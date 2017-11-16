«Такие Игры даром не нужны»: РФ может бойкотировать Олимпиаду в Южной Корее

Это произойдет, если МОК запретит в Пхенчхане российский гимн или участие сборной РФ в открытии Игр. В МОК такое намерение пока опровергают

Россия намерена бойкотировать Олимпийские Игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если нашей сборной запретят исполнение национального гимна. Об этом журналистам заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Спортсменка подчеркнула, что аналогичным образом для российской сборной является неприемлемым запрет на участие в церемонии открытия Олимпиады.

6 ноября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бахзаявил, что организация может применить к России финансовые санкции и запретить нашей команде участвовать в официальной церемонии открытия. Такая мера должна стать «наказанием» для России за использование допингов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято 5 декабря.

На положении бедных родственников

О намерениях МОК мировой общественности сообщило издание The New York Times. По данным газеты, высшие чиновники комитета также рассматривают возможность допустить российскую команду под нейтральным флагом и разрешить нашим спортсменам участвовать в Играх в нейтральной форме.

При этом издание отмечает, что МОК «вряд ли навяжет полный запрет России – олимпийскому тяжеловесу». Однако комитет вполне может добиться отстранения от состязаний спортсменов и чиновников, которые могут быть причастными к допинговому скандалу.

Ближе к середине вторника, 7 ноября в прессе появилась информация о том, что новости о возможности запрета российского гимна в Пхенчхане – не что иное, как ничем не подкрепленные преждевременные домыслы.

«Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу, и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация», - заявил журналистам представитель комитета.

Вина без доказательств

По данным, озвученным ранее The New York Times, в списке лиц, считающихся причастными к допинговому скандалу, насчитывается около тысячи российских спортсменов, представляющих 30 спортивных дисциплин. Иными словами, в случае принятия решения об отстранении от Игр исключению подлежат практически все профессиональные спортсмены из РФ.

Основанием для тотальной дискриминации российских атлетов стали показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, а также легкоатлетов Юлии и Виталия Степановых, ранее эмигрировавших из России. Они рассказали, что российская сборная во время Олимпиады в Сочи «поголовно» сидела на допинге, а российские власти якобы при участии ФСБ создали госпрограмму по фальсификации проб, в частности – подменяли пробирки с мочой спортсменов.

Никаких фактических подтверждений правдивости этих обвинений от беглого функционера и атлетов, не сумевших получить места в российской сборной, ни МОК, ни Всемирное антидопинговое агентство WADA представить не смогли. Тем не менее, это не помешало спортивным чиновникам лишить ряд российских атлетов олимпийских медалей, а также отстранить их, включая паралимпийскую сборную, от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Клининговая «стрелочница»

Интересно, что готовясь к масштабной допинг-битве, WADA обезопасило тылы главного заказчика антироссийской кампании – сборной США. Агентство официально заявило, что «случайно» уничтожило 30 тысяч допинг-проб американских спортсменов, сдававших анализы с 1990 по 2016 год.

По версии агентства, во всем виновата уборщица, нанятая из клинингового агентства: во время уборки она опрокинула стеллаж с пробами американских атлетов; падая, шкаф сбил еще один, а тот, в свою очередь, уронил следующий. В итоге цепная реакция по принципу домино привела к тому, что оказались разбиты тысячи пробирок с допинг-пробами, утверждают в WADA.

Обозреватели многократно отмечали, что такие заявления попахивают совершенно откровенной, издевательской ложью. Однако фактических доказательств того, что WADA в интересах США уничтожило все следы употребления допингов американскими атлетами за последние 25 лет, ни у России, ни у Китая нет. За «оплошность» с опрокинутыми шкафами никто из руководителей и сотрудников WADA, разумеется, наказания не понес.

На этом фоне с 2015 года в России растет число граждан, считающих, что нашей стране Олимпийские игры не нужны. Экономика страны практически ничего не получает от деятельности профессиональных спортсменов, в то время как бюджет несет огромные расходы, а министерство спорта вместо развития спортивной инфраструктуры в пределах РФ занимается утрясанием международных скандалов и финансирует международную спортивную бюрократию, занятую обслуживанием США и травлей российских спортсменов.