Загадочный Туаред

Издревле люди верят в существование неведомых стран и земель, проход в которые открывается лишь в строго определенное время и в строго заданном месте. В древнеиндийской мифологии и философии не раз встречаются упоминания о неких семи таинственных континентах — Джамбу, Плакша, Шалмали, Куша, Шака и Пушкара, разделенных океанами и населенных людьми.

К этой же категории неведомых земель относятся и легендарная Шамбала, и невидимый град Китеж. Дорогу к этим землям знают только посвященные. И когда по чистой случайности туда попадает простой человек, он в этих землях или навсегда пропадает, или же возвращается обратно.

Прежде подобные сказания считались мифом. Однако сегодня ученые пытаются доказать реальность существования неизвестных пространств там, где на карту нанесены хорошо известные страны.

В 60-х годах прошлого века французский ученый и оккультист Жак Бержье заявил, что существование мифических индийских царств не противоречит принципам современной математики, так как строение пространства гораздо сложнее, чем принято считать.

«Если допустить, что Земля — одна из поверхностей Римана, — писал Бержье, — то возможно существование неких неведомых местностей, недоступных при обычных обстоятельствах и не нанесенных ни на карты, ни на глобусы. Мы и не подозреваем о них, как не подозревали о существовании бактерий и невидимой радиации».

То есть Бержье допускает существование мест, в которые можно попасть, но из которых нельзя вернуться. Или в которые можно войти лишь в определенное время года либо раз в несколько лет.

В 1954 году в Японии после народных волнений во время паспортного контроля задержали одного странного гражданина.

Документы у него были в полном порядке, за исключением одной детали. Паспорт был выдан никогда несуществовавшим государством Туаред.

Возмущенный “туаредчанин” на пресс-конференции утверждал, что его страна находится в Африке между Мавританией и Французским Суданом (не путать с более восточным Суданом), и был потрясен, когда ему показали карту, где на месте большей части Туареда расположился Алжир.

Ни в картах 1950-х годов, ни в более ранних, ни в более поздних (как мы теперь знаем) Туареда нет, правда, в указанном “гражданином Туареда” месте действительно проживает народ туарегов. Разница, как нетрудно заметить всего в одну букву, но существующие “в нашей реальности” туареги не обладали никогда в обозримом прошлом своим суверенитетом.

По слухам этот человек закончил свои дни в японской психиатрической клинике.

Нечто подобное произошло столетием раньше, когда на улице одной немецкой деревушки был обнаружен обезумевший прохожий, который, едва ворочая от страха языком, объяснил, что его зовут Йозеф Форин и прибыл он из страны Ласкарии, что на континенте Сакрия. Германским властям, конечно же, не удалось отыскать на карте эти загадочные места.

Настоящая «дверь в никуда» это озеро Рудольфа, расположенное на севере Кении. Там находится небольшой остров, называемый аборигенами «Безвозвратный». Никто не хочет селиться там, так как местные жители считают его проклятым местом. И не напрасно.

В 1935 году на озере работала английская экспедиция Вивиана Фуша.

Однажды двое ее участников — Мартин Шефлес и Билл Дайсон — отплыли на остров, который пользовался столь дурной славой. Через два дня исследователи сообщили, что у них все в порядке. После этого сигналы прекратились.

На пятнадцатый день, обеспокоенные отсутствием вестей от коллег, на остров отправились еще трое. Однако следов Шефлеса и Дайсона они не нашли. Тогда за солидное вознаграждение остров обшарила команда из двухсот аборигенов. Но и они никого не обнаружили: ученые как сквозь землю провалились.

Через несколько лет на острове поселилось несколько семей племени эль-моло. Они общались с «материком», обменивая вяленую рыбу на молоко и шкуры. Однажды в условленное время с острова никто не появился, и туда послали лодку. Прибывшие нашли опустевшую деревню с нетронутыми пожитками. И никаких следов трех десятков людей!

По мнению профессора Гильермо Терреры, таинственные исчезновения и появления имеют тысячелетнюю историю и управляются высшими цивилизациями. Он выдвинул теорию о существовании множества миров, находящихся в нескольких измерениях или расположенных под землей и имеющих физических двойников в привычной нам действительности.

Самый загадочный пример такого рода — город Эркс, якобы расположенный в аргентинской провинции Кордова. На основе показаний местных индейцев метафизики пришли к выводу, что правители Эркса допускают в свой город некоторых представителей человечества, достигших определенных интеллектуальных высот.

«Город Эркс, путь в который неведом ни одному смертному, — пишет Терреpa, — знаменит тремя гигантскими зеркалами, сделанными из неизвестного людям материала. Сообщения о призрачных белых огнях, часто видимых на горных вершинах, вероятно, объясняются работой этих зеркал».

В отличие от Эркса, остров Святого Брендана в определенных кругах известен достаточно широко. Начиная с XVI века моряки то и дело сообщают о неком острове в Канарском архипелаге, который периодически то появляется, то исчезает. Все, кому удалось наблюдать этот остров или побывать на нем, утверждают, что он скалист, покрыт растительностью и изобилует пресной водой.

Один португальский мореплаватель, добравшийся до острова, в 1570 году письменно уведомил испанского губернатора, что видел на Брендане пахотные земли, домашнюю живность и отпечатки исполинских человеческих стоп.

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На карте 1707 года к западу от Канарских островов показан остров Сан-Борондон (так в португальской традиции именовали землю Святого Брендана).

Большинство современных географов отказывается верить в существование странного острова. Хотя уже древние картографы, включая Птолемея, утверждали, что в Канарском архипелаге действительно есть восьмой остров. Его называли Апроситом и считали неприступным.

Более того, остров дает о себе знать и в наши дни: в 1936 году его видели трое рыбаков, в августе 1956 года — еще несколько человек, а в 1958 году остров даже удалось сфотографировать.

Ученые признают, что он вполне может оказаться оптической иллюзией — отражением острова Лас-Пальмас, наблюдаемого при определенных атмосферных условиях. Но существует и теория, связывающая Святого Брендана с другими измерениями и параллельными мирами, сообщающимися с нашим посредством неких внезапно открывающихся и закрываюшихся окон. Возможно, таинственный остров и является одной из точек соприкосновения нашего мира с неким параллельным пространством.

В возможность существования иных измерений мало-помалу начинают верить и представители традиционной науки. Они считают, что эти измерения как бы свернуты внутри привычного для нас мира и доступны для обнаружения лишь тогда, когда на них направлены сверхнизкие или сверхвысокие частоты.

Правда, утверждают ученые, что эти измерения нам совершенно недоступны и неизвестны, хотя многочисленные свидетельства говорят об обратном.