WSJ: рекордный урожай зерна в России стал катастрофой для экономики США

Издание The Wall Street Journal оценило рекордный урожай зерна в России как угрозу США. Именно этом, пишет издание стало причиной падения цен на пшеницу в Штатах, поэтому США закрывают торговое представительство "Пшеничной ассоциации" в Египте.

Американские фермеры "терпят поражение старому сопернику", отмечает СМИ. А урожай в 130 млн тонн российского зерна "укрепил возрождение страны как сельскохозяйственной сверхдержавы".

Цены на пшеницу в Чикагской торговой палате упали на 25% с начала сбора урожая в России в июле и составили $4,19 за бушель (35,2 л). Обойти США как мирового экспортера пшеницы России помогли крупные инвестиции и слабеющий рубль.

Ожидается, что урожай пшеницы в США упадет на четверть из-за засухи метелей. При этом сообщается, что американская пшеница составит всего 15% от мирового экспорта, тогда как в 1970-х этот показатель был на уровне 50%. Минсельхоз США предполагает, что урожай РФ в этом сезоне будет вдвое больше чем в Соединенных Штатах.

К тому же, летом этого года Россия начала экспортировать пшеницу в Венесуэлу. Первая партия зерна в 30 тонн прибыла туда 1 сентября.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России урожай зерна в этом году прогнозировался до 133 млн тонн. Это на 5,4 млн тонн больше, чем предполагалось. Скорее всего абсолютный рекорд 1978 года в 127,4 млн тонн будет побит. Урожай пшеницы в 2017 году ожидается на уровне 81,1 млн тонн, вместо ожидавшихся ранее 78,9 млн тонн, ячменя — составит 20 млн тонн (плюс 0,6 млн тонн к предыдущему прогнозу).

Дальнейшего заметного улучшения прогнозов сбора пшеницы не ожидается.