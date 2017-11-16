Ведущие врачи мира убеждают людей, что для профилактики онкологических заболеваний нужно пить меньше алкоголя

Американское общество клинической онкологии (ASCO) изложило результаты последних исследований, связывающие употребление алкоголя с двумя типами рака. ASCO считает, что активная позиция общества по минимизации чрезмерного воздействия алкоголя имеет важные последствия для профилактики рака.В этом докладе ученые из Американского института исследований рака и Всемирного фонда исследований рака проанализировали 119 научных работ со всего мира, включающих данные примерно о 12 миллионах женщин, а также рассмотрев около 260 тысяч случаев рака молочной железы.Министерство здравоохранения и социальных служб США причислило алкоголь к известным канцерогенам для организма человека. Исследования, отмеченные Национальным институтом рака, показывают, что чем больше алкоголя вы пьёте (тем более, если пьёте регулярно), тем выше риск развития рака.Так что стоит призадуматься перед тем, как опрокинуть очередную рюмку или сделать очередной заказ: исследователи полагают, что каждая порция алкоголя поднимает ваши шансы заполучить рак.Алкоголь — далеко не единственный важный фактор, который следует учитывать при попытке снизить риск развития рака — ваши гены, режим физических нагрузок и упражнений, воздействие загрязняющих веществ в окружающей среде также могут сыграть свою роль. Например, другое недавнее исследование показало, что энергичные физические упражнения были связаны со значительным снижением риска развития рака молочной железы. Наиболее активные женщины имели более низкий риск рака этого типа по сравнению с теми, кто уделял этой профилактической мере наименьшее внимание.С врачами-онкологами солидарны их коллеги-диетологи, считающие ограничение приёма крепкого алкоголя одной дозой в день или вместо него принятие более полезного красного вина вполне разумным выбором.Заявление было опубликовано в журнале Clinical Oncology.

Источник: nashaplaneta.su