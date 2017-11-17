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Когда люди не понимают смысла жизни. Часть I

09:27. 17 ноября 2017 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал:

Я начинаю серию заметок о смысле жизни. К счастью, ответ на вопрос о смысле жизни мне хорошо известен, по крайней мере, я думаю, что хорошо. К сожалению, этот ответ трудно объяснить в лексических формах так, чтобы его мог понять любой другой человек. Каждому нужно объяснять по-своему. Верующему (и то не в каждой религии) достаточно сказать «быть наместником Бога на Земле», и ему всё ясно, атеисту такой ответ не подойдёт, ему (в редких случаях) может подойти ответ вроде «реализовать свой генетический потенциал» или «способствовать объективному процессу развития материи», кому-то другому нужно сказать «развивать себя и окружающий мир» и т. д. За всеми этими ответами на вопрос «в чём смысл жизни?», для кого бы они не были предназначены, лежит довольно глубокий и неочевидный смысл. Я буду пытаться раскрывать его постепенно и начну с простейших примеров таких случаев, когда люди не понимают, зачем живут и что им делать. С моей точки зрения.

Давайте рассмотрим следующие примеры.

Декоратор Майкл Кармайкл (Michael Carmichael) в течение 35 лет каждый божий день красил обычный бейсбольный мячик обычной краской. В итоге докрасился до Книги рекордов Гиннесса, так как получился шар, который стал весить больше тонны! 64-летний художник и декоратор Майкл Кармайкл признает, что потратил, наверное, тысячи долларов на краску.

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Джон Брукер из графства Норфолк создал дракона длиной 35 м и высотой 7 м из зеленых насаждений вокруг собственного дома

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Минас Тирит созданный из 420 000 спичек.

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Любитель «World Of Tanks» из Новосибирска слепил из снега самоходную установку СУ 122-54. На нее ушло 20 тонн снега.

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Девушка собрала самый большой в мире пазл — 33.600 деталей.

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Скульптура из сливочного масла от Випулара Азукорала.

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Ответьте, для чего люди делают это? Каков смысл их творчества? Если перечислять разные причины, которые побуждают людей заниматься этим, то среди них в основном будут причины иррациональные, такие как, например, желание стать известным, похвастаться, заявить о себе, удовлетворить необоснованное любопытство, стать лучше чем кто-то.

Вот человек красил мяч, истратил тысячи долларов на краску. Чего он добился этим? Деньги или краску можно было потратить на более полезные вещи. Девушка собрала самый большой в мире пазл, ох, как круто! – Зачем? Процесс сборки такого пазла совершенно очевиден и однообразен, если смог собрать несколько обычных настольных картинок из пары сотен или тысяч деталей, то дальнейшее развитие в этой области не имеет смысла, развития тут никакого дальше не будет, просто нужно больше времени и сил, и всё. Это время и силы можно было потратить на достижение более сложных целей. А полмиллиона спичек человек зачем извел? Чтобы кто-то задержал свой взгляд на его поделке 10-15 секунд и пошёл (или полистал) дальше? Про скульптуры из снега, кустов или масла я вообще молчу. Скажу только, что в подобном творчестве есть смысл, но когда правильно понимается идея самого искусства как попытки выразить свой внутренний мир в процессе понимания реальности через создание каких-то вещей. Здесь в этих примерах лично я не вижу таких попыток – это просто баловство.

На этом пока всё, я предлагаю каждому самостоятельно подумать над тем, как отличить баловство от реально полезного с точки зрения смысла жизни дела. Это непросто, потому что внешне оба явления могут выглядеть совершенно одинаково. Пока я показал только то, что при такой подаче своего творчества этим людям до смысла жизни очень и очень далеко. Допускаю, что что-то в этих историях осталось за кадром, но сильно сомневаюсь, что так может быть в этих случаях.

Источник: < ![CDATA[]]>http://vlesu.biz/philosophy/kogda-lyudi-ne-ponimay…< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 5142 4528
    Вячеслав 17 ноября 2017 в 9:48 Ссылка Пометить
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    Все по-своему видят смысл в жизни… Кто-то в накоплении материальных богатств, кто-то в путешествиях, кто-то в пребывании в дурмане… Славяне видят смысл жизни в рождении, воспитании добродетельного потомства и передаче ему всех своих жизненных навыков и умений…

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