кому-то другому нужно сказать «развивать себя и окружающий мир» и т. д. За всеми этими ответами на вопрос «в чём смысл жизни?», для кого бы они не были предназначены, лежит довольно глубокий и неочевидный смысл. Я буду пытаться раскрывать его постепенно и начну с простейших примеров таких случаев, когда люди не понимают, зачем живут и что им делать. С моей точки зрения.

Давайте рассмотрим следующие примеры.

Декоратор Майкл Кармайкл (Michael Carmichael) в течение 35 лет каждый божий день красил обычный бейсбольный мячик обычной краской. В итоге докрасился до Книги рекордов Гиннесса, так как получился шар, который стал весить больше тонны! 64-летний художник и декоратор Майкл Кармайкл признает, что потратил, наверное, тысячи долларов на краску.

Джон Брукер из графства Норфолк создал дракона длиной 35 м и высотой 7 м из зеленых насаждений вокруг собственного дома

Минас Тирит созданный из 420 000 спичек.

Любитель «World Of Tanks» из Новосибирска слепил из снега самоходную установку СУ 122-54. На нее ушло 20 тонн снега.

Девушка собрала самый большой в мире пазл — 33.600 деталей.

Скульптура из сливочного масла от Випулара Азукорала.

Ответьте, для чего люди делают это? Каков смысл их творчества? Если перечислять разные причины, которые побуждают людей заниматься этим, то среди них в основном будут причины иррациональные, такие как, например, желание стать известным, похвастаться, заявить о себе, удовлетворить необоснованное любопытство, стать лучше чем кто-то.

Вот человек красил мяч, истратил тысячи долларов на краску. Чего он добился этим? Деньги или краску можно было потратить на более полезные вещи. Девушка собрала самый большой в мире пазл, ох, как круто! – Зачем? Процесс сборки такого пазла совершенно очевиден и однообразен, если смог собрать несколько обычных настольных картинок из пары сотен или тысяч деталей, то дальнейшее развитие в этой области не имеет смысла, развития тут никакого дальше не будет, просто нужно больше времени и сил, и всё. Это время и силы можно было потратить на достижение более сложных целей. А полмиллиона спичек человек зачем извел? Чтобы кто-то задержал свой взгляд на его поделке 10-15 секунд и пошёл (или полистал) дальше? Про скульптуры из снега, кустов или масла я вообще молчу. Скажу только, что в подобном творчестве есть смысл, но когда правильно понимается идея самого искусства как попытки выразить свой внутренний мир в процессе понимания реальности через создание каких-то вещей. Здесь в этих примерах лично я не вижу таких попыток – это просто баловство.

На этом пока всё, я предлагаю каждому самостоятельно подумать над тем, как отличить баловство от реально полезного с точки зрения смысла жизни дела. Это непросто, потому что внешне оба явления могут выглядеть совершенно одинаково. Пока я показал только то, что при такой подаче своего творчества этим людям до смысла жизни очень и очень далеко. Допускаю, что что-то в этих историях осталось за кадром, но сильно сомневаюсь, что так может быть в этих случаях.