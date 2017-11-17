А как было бы при Сталине?

Интересная и поучительная историческая ремарка от маршала Василевского на тему отношения Сталина к некомпетентности.Вот второй день интернет-сообщество кипит по поводу ошибки министерство обороны России, когда информационное сообщение было проиллюстрировано скриншотом игры и кадрами боев в Фаллудже. Не знаю, как у вас, но у меня сразу возник вопрос: " А как бы поступил в данном случае с виновными товарищ Сталин?" И знаете, я кается нашел ответ на этот вопрос. Понятно, интернета и фейсбука тогда не было, но косяки тогда уже были. И с ними по мере сил боролись. Как? Узнаете из текста ниже.Александр Михайлович Василевский, выдающийся советский полководец, командовавший советскими войсками в годы Великой Отечетсвенной войны, Маршал Советского Союза, об одном подобном эпизоде написал вч своей книге мемуаров: "Дело всей жизни". http://militera.lib.ru/memo/russian/vasilevsky/27.html – смотреть здесь.Так что виновному при Сталине пришлось бы отвечать, и отвечать серьезно. Хотя, обращаю ваше внимание, что хотя виновного и наказали, никто его не расстрелял и в ГУЛаг не отправил. Как-то так… https://nickol1975.livejournal.com/9746269.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com