Феминизм: Как и для чего испортили женщин?

Как испортили женщин. Правдозор





Раньше, чтобы управлять обществом, надо было управлять мужчиной.



Сегодня надо управлять эмоциями женщин, а женщины повлияют на мужчин.

Откуда взялась женщина.

Раньше, при упоминании любой сферы человеческой деятельности, мы слышали только о достижениях мужчин и лишь изредка героем какого либо события или автором какого либо труда была женщина.

Сегодня женщина если не главный, то равный мужчинам объект внимания.

Сто лет назад, чтобы управлять обществом, надо было управлять мужчиной. Чтобы управлять мужчиной надо обмануть его ум. Но ум мужика логичен и фактолюбив, поэтому его не так-то просто взять под контроль.

Но есть один обходной манёвр: если до полового созревания мальчика, пробудить в нём половые инстинкты, то его разум будет блокироваться влечением.

Мозг мужчины приспособлен к дальновидному стратегическому мышлению. Для обеспечения и безопасности семьи, мужик должен далеко наперёд всё просчитать и подготовить.

Мужчина может сосредоточиться на одной большой цели и удержать в уме множество параметров для её вычисления.

Женщина имеет краткосрочный ум, специализированный на обеспечении текущих задач. Она должна работать с теми вещами, которые мужчина уже достал и принёс в дом.

Женщина может одновременно удерживать в уме множество мелких целей, которые соответствуют примерно уровню ежедневных забот по домашнему хозяйству.

Так было тысячи лет, пока 100 лет назад всё не изменилось.

Тысячи войн до 20 века это всё были революции мужчин. Но после Первой Мировой войны кое-что изменилось.

Рухнули почти все монархические империи и почти все государства мира перешли на парламентское управление с выборными органами власти.

Информационный обмен значительно ускорился, появились Средства Массовой Информации.

Процесс глобализации, т. е. объединение всего мира в одну большую страну-корпорацию стал выглядеть не так уж и фантастично.

Для завершения этого процесса потребовалось манипулировать обществом ещё жёстче.

И для этого процесса сильные мира всего решили разблокировать возможности ЖЕНЩИНЫ над управлением МУЖЧИНАМИ.

С этого момента в одной стране за другой женщин наделяют всеми правами гражданина, разрешают образование, голосование и прочие доступные ранее только мужчинам привилегии.

Во всех странах создают рабочие места для женщин, чтобы вытащить их из семьи.

Знаменитая Коко Шанель была возвышена именно тем, что смогла адаптировать мужскую одежду для пользования женщинами и сделала это не только модным, но и необходимым.

И так сегодня женщины не только приравнялись по правам с мужчинами, но и превзошли их в этих правах, в том числе и в России.

Но ум женщин по-прежнему природой рассчитан на решение множества кратковременных текущих задач.

За 20 век социальный потенциал женщины удалось разблокировать во всех странах мира, даже в мусульманских и азиатских.

Мужской потенциал за это время был уменьшен вдвое.

Как усыпили мужчину.

Потенциал мужчины был убит через систему совместного образования.

Ещё в детском садике мальчика и девочку поместили в одну комнату. Девочки в маленьком возрасте развиваются быстрее мальчиков и уже с двух лет начинают доминировать над ними.

Они быстро осваивают манипулирование глупыми маленькими мальчиками, подавляют психику и сдерживают их развитие.

Это порождает у мальчиков комплексы на будущее.

Если в группе будет особо развитый мальчик, который даст самкам отпор и они не смогут с ним справиться, они обратятся к воспитательнице и она его добьёт.

Только один мальчик из СОТЕН ТЫСЯЧ оказывается таким сильным, что может противостоять всем самкам, в том числе воспитательнице и своей маме, это будущий жрец.

Остальным не повезло, они будут подавлены уже в 5 летнем возрасте.

Далее подавленные самцы идут в школу, в которой будут учиться совместно с опытными самками, которые ещё с детского сада знают, что самцы - это марионетки. И весь процесс обучения в школе пройдёт под контролем манипуляторш высочайшего уровня - женщин учителей, т. к. в школе все учителя женщины и только изредка один-два учителя мужики-неудачники, которые те же бабы по сути.

После учёбы самка и самец создадут семью.

Гражданская среда даёт волю самке и она часто растрачивает ресурсы семьи не на жильё и потомство, а на свои краткосрочные нужды; слабый, задавленный ещё в детстве муж не может этому противостоять и не может разблокировать своё стратегическое мышление, чтобы управлять семьёй.

Зачем ИМ женщина.

Женщина очень легко программируется и манипулируется, т. к. не может просчитывать многозвенные логические цепочки, поэтому практически нет женщин аналитиков. По этой же причине женщина легко увлекается множеством немудрёных лохотронов, особенно глянцевой рекламой. Мужчину подавляли в детстве женским доминированием, потом сдерживают половым инстинктом и его мышление уподобляется женскому, становится чувствительным к манипулированию.

Демонстрация половых инстинктов буквально повсюду никогда не даст мужчине очнуться от влечения. Не зря же во всех фильмах обнажёнка, все передачи только про секс, в рекламе девушки топлес, в интернете повсюду порно. И с этим совершенно ничего не поделаешь, это глобальная политическая программа. Вырвавшиеся из инстинктивной программы люди серьёзная угроза системы эксплуатации человека. И, кстати, эта система эксплуатации библейская.

И так было создано высококлассное общество для системы голосования. Через пустые кратковременные обещания политиками зажигаются эмоции женщин, те через влечение влияют на мужчин и все голосуют за кого надо и вообще верят в систему голосования.

Такое общество вытерпит любую власть над собой, даже если им будет угрожать явное уничтожение, как на Украине.

Во что её превратили.

Женщины не верят, что их мозг способен эффективно обрабатывать лишь множество коротких логических цепочек, а эмоциональное возбуждение способно перекрыть любые факты.

Но никто не может поспорить с тем, что женщина сделает с собой буквально всё, что покажут в глянцевом журнале, в телерекламе, в тупейшей женской передаче о моде или о здоровье.

И так, на сегодня мы имеем такого вида женское существо:

Самка нанесла на лицо слой ядовитых нефтепродуктов, которые регулярно вызывают у неё аллергию. Обильно облилась духами из тех же нефтепродуктов, с модным блевотным запахом из журнала.

Надела на себя одежду, которая передавливает диафрагму и открывает детородные места. И одела туфли на каблуке, чтобы целый день ломать стопу и ходить как курица.

Она целыми днями дышит отравой, ломает себе осанку и ноги и морозит детородные органы.

Всё это быстро расходуется и выходит из моды, поэтому на убивание своего здоровья уходит ещё и очень много средств. Хороший прикид для курицы бывает доходит до первого взноса на автомобиль.

Сто лет назад такое существо высмеивали бы целой деревней, а сейчас это идол секса.

Вообще Род человеческий не выдержит такого износа, это катастрофа. Главенство кратковременных женских интересов над далеко идущими мужскими планами всегда будет вести от одной катастрофы к другой.

Древние цивилизации были разрушены именно после того, как был запущен процесс разврата через женщин. Проституция, равенство полов и культ секса, были концом любых эпох и цивилизаций.

Решать эту проблему на уровне семей и отдельных самцов и самок бесполезно, т. к. эта настройка системная и глобальная, она была одновременно включена для всех стран мира.

Но всё же, редко встречаются пары, в которых управление семьёй выстроено правильно, т. е. по природной схеме: мужик смотрит в даль, а женщина идёт рядом, смотрит под ноги и ведёт ребёнка.

Как правильно заниматься сексом.

После Второй мировой войны общество приготовили к завершающей фазе ликвидации ЧЕЛОВЕЧНОСТИ - Сексуальной революции.

С этого времени вся социальная наука вбивает нам в голову фразу Зигмунда Фрейда: "Подавление любого сексуального желания приводит к психологическим проблемам".

"Сексуальное желание" внедрили во всё, что люди видят вокруг и психологические проблемы хлынули как из рога изобилия.

Секс становится самым желанным видом удовольствия и на его достижение работает весь потенциал интеллекта подростков.

Сексом занимаются: дурак раз в день, ученик через день, умный один в неделю, учитель раз в месяц, а мудрец 10 раз в жизни.

Женская логика.

Следствием всё той же природной настройки женского мозга, как обработчика сиюминутных желаний, является специфическая женская речь.

Женская речь это бесконечный говор с быстрым переключением тем.

Древний мужчина оберёг себя от такой словесной атаки возможностью насилия. Современное общество осуждает такую возможность, обрекая мужчин на регулярные муки и раннюю смерть.

Женская логика - это жёсткое отстаивание своих интересов под прикрытием любых аргументов, не имеющих отношения к самой цели, что и вводит мужчину в заблуждение.

Не важно, считаешь ли ты её дурой или нет, женская логика заключается в том, что женщина постарается, чтобы ты сделал что она хочет.

В старые времена, когда все думали, что женщины скромные создания, эти законы так же работали, но тогда мужчина имел право сказать ЦЫЦ.

Как соблазнить женщину.

Каждой жертве своя наживка. Каким методом заполучишь женщину, такую женщину и получишь.

Деграданты заводят половинку соблазнением и притворством, то же и получают в ответ.

Невозможно скрыть свою суть от адекватного человека, а если тебе удалось это сделать, то твоя половинка такая же неадекватная, как и ты.

Чтобы получить адекватную женщину, надо воспитать в себе адекватного мужчину.

Евнухи и монахи.

Есть управленческие структуры, которые не могут себе позволить путь разложения, как в органах видимой политической власти.

Органы видимой политической власти в ЛУЧШЕМ случае меняются уже через 40-50 лет, а священные ордены бывают неизменными и тысячу лет.

Это говорит о недальновидности показных политиков по сравнению с монахами и священниками орденских структур.

Политическая завеса отвечает за текущее состояние общества и когда общество изменится в данном направлении, сильные мира всего нам поставят перед глазами другую завесу.

Поэтому политикам нельзя быть дальновидными, надо набирать развращённых людей с женским кратковременным мышлением.

Орденские структуры занимаются не политическими трюками, а наблюдают за соответствием БИБЛЕЙСКОМУ курсу.

Монах должен быть оторван от женского влияния, не отвлекаться на её прихоти и не перенимать её истеричность.

Монахи хранят очень древние знания предыдущих цивилизаций и должны сохранить эти знания ещё на много цивилизаций вперёд.

С влиянием женщины в мужчину проникает слабость, он начинает рассеивать свои силы, улавливает её настроение, теряет возможность концентрироваться и не может больше собирать знания.

Монахи раньше жили в далёких храмах, до которых только недавно расширились города.

Во дворце, где очень много проституток, тоже нужны такие же управленцы как монахи. Но изолировать мужчин от проституток там нельзя, поэтому им ещё в детстве отрезали яички и воспитывали первоклассных советников.

Зачем служат в армии.

Солдаты, как нам кажется, поддерживают боеспособность страны, но на самом деле практически никто из них не воюет. Два раза в год новобранцев-мальчиков забирают в армию и лишь десятая часть одного процента принимает участие в боевых действиях.

По современным отчётам психологов, которые доводят до младшего командного состава, лишь 15 % солдат осмелятся стрелять по врагу в первом бою, остальные либо убегут, либо впадут в оцепенение при обстреле. Во Вторую мировую эта цифра была не 15, а 30 %.

Когда мальчик попадает в армию, из него выбивают женщину. Мальчика лишают имущества, маминой юбки и свободы действий. Теперь от него могут требовать и наказывать. Весь коллектив мужской и они научат его вести себя по-товарищески, иначе будет плохо. Через какое-то время половое влечение ослабевает над ним, мама и подружки далеко и не говорят с ним, так же в казарме нет обнажённых картинок и порнофильмов, товарищи по службе ведут себя совсем не кокетливо и не игриво, а очень даже жёстко и чётко.

Первое время мальчик будет плакать как баба, пока из него не выбьют всю дурь.

Те из них, которые так и не смогли научиться быть мужчинами, всю жизнь потом будут рассказывать, как им там в армии было плохо, как к ним жестоко относились и не уважали их человеческое гнилое достоинство.

30% новобранцев не встречались с девушками до армии, 30% бросят девушки, 20% солдат сами бросят своих девушек и 20% вернутся к своим девушкам после службы.

20% солдат сами бросят своих девушек, значит когда в армии влияние девушки на мозг мальчика ослабевает и он начинает хоть как-то мыслить самостоятельно, он осознает, что такая девушка, какая у него там на гражданке, ему больше не нужна и не пригодна для будущей жизни.

Животное общество.

Когда большинство людей не развивается, как подобает человеку, а с детства ввергаются во власть половых инстинктов, социология заменяется законами животного мира.

Человечество давно выводит животных и эти знания удобно применять к самим людям для предугадывания поведения, это уже давно применяется в политике и рекламе.

Животным обществом легко управлять, дай им альфа-самца или альфа-самку и люди пойдут за ними во всём.

Чтобы общество было животным, надо что бы, минимум, две третьи людей были с животным типом строя психики, т. е. недоразвитых и зависящих от инстинктов.

Две третьи это 66,6 процентов или число сатаны, которого так боится любая религия.

На самом деле религия боится только одного, а именно того, чтобы ни при каких обстоятельствах животных людей не стало меньше, чем этих самых 66,6% от всех людей.

Религии управляют через страх, а страхом эффективно управляются животные люди.

Место женщины.

Бог сотворил Человека в виде мужчины и женщины. В отдельности ни мужчина ни женщина не Человек. Чтобы стать Человеком, Ему одному не хватит сил и вдохновения, а ей одной не хватит дальновидности и решительности.

Борьба полов за власть - это лучший механизм разрушения института семьи.

Мужчина понимает куда надо идти, а женщина интуитивно чувствует, правильно ли он понимает и если всё сойдётся, он горы свернёт.

Предательски воспитанная женщина-шлюха через половой инстинкт спускает всю энергию из мужчины, возбуждает в нём дегенеративные желания. В лучшем случае такая наградит мужчину детьми-дебилами, в худшем погубит ещё в молодости.

Женщина, связанная с мужчиной любовью способна на расстоянии считывать его психологическое состояние и улучшать его настроение, что гарантированно принесёт удачу. Это совершенно другое воспитание женщины, не как шлюхи-индивидуалистки, а как единого с мужчиной существа Человека.

Шутка академика.

Один учёный академик, ещё в советские времена, на лекции по теоретической физике, на которой не было ни одной девушки, пошутил с аспирантами. Он рассказал о своих наблюдениях за слабым полом и выдал им свою классификацию женщин.

Говорит: женщины делятся на 5 типов:

Святая Дева Мария:

Это идеальная женщина, мы никогда не видели её, но верим в её существование.

Мудрая женщина:

Это женщина которая знает, что мужика словами и обидами изменить нельзя, он рано или поздно приобретёт свой природный образ и надо просто к нему приспособиться так, чтобы и его поддерживать, и свои силы напрасно не тратить.

Умная женщина:

Эта знает как использовать мужчину, так чтобы себе от него пользу получить и ему не досадно было.

Глупая женщина:

Такая думает что она умная и сделает из своего мужика человека, но кроме ежедневных истерик других методов совершенствования не знает.

Сикалка:

Это мелкое и писклявое существо, которое никаких других слов кроме "ещё" и "мало" не знает.

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