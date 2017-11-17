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Генерал ФСО получил 10 лет колонии за взятки

12:12. 17 ноября 2017 Просмотров - 179 2 коммент. Опубликовал:
Генерал ФСО получил 10 лет колонии за взятки | Русская весна

Знаменский гарнизонный военный суд на выезде в Сочинском гарнизонном суде приговорил к 10 годам колонии генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, обвиняемого в коррупции, сообщил его адвокат Руслан Закалюжный.

«Приговором суда Лопыреву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 150 млн рублей», — сказал Закалюжный в пятницу «Интерфаксу».

Лопырев признан виновным в двух эпизодах получения взятки на общую сумму около 6 млн 300 тыс. рублей (статья 290 УК РФ), а также в незаконном хранении патронов (статья 222 УК РФ).

Свою вину генерал не признал. Защита намерена обжаловать приговор суда.

Адвокат отметил, что суд не стал лишать Лопырева генеральского звания и госнаград.

Закалюжный также уточнил, что после вступления приговора в силу, с имущества родственников Лопырева будет снят обеспечительный арест.

Ранее по делу были арестованы квартиры в Москве и Сочи, а также участок земли в Ленинградской области, автомобиль невестки генерала Porsche Cayenne, автомобиль супруги Mercedes-Benz 2007 года выпуска и ее загородный дом площадью 32 кв. метра.

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Кроме того, были изъяты и арестованы 63 млн рублей, 1 млн евро и 350 тысяч долларов, найденные при обыске в квартире сына Лопырева Александра.

При этом под арестом останутся 6 млн рублей, арестованные на счету генерала. Вопрос об их судьбе будет решен позже.

26 ноября 2016 года 94-й гарнизонный военный суд санкционировал арест Лопырева, задержанного по подозрению в коррупции.

По версии следствия, генерал получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Также у помощника Лопырева были обнаружены и изъяты порядка 100 патронов от пистолета, которые, как позже выяснилось, принадлежали генералу.

Знаменский гарнизонный военный суд признал все обвинения доказанными.

Уголовное дело на начальника ФСО по Северокавказскому федеральному округу Лопырева было возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ РФ.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 1788 1452
    Pol Roger 17 ноября 2017 в 15:19 Ссылка Пометить
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    Странно,генерал-уголовник с наградами!! Это чудо,чудесное! Признать виновным,посадить,все отдать назначить штраф,который за три жизни он не отдаст.Черед год выпустить по состоянию здоровья!

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      serjoza Pol Roger 17 ноября 2017 в 17:48 Ссылка Пометить
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      да что выговорите..а семь лет условно вам как? или…судья с профессиональным образованием говорит.что референдумы в РОССИИ противозаконны…..и это юрист говорит?он вообще посещал университет ? или анашу курил в свободное время?

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