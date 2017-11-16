Главная » Здоровье, Мировоззрение

Ведущие врачи мира убеждают людей, что для профилактики онкологических заболеваний нужно пить меньше алкоголя

17:48. 16 ноября 2017 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:



Американское общество клинической онкологии (ASCO) изложило результаты последних исследований, связывающие употребление алкоголя с двумя типами рака. ASCO считает, что активная позиция общества по минимизации чрезмерного воздействия алкоголя имеет важные последствия для профилактики рака.

В этом докладе ученые из Американского института исследований рака и Всемирного фонда исследований рака проанализировали 119 научных работ со всего мира, включающих данные примерно о 12 миллионах женщин, а также рассмотрев около 260 тысяч случаев рака молочной железы.

Министерство здравоохранения и социальных служб США причислило алкоголь к известным канцерогенам для организма человека. Исследования, отмеченные Национальным институтом рака, показывают, что чем больше алкоголя вы пьёте (тем более, если пьёте регулярно), тем выше риск развития рака.

Так что стоит призадуматься перед тем, как опрокинуть очередную рюмку или сделать очередной заказ: исследователи полагают, что каждая порция алкоголя поднимает ваши шансы заполучить рак.

Алкоголь — далеко не единственный важный фактор, который следует учитывать при попытке снизить риск развития рака — ваши гены, режим физических нагрузок и упражнений, воздействие загрязняющих веществ в окружающей среде также могут сыграть свою роль. Например, другое недавнее исследование показало, что энергичные физические упражнения были связаны со значительным снижением риска развития рака молочной железы. Наиболее активные женщины имели более низкий риск рака этого типа по сравнению с теми, кто уделял этой профилактической мере наименьшее внимание.

С врачами-онкологами солидарны их коллеги-диетологи, считающие ограничение приёма крепкого алкоголя одной дозой в день или вместо него принятие более полезного красного вина вполне разумным выбором.

Заявление было опубликовано в журнале Clinical Oncology.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Глава 16. Недосказанная Физика для понимания Целого
... представителей псевдоучений, ведущих Человека якобы к...) медицина? Тем, что врачи имели хоть и неглубокое... рамки предвзятости жёсткие, люди убеждены в других, ложных ...хотя понимаю, что для многих людей в высказанном ... в «мир иной», в Мир ЯВЛЕННОГО обряжения...
Вакцина от полиомиелита: критическая оценка ее тайной истории, эффективности и долговременных последствий для здоровья
... напитков и убедил людей, что изыскания Сандлера — ...статистика правительства США. Врачам и ученым из... миру, подтвердили, что SV-40 является катализатором для...похожие расстройства мозга, ведущие к потере мышечной..., он не убеждает родителей отказываться от...
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-1
... более что некоторые ведущие учёные уже...и видеофрагментов, убеждаешься, что общество хвалёной ... не говорили людям, что нельзя заходить ...врачей, пункты неотложной помощи, больницы, благотворительные больницы и госпитали для...общества. Но мир сегодня уже...
Верещагин О.Н.: Советы для русских родителей
...далее. Не секрет, что для очень большого процента приезжих..., странно и непонятно ведущие себя люди, бомжи, беспризорники (... проведите у знакомого врача – или не ... прочих дорожек, ведущих в мир «бомонда», какими... убеждал подростков в стиле «фабрики звезд», что ...
Ответы В.ЛЕНИНА на ваши вопросы: "ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК ЖИТЬ?"
...свое местечко, как врач, как инженер, ... : Нравственность служит для того, чтобы человеческому... в сознательных людей в обстановке ... такова мораль капиталистического мира. - Контрреволюция принесла...ведущем в террор. - Но наши правители убеждены, что ...
Заговор против человечества. XXI век
..., что для обретения власти над всем миром представителям... фармацевтические продукты, врачи, дантисты и ...Соединенные Штаты заполонят люди чуждых культур, ...потому, что они навязывают миру ведущую к гибели...год) была убеждена, что британские монархи являются...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>