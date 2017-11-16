Хотите жить дольше? Чаще наклоняйтесь!

Механизм развития остеохондроза пояснично – крестцового отдела

Депрессия в области больших поясничных мышц приводит к депрессии области кишечника. А если в депрессии находится восходящий отдел толстого кишечника – то начинает себя плохо чувствовать печень. Молочная кислота не утилизируется, увеличивается количество шлаковых продуктов, резко увеличивается количество коллагена, резко уменьшается выработка эластина и медленно, но верно идет угнетение межпозвонковых суставов и дисков.Каждый день делайте 150-200 наклонов. Как говорили тибетские учителя – состояние молодости человека определяется состоянием здоровья его печени, а состояние печени, определяется нашей пластичностью. Поэтому, чем мы чаще наклоняемся, тем дольше живем, а чем чаще приседаем – тем лучше выглядим. Потому что наши мышцы, которые выполняют функцию рессор, они воздействуют не только на качество движения крови, но и на качество связочного аппарата(сосудов). Задумывались ли вы, что наше сердце, почки, печень, желчный пузырь – все они имеют огромное количеств связок? Которые мы с вами практически не тренируем.Статическая безкислородная гимнастика: задержите дыхание, глубоко вдохните, еще раз задержите дыхание и выдохните. Почувствовали, как снимаются внутренние спазмы? Это минимум того, что нужно. А максимум – это спортзал, это беговая дорожка и двигательные упражнения. Большой живот – это недопустимо. И не только из эстетических соображений. У нас должна быть талия, или хотя бы ее подобие – в районе поясницы, пояса "того, что нас сдерживает".Большой живот мешает работе больших поясничных мышц, а это нарушение приводит к депрессии кишечника. А депрессия кишечника – это депрессия мозга, а депрессия мозга ведет к Альцгеймеру, болезни Паркинсона и раннему старению. Берегите себя!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com