Тотальная изоляция России (Страна-бензоколонка атакует-49!)

А на деле вышла, как и обещал президент Обама — тотальная изоляция и разорванная в клочья экономика страны. Путин, Россия, простые россияне стали изгоями в этом мире. И это предъюбилейный выпуск хроник нашего позора. Здравствуйте.Вообще, конечно, ужасно, наверное, Обаме Б. и Клинтон Х. смотреть подобные кадры. Казалось бы, еще вчера они обещали нам все кары небесные, обещали, что и Китай, и Россия — ответят за все, а на выходе агент Трамп общается с куратором Путиным. Прямо, никогда еще изоляция России не была так ужасна и действенна. Что характерно при этом, пока они нас любили — у нас ничего не строилось, но стоило «западным партнерам» на нас рассдердиться и…Агропромышленный холдинг «Мираторг» планирует в 2018 году поставить в Саудовскую Аравию мясо и готовые изделия на 50 миллионов долларов, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» президент компании Виктор Линник. Россельхознадзор 1 ноября сообщил, что Россия может в ближайшее время начать поставки говядины, мелкого рогатого скота, птицы и их субпродуктов в королевство. В сентябре управление Саудовской Аравии по продовольствию сняло запрет на поставки из России говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц, а также переработанной мясной продукции.Неплохо, так для изолированной страны, правда? Мало того, пока некоторые у нас плачут, что в стране не делают «Айфоны» плавно идут другие новости. И, конечно, т.к. трактор в карман не положишь — это уже не так интересно для сектантов из церкви «Потерянные полимеры России». А между тем.Петербургский тракторный завод готовится отвоевать до половины российского рынка тракторов третьего–пятого тяговых классов. Ставка делается на первый в России трактор четвертого тягового класса* К-424. Это младший отпрыск легендарного «Кировца» К-700, бороздившего российские поля начиная с 1960-х. Новая машина рассчитана в первую очередь на малые и средние фермерские хозяйства.Построить трактор — может любой дурак — скажут и будут правы наши либеральные эксперты. Ты вот пойди как Илон Маск, создай компанию, которая приносит миллиарды убытков и при этом окучивай паству больше, раз так в 50-100, чем Навальный — и все это без уточки. Вот это высший пилотаж. Из хороших новостей, Илон Маск и прочие жулики работают в США. А у нас все по старинке — строго в металле, стекле и даже чуть-чуть — камуфляже.Военно-промышленная компания, крупнейший в России производитель колесных бронетранспортеров, досрочно поставила Минобороны РФ партию бронеавтомобилей «Тигр» в рамках Гособоронзаказа-2017 (ГОЗ-2017). Об этом в субботу сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Красовицкий. Первая партия «Тигров» в рамках ГОЗ-2017 досрочно передана заказчику», — сказал он.Лучше бы раздали пенсионерам, воскликнут борцы за ваше и мое демократическое будущее. Причем, если спросить их о том, почему США направляет на «борьбу с Россией» миллиарды и на вооружение в Афганистан ничуть не меньше — они скажут — потому что в США уже везде построенны детские садики. А комментатор этого позорного бложика steep_step снова предложит встретиться с его другом, который живет в Штатах и зарабатывает за один присест от 100 т. баксов. Поэтому, стало быть, и любой негр в США также может ходить в белых штанах, пить техасское и ничего не делать, не то, что в этой, простите, стране. Однако, если вы думаете — что на этом заканчиваются грустные новости, как чиновники Россси разворовывают деньги пенсионеров на никому не нужные армейские автомобили — это вы зря. Есть попилы и больше.Разработчик и производитель новейшего российского самолета МС-21 — корпорация «Иркут» — намерен начать серийное производство МС-21 в конце года. Работы идут по графику.В конце 2017 г. начнется изготовление различных деталей для следующих пяти серийных самолетов МС-21. В 2018 г. планируется закончить производство летных экземпляров и продолжить производство уже серийных самолетов.Как говорил не по тому поводу слесарь Полесов: «При наличии отсутствия шпал это будет не трамвай, а одно горе!». Так и здесь мы увереннно заявим, что это будут никому не нужные самолеты, ведь на эти деньги можно было купить и продукцию Боинга, и Аеробаса — они-то явно знают лучше нас все. В том числе, как обустроить Россию! Но, увы, пока воровской режим у власти — не видать нам, друзья, свободы и равенства с безвизом, как на Украине.Позорьтесь с нами, позорьтесь как мы, позорьтесь лучше нас! И верьте, Навальный наш президент, а Собчак — заместитель его.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com