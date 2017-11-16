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Хотите жить дольше? Чаще наклоняйтесь!

20:08. 16 ноября 2017 Просмотров - 374 Один комментарий Опубликовал:
Механизм развития остеохондроза пояснично – крестцового отдела

Депрессия в области больших поясничных мышц приводит к депрессии области кишечника. А если в депрессии находится восходящий отдел толстого кишечника – то начинает себя плохо чувствовать печень. Молочная кислота не утилизируется, увеличивается количество шлаковых продуктов, резко увеличивается количество коллагена, резко уменьшается выработка эластина и медленно, но верно идет угнетение межпозвонковых суставов и дисков. И к этому всему ведет наш неправильный, малоподвижный образ жизни.

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Чаще приседайте, чаще наклоняйтесь.

Каждый день делайте 150-200 наклонов. Как говорили тибетские учителя – состояние молодости человека определяется состоянием здоровья его печени, а состояние печени, определяется нашей пластичностью. Поэтому, чем мы чаще наклоняемся, тем дольше живем, а чем чаще приседаем – тем лучше выглядим. Потому что наши мышцы, которые выполняют функцию рессор, они воздействуют не только на качество движения крови, но и на качество связочного аппарата(сосудов). Задумывались ли вы, что наше сердце, почки, печень, желчный пузырь – все они имеют огромное количеств связок? Которые мы с вами практически не тренируем.




Статическая безкислородная гимнастика: задержите дыхание, глубоко вдохните, еще раз задержите дыхание и выдохните. Почувствовали, как снимаются внутренние спазмы? Это минимум того, что нужно. А максимум – это спортзал, это беговая дорожка и двигательные упражнения. Большой живот – это недопустимо. И не только из эстетических соображений. У нас должна быть талия, или хотя бы ее подобие – в районе поясницы, пояса "того, что нас сдерживает".

Большой живот мешает работе больших поясничных мышц, а это нарушение приводит к депрессии кишечника. А депрессия кишечника – это депрессия мозга, а депрессия мозга ведет к Альцгеймеру, болезни Паркинсона и раннему старению. Берегите себя!

Виктор Картавенко
Отсюда



Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, здоровье, позвоночник, полезное
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Один комментарий»

  • 950 618
    Oleg 16 ноября 2017 в 22:25 Ссылка Пометить
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    Один исследователь истории рассказал интересный случай, что раньше на Руси были какие-то два брата экстрасенса, которые лечили всех и всё или почти всё. Лечили совместно с Творцом. К ним шли со всего мира толпами. Приходили с проказой, уходили здоровыми, приходили калеками на костылях, уходили здоровыми без костылей, приходили слепые, уходили зрячие. Вот и вся медицина.

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