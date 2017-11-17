Алексей Кудрин: Денег на пожилых больше нет

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что альтернативы повышению пенсионного возраста в России нет. По его мнению, у правительства не осталось других ресурсов, чтобы платить пожилым людям хотя бы нынешнюю скромную пенсию.

В интервью «Аргументам и фактам» Кудрин отметил, что ещё в 2016 году власти впервые нарушили свои обязательства перед пенсионерами и не провели индексацию пенсий для всех получателей, а сейчас Госдума и правительство обсуждают вопрос об ограничении выплат работающим пенсионерам.

Все это, по мнению экс-министра, говорит о дефиците средств в Пенсионном фонде России. Кудрин уверен, что «заткнуть дыру» за счет других источников, например, повышения налогов, не удастся.

«Сравните масштабы трат: за последние семь лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних ценах это примерно 2,5 триллиона рублей в год — почти столько же, сколько мы тратим на всё образование в стране», — отмечает он. И подчеркивает, что для выплаты нынешних пенсий власти придется полностью отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог.

Выход из этой ситуации Кудрин видит в постепенном повышении пенсионного возраста. По его мнению, продолжительность жизни у населения заметно увеличилась, кроме того, сейчас пенсионеры в 60 лет чувствуют себя так же, как раньше в 50.

«Выход на пенсию сейчас означает резкое — в три раза — снижение качества жизни… А если не повысить пенсионный возраст, то даже этот уровень мы не удержим и сможем платить людям лишь 25−27% от заработка», — рассуждает эксперт.

В Пенсионном фонде России заявление экс-министра финансов прокомментировали довольно сдержанно.

«У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР. Бюджет ПФР — это гарантия наших социальных выплат», — заявили в фонде.

Алексей Кудрин известен своими либеральными взглядами на развитие экономики. Насколько можно доверять его «выкладкам» об отсутствии альтернативы повышению пенсионного возраста?

— Позиция Кудрина — насквозь ложная, — считает доктор экономических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков. — Она полностью противоречит концепции социального государства и основным теоретическим положениям концепции социального страхования. Коэффициент замещения элементарно пересчитывается в ставку страховых взносов. Алексей Кудрин лично принимал участие в «нулевые годы» в том, чтобы занизить до неадекватного уровня ставку страховых взносов на пенсионное обеспечение.

В то время, как повышение порога пенсии не является решающей мерой для увеличения пенсионных накоплений.

«СП»: — Какова будет адекватная ставка страховых взносов?

— У нас сейчас она составляет 22%. А согласно утверждённому решению, должна составлять 26%. На этом, кстати, настаивает и Минтруд. И только после того, как мы оценим результаты этой меры, можно задумываться: а стоит ли поднимать пенсионный возраст?

Да, у нас есть некоторые признаки повышения продолжительности жизни. Тем не менее, российские мужчины живут в среднем только 67 лет. Если поднять пенсионный порог до 65 лет, то средняя продолжительность жизни на пенсии будет составлять два года. Это, как вы понимаете, - ни в какие ворота. По этому поводу существует даже анекдот, который я рассказывал самому Алексею Леонидовичу, и он посмеялся над ним. Дескать, Кудрин заявляет журналистам о том, что вполне возможно сделать так, что средняя пенсия в России будет составлять 10 тысяч долларов. Журналисты поражаются: как же так?! Кудрин отвечает: «Надо просто сделать так, чтобы на пенсию выходили в 105 лет».

«СП»: — А есть ли тенденции по увеличению роста продолжительность жизни, о которых заявил герой вашего анекдота?

— Сейчас начали уходить из жизни более многочисленные поколения россиян, родившихся после Великой Отечественной войны. Это повышает показатели смертности. А из-за демографического коллапса 90-х годов одновременно начинает падать рождаемость, поскольку именно сейчас должны активно рожать те женщины, которые родились в начале 90-х годов. А так как их мало, то и рождаемость падает. Да многие из них и не спешат рожать. Кто-то откладывает рождение детей. К тому же среди молодых распространяется идеология чайлдрфи (сознательный отказ от рождения детей) и прочие негативные тенденции. По моим подсчётам, уже с конца следующего года средняя продолжительность жизни в России начнёт снижаться. Всё это говорит о том, что Кудрин просто играет роль экономического напёрсточника.

«СП»: — А в чем он еще «мухлюет»?

— Алексей Леонидович делает вид, что он ничего не слышал про цифровую экономику, смарттехнологии и т. д. Всё это уже внедряется в жизнь россиян и будет внедряться всё сильнее. А это значит, что произойдёт значительное высвобождение рабочей силы. И многие пожилые люди как раз останутся невостребованными, поскольку в новых условиях нам потребуются в первую очередь молодые кадры. То есть Кудрин предлагает, чтобы люди в 55 или 60 лет лишались рабочих мест и потом несколько лет пребывали в статусе безработных? Если стране для внедрения цифровых технологий нужна молодёжь на рабочих местах, трогать пенсионный возраст нельзя ни в коем случае.

— Для начала я бы хотел сказать, что слишком много времени уделяется заявлениям частного лица по фамилии Кудрин, — говорит доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов. — Видимо, есть СМИ, которые подыгрывают в интересах определённых финансовых групп этому эксперту.

Что касается конкретного заявления, то, по моим данным, в ближайшее время о росте продолжительности жизни населения в России говорить не приходится. Наоборот, идёт некоторый откат от тех положительных результатов, которые были достигнуты в предыдущие годы. Кроме того, смертность снова начинает превышать рождаемость.

При этом господин Кудрин очень избирательно обсуждает темы российской экономики. Он очень аккуратно обходит стороной вопросы, скажем, связанные с налоговым обложением. Ни разу я не слышал, чтобы он усомнился в целесообразности единого подоходного налога 13%. Не затрагивает он и темы офшоризации российской экономики. В то время как даже официальные лица в правительстве России признают, что сегодня за пределами страны накопились активы российского происхождения, которые достигли величины в 1 триллион долларов. И на этом фоне на днях Госдума в первом чтении одобрила закон, который фактически отменяет закон о валютном контроле (ещё его называют «закон о деофшоризации»), принятый в 2014 году. И теперь обязательное декларирование российских юридических и физических лиц в офшорах фактически становится необязательным. Поэтому, по экспертным оценкам, было получено только 5% ожидаемых деклараций. Прокуратура и налоговая служба обошли этот факт полным молчанием. Таким образом, никакой деофшоризации не состоялось.

Всё это я рассказываю, чтобы показать, что наши олигархи снова получили возможность не платить в полной мере налоги в российский бюджет. Это, конечно, не может не сказываться и на размере пенсий россиян, на состоянии образования, культуры и т. д. Только об этом господин Кудрин почему-то молчит, предлагая снова выезжать на населении.

«СП»: — Если бы деофшоризации всё-таки состоялась, можно было бы говорить хотя бы об адекватной инфляции индексации пенсий в России?

— Я бы так сказал, наша финансово-экономическая система мне напоминает автомобиль с кривым рулём, кривыми колёсами и т. д. Мы с вами обсуждаем: а если мы исправим руль, будет ли машина нормально ездить? Нет, её надо подвергать коренной реконструкции. Решив одну задачу, мы тут же уткнёмся в необходимость решать ещё десять других задач. Нам нужна совершенно иная «машина», чем та, которую мы создали четверть назад по чертежам, которые нам подбросили заокеанские «умники». Мы пытаемся исправлять отдельные детали, хотя нужно создавать свою дееспособную экономическую машину. Тем более что чертежи собственного изготовления у нас есть.