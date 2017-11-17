К 2018 году Россия выведет Прибалтику из своей энергосистемы

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Глава Россетей отметил, что сейчас кольцо энергоснабжения

связывает между собой не только Белоруссию и Россию, но также Эстонию, Латвию и Литву.

Россия намерена завершить в 2018 году все мероприятия по выводу из своей энергосистемы стран Прибалтики. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава компании "Россети" Павел Ливинский в ходе посещения ситуационно-аналитического центра компании.

По словам Ливинского, на данный момент кольцо энергоснабжения связывает Россию, Белоруссию, Эстонию, Латвию и Литву. В то же время идут работы по нескольким направлениям строительства новых линий, отметил он.

Данные мероприятия требуются для обеспечения необходимого уровня надежности, пояснил Ливинский. Таким образом, станет возможным закольцевать систему северо-запада и центра, выведя из работы "связь между Россией и Эстонией, Белоруссией и Литвой, Калининградом и Литвой", - пояснил он.

А литовское издание Verslo žinios сообщает, что в текущем году Россия — страна, владеющая огромным урожаем пшеницы, диктует условия на рынке и вынуждает конкурентов, в том числе Литву, снижать цены на свои товары.

Как передает портал Vesti.lv со ссылкой на литовское деловое издание Verslo žinios, в этом году Россия, владеющая огромным урожаем пшеницы, диктует условия на рынке и вынуждает многих конкурентов, в том числе Литву, снижать цены на собственное сырье.

Таким образом, по словам главы литовского предприятия по торговле зерном Agrorodeo Робертаса Лапинскаса, РФ вынудила его компанию сильно снизить цены. Именно это является причиной спада цены на зерно на $2, что гораздо дешевле, чем российское.

Между тем, по данным департамента агрокультуры Соединенных Штатов, подсчёты которого считаются «опорой» для всего международного рынка зерна, урожай пшеницы в РФ в текущем сезоне достигает около 83 млн. тонн. В прошлом сезоне урожай пшеницы в России был всего 72,5 млн. тонн.

Следует отметить, в 2017 году многие литовские фермы пострадали от плохой погоды — сильных ливней. Впрочем, общий урожай пшеницы всё равно оказался больше, чем в прошлом году. Литовский институт аграрной экономики сделал подсчёт, в ходе которого выяснилось, что в общем фермерами было собрано 3,88 млн. тонн пшеницы.

Напомним, ранее западная газета The Wall Street Journal называла Россию «сельскохозяйственной сверхдержавой». В текущем году, по мнению прессы, страна обошла многие страны на рынке пшеницы....

Ещё, блок НАТО своими необдуманными действиями может спровоцировать полномасштабный военный конфликт с Россией. Такого мнения придерживается авторитетное западное издание The National Interest.

Отмечается, что США сами провоцируют военный конфликт, постоянно расширяя границы военного блока на восток, все ближе и ближе к границам России. Подобные действия закономерно вызывают опасения со стороны Москвы и порождают ответные действия.

Издание отмечает, что Россия не имеет агрессивных намерений в Прибалтике, однако укрепление позиций НАТО в этом регионе способно вызвать крайне негативную реакцию Москвы. В конечном итоге это все может вылиться в "горячий конфликт" между двумя сторонами.

"Россия же рассматривает НАТО как угрозу своей безопасности, но эта озабоченность связана с движением НАТО на восток, а не с защитными гарантиями альянса", - подчеркивает издание.

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https://tsargrad.tv/news/k-2018-godu-pribaltika-vyjdet-iz-jenergosistemy-rossii_95514

https://politpuzzle.ru/82631-litovskie-smi-rossiya-meshaet-zarabatyvat-fermam-pribaltiki/

https://tsargrad.tv/news/amerikanskie-smi-ispugalis-vojny-s-rossiej-iz-za-nato_95587