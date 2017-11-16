Тотальная изоляция России (Страна-бензоколонка атакует-49!)
14:36. 16 ноября 2017 Просмотров - 604 8 коммент. Опубликовал: brahman
Оригинал у uspehrussia
Прошли годы с того момента, как кровавый диктатор России ввергнул молодую развивающаюся страну в хаос и международную изоляцию. Обнищавшее население, остановившиеся заводы, миллионы и миллионы уехавших лучших людей страны, как Юлия Латынина или Ксения Ларина — все это была плата за авантюру по краже Крыма у международного сообщества.
А на деле вышла, как и обещал президент Обама — тотальная изоляция и разорванная в клочья экономика страны. Путин, Россия, простые россияне стали изгоями в этом мире. И это предъюбилейный выпуск хроник нашего позора. Здравствуйте.
Вообще, конечно, ужасно, наверное, Обаме Б. и Клинтон Х. смотреть подобные кадры. Казалось бы, еще вчера они обещали нам все кары небесные, обещали, что и Китай, и Россия — ответят за все, а на выходе агент Трамп общается с куратором Путиным. Прямо, никогда еще изоляция России не была так ужасна и действенна. Что характерно при этом, пока они нас любили — у нас ничего не строилось, но стоило «западным партнерам» на нас рассдердиться и…
Агропромышленный холдинг «Мираторг» планирует в 2018 году поставить в Саудовскую Аравию мясо и готовые изделия на 50 миллионов долларов, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» президент компании Виктор Линник. Россельхознадзор 1 ноября сообщил, что Россия может в ближайшее время начать поставки говядины, мелкого рогатого скота, птицы и их субпродуктов в королевство. В сентябре управление Саудовской Аравии по продовольствию сняло запрет на поставки из России говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и яиц, а также переработанной мясной продукции.
Неплохо, так для изолированной страны, правда? Мало того, пока некоторые у нас плачут, что в стране не делают «Айфоны» плавно идут другие новости. И, конечно, т.к. трактор в карман не положишь — это уже не так интересно для сектантов из церкви «Потерянные полимеры России». А между тем.
Петербургский тракторный завод готовится отвоевать до половины российского рынка тракторов третьего–пятого тяговых классов. Ставка делается на первый в России трактор четвертого тягового класса* К-424. Это младший отпрыск легендарного «Кировца» К-700, бороздившего российские поля начиная с 1960-х. Новая машина рассчитана в первую очередь на малые и средние фермерские хозяйства.
Построить трактор — может любой дурак — скажут и будут правы наши либеральные эксперты. Ты вот пойди как Илон Маск, создай компанию, которая приносит миллиарды убытков и при этом окучивай паству больше, раз так в 50-100, чем Навальный — и все это без уточки. Вот это высший пилотаж. Из хороших новостей, Илон Маск и прочие жулики работают в США. А у нас все по старинке — строго в металле, стекле и даже чуть-чуть — камуфляже.
Военно-промышленная компания, крупнейший в России производитель колесных бронетранспортеров, досрочно поставила Минобороны РФ партию бронеавтомобилей «Тигр» в рамках Гособоронзаказа-2017 (ГОЗ-2017). Об этом в субботу сообщил ТАСС генеральный директор компании Александр Красовицкий. Первая партия «Тигров» в рамках ГОЗ-2017 досрочно передана заказчику», — сказал он.
Лучше бы раздали пенсионерам, воскликнут борцы за ваше и мое демократическое будущее. Причем, если спросить их о том, почему США направляет на «борьбу с Россией» миллиарды и на вооружение в Афганистан ничуть не меньше — они скажут — потому что в США уже везде построенны детские садики. А комментатор этого позорного бложика steep_step снова предложит встретиться с его другом, который живет в Штатах и зарабатывает за один присест от 100 т. баксов. Поэтому, стало быть, и любой негр в США также может ходить в белых штанах, пить техасское и ничего не делать, не то, что в этой, простите, стране. Однако, если вы думаете — что на этом заканчиваются грустные новости, как чиновники Россси разворовывают деньги пенсионеров на никому не нужные армейские автомобили — это вы зря. Есть попилы и больше.
Разработчик и производитель новейшего российского самолета МС-21 — корпорация «Иркут» — намерен начать серийное производство МС-21 в конце года. Работы идут по графику.
В конце 2017 г. начнется изготовление различных деталей для следующих пяти серийных самолетов МС-21. В 2018 г. планируется закончить производство летных экземпляров и продолжить производство уже серийных самолетов.
Как говорил не по тому поводу слесарь Полесов: «При наличии отсутствия шпал это будет не трамвай, а одно горе!». Так и здесь мы увереннно заявим, что это будут никому не нужные самолеты, ведь на эти деньги можно было купить и продукцию Боинга, и Аеробаса — они-то явно знают лучше нас все. В том числе, как обустроить Россию! Но, увы, пока воровской режим у власти — не видать нам, друзья, свободы и равенства с безвизом, как на Украине.
Позорьтесь с нами, позорьтесь как мы, позорьтесь лучше нас! И верьте, Навальный наш президент, а Собчак — заместитель его.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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” Агропромышленный холдинг “Мираторг” планирует поставить в 2018 году в
Саудовскую Арвию мясо и готовые изделия на 50 миллионов долларов…”
Похоже, что русским мясо не нужно.
Может поэтому в Питере говядину продают 300-500руб. за 1кг, фарш- 380руб. за 1кг.
Булка хлеба 50-70 руб., Молоко 60руб. за литр, яйца 40-50руб.- десяток и т.д.
И не факт, что без гормонов и ГМО, а творог и сыр- не фальсификат.
Действительно, “простые россияне стали изгоями” по вине бездарной власти, а не Обамы или Х. Клинтон.
Статья- очередная заказуха.
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Линника не трожь, это для них свой – мендведевский
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За Навального агитируете?
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Какое отношение имеет Навальный к ценам и качеству продуктов?
Например, цена самого дешевого билета на самолет СПб-Иркутск 12-15тыс. руб.
в один конец. А если туда и обратно, то для “простого россиянина” покупка билетов обойдется в его месячную зарплату, а пенсионеру- в размере пенсии за 3 месяца.
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то, что “готовит” мираторг (пенсионный фонд медведева и проект по распилу федеральных денег в одном лице) есть НЕЛЬЗЯ категорически. Не может нормальная курица за 58 дней набрать товарный вес, а бычок за 9 месяцев превратиться в быка.
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Интересно, админ размещает Это добровольно или его принуждают? Или просто троллинг для накрутки посещения?
В любом случае повеселил. Но нужно больше и регулярно
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Вот это даже зацепило слегка – “кровавый диктатор России ввергнул развивающАюся (? школота?) страну в хаос и международную изоляцию. Обнищавшее население, остановившиеся заводы, миллионы и миллионы уехавших лучших людей страны…”.
Тут автор явно сгустил краски. Не кровавый вроде пока. Хаоса тоже нет, мусор вывозится, поезда ходят, самолеты летают. Заводы еще не все остановились, это перебор. Нефтянка и оборонка пока работают. Уехали вовсе не миллионы – может сотня-другая тысяч. Зато мигрантов приехало сколько.
Хотя насчет изоляции и обнищания в целом вроде верно.
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У населения нет денег, чтобы купить продукцию собственного производителя. В таких условиях никакая экономика не может развиваться.
А контракты на 10 млн долларов экспорта – это смешно! В масштабах России – это ничего, ровным счетом! У нас долги всяким Каримовым прощали в сотни раз в больших суммах, просто так, запросто, как семечками угостить…