Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 ноября 2017

В Сирии нашлись пропавшие Tomahawk Block IV США, выпуска 2015 года

В Сирии находят пропавшие Томагавки США которыми они нанесли удар по авиабазе. Из 59 долетели только 36, остальные пропали (так объяснил Пентагон).

Согласно информации о госзакупках США компания Raytheon получила контракт ВМС США на поставку тактическх крылатых ракет Tomahawk Block IV в 2014 -2015 гг. на сумму 251 млн. долл.

На скриншоте — Cartridge Starter (пусковой патрон) с датой выпуска 2015 год.

В марте 2015 г. был получен еще один контракт на сумму 122 млн. долл. для закупки дополнительно 114 ракет Tomahawk Block IV All Up Round missiles. Кроме того, в 2015 г. был завершен контракт на поставку 214 ракет Tomahawk Block IV. Все для ВМС США.

Томагавки не потерялись сами по себе, а были именно вкопаны в землю сирийцами.

Тут подсказывает сам Конашенков точно указывая американцам на то, сколько ракет долетело и сколько не долетело.

Поясню. Томагавк летит на предельно низкой высоте до 15 метров, при такой высоте он становится не виден для радаров С-300 и С-400 на отдалении свыше 80-100км.

То есть в определенный момент при отсутствии наших сил ПВО/ПРО в районе Шайрата Россия должна была перестать вести томагавки. Об этом же говорит тот факт, что Конашенков заявил что долетели 23 ракеты, хотя по факту (найденным частям на Шайрате) до Шайрата долетело всего 15-16 ракет.

Наши специалисты прибыли на авиабазу уже через несколько часов после ракетного удара, и с точностью подсчитали количество долетевших ракет.

Уже спустя несколько часов на авиабазу прибыли наши вертушки





Остальные упали в округе, были сбиты силами ПВО авиабазы или еще что.

Теперь самое интересное, каким образом сирийцы сбили томагавки.

Информация которая появляется от различных источников в арабской блогосфере можно сделать вывод, что сирийцы сбили высотомеры томагавков и те просто вспахивали землю брюхом.

Это подтверждают фотографии упавших Томагавков в районе Тартуса.

Думаю, что специалисты из России конечно же помогали сирийцам настроить систему, а может быть они и подсказали как "завалить" томагавк, но то, что российское оборудование не участвовало и, конкретно, русские солдаты не жали никаких кнопок, думаю, гарантировано.

Объясню почему. Так или иначе для русского офицера честь всегда стоит высоко, а сбивать то, о чем тебя предупредили за несколько часов, с учетом того, что целью является неподконтрольный России аэродром как минимум немного неправильно. В данной ситуации российские РЛС максимум только вели томагавки и подсказывали сирийцам их местоположение. Еще раз, для меня это истина, я уверен, что российская армия не принимала участия в уничтожении американских томагавков.

Хотя бы потому что тогда они были бы уничтожены все.



Заводские номера ракет фирмы RAYTHEON COMPANY Cage Code 37695 FORT WAYNE, IN, UNITED STATES.





Блок фильтров трехфазного электрического генератора фирмы Northlake Engineering Inc.

Трехфазный электрический генератор фирмы Globe Motors.

PS Тема старая, но вот решил спустя время опубликовать. Ведь эта публикация прошла незамеченной, на фоне уверенности в свои "доводы" последователей секты святого Джавелина. Ну вот спустя время публикую. Вспоминайте свои слова и аргументы.

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Уничтоженный Т-90 в районе Абу-Кемаля

На востоке провинции Дейр-эз-Зор у деревни Аль-Хасма, боевики Халифата уничтожили Т-90 сирийской армии.Судя по фото, сдетонировал боекомплект.В ходе боя сирийцы понесли существенные потери в живой силе.Сам город находится в полуокружении, бои идут на окраинах, но полностью до сих пор не контролируется, несмотря на предшествующие оптимистичные заявления.В районе Абу-Кемаля появился Касем Сулеймани, что намекает на усиление иранских усилий в вопросе очистки границы и освобождения Абу-Кемаля.

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США не борются с терроризмом в Сирии, — вице-премьер Турции

США не борются в Сирии с терроризмом, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, комментируя отход боевиков ИГИЛ из сирийской Ракки по договоренности с арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF) с ведома Вашингтона. Как ранее сообщила британская телерадиокорпорация Би-би-си, поддерживаемые коалицией во главе с США SDF обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГИЛ*. Читайте также: Обнаружены факты взаимодействия ИГИЛ и США в Сирии, — Минобороны РФ Ранее в постпредстве Сирии при ООН сообщили, что возглавляемая США коалиция обеспечивала отход боевиков ИГИЛ из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению населенных пунктов. Соответствующее письмо было направлено генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности. «Ни о какой открытой борьбе с террористами речи не шло. В противном случае Вашингтон не сотрудничал бы с одной террористической организацией в борьбе с другой. Это немыслимо, но факт. Если бы речь шла о реальной борьбе с террористами, то США нужно было сотрудничать с сильной страной, такой как Турция», — цитирует Боздага агентство Anadolu. Он добавил, что договоренности между сирийскими курдами и ИГИЛ в ходе операции в Ракке были достигнуты с ведома США. Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Читайте также: США берегут ИГИЛ для нового применения, — Пушков * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Пентагон заявил, что будет в Сирии до полного смещения Асада — Таймур Двидар

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Бегство Талала Салоу

SDF подтвердили, что главный спикер курдских формирований Талал Салоу, который был известен тем, что объявлял о начале штурма Ракки, анонсировал ряд других операций, а также напрямую угрожал Асаду и России (если те посмеют пересечь Евфрат, озвучивая фактически угрозы со стороны США), действительно находится на контролируемой Турцией территории (предположительно, в Джараблусе) и более в SDF не состоит. По версии курдов, Салоу не бежал добровольно на турецкую территорию, а был "вынужден", так как турецкая военная разведка провела операцию направленную на оказание давления на Салоу через угрозы его родственникам и детям, посредством которых Салоу убедили бежать. Несколько ранее, протурецкие источники, указывали на то, что Салоу бежал на территорию контролируемую ССА добровольно и что в ходе допроса, Салоу дал "важные показания по террористической деятельности курдов". Достаточно существенный удар по курдам, какая бы подоплека бегства Салоу не имела место на практике. Ведомство Хакана Фидана неплохо поработало.После истории с Киркуком, Турция убедилась в том, что при всей пропаганде курдского могущества и демонстрации красивых девушек с автоматами, при сильном давлении, и без того не монолитный конгломерат курдских семей, начинает крошиться, а возможности США по прикрытию курдского проекта, достаточно ограничены, не говоря уже о том, что США при случае легко избавляются от своих "союзников". Тут уже скорее Россия удерживает Турцию от более опрометчивых шагов связанных с вторжением в Африн, нежели турки боятся военного сопротивления.В конечном итоге, такое поведение Эрдогана (если оно останется в разумных рамках) облегчает процесс вразумления курдских лидеров, дабы химеры независимой Рожавы с подачи американцев не укоренились в северо-восточной Сирии. Бегство Салоу – достаточно характерный маркер того, что работа по дестабилизации курдского проекта продолжается (основной удар уже был нанесен, когда Турция с согласия России и Ирана вбила клин между Африном и Рожавой).. Протесты против вербовки в SDF не курдского населения, используются турецкой и сирийской пропагандой, для демонстрации элементов этнического угнетения на территориях, где курды являются меньшинством. Соответственно, повышается внутренняя напряженность в Рожаве и демонстрируется уязвимость всей курдско-арабской конструкции SDF, которая по мере исчезновения фактора ИГИЛ из актуальной повестки, становится все более противоречивой.Помимо этого, РФ на дипломатическом и информационном уровнях ведет атаку на американское военное присутствие в Сирии, резонно указывая, что у США нет оснований там находится. Данные обвинения в очередной раз переозвучил МИД РФ, Оправдания американцев нелепы и они это знают, но ничего лучше они придумать пока не могут, поэтому откровенно валяют ваньку, затягивая разрешение ситуации по существу. Россия в свою очередь не может выгонять американцев силой, поэтому пытается с одной стороны давить через дипломатию и акции информационной войны (подсвечивая тему сотрудничества США с ИГИЛ и тему военных преступлений США в Сирии), а с другой стороны – ведет переговоры с курдами, дабы вытащить их из под американцев и включить в процесс межсирийского урегулирования, дабы помешать американским планам по использованию курдов для дестабилизации. События в Ираке тут безусловно помогли России, но занятие курдами части нефтяных полей и некоторая проволочка под Абу-Кемалем, оставляют для США определенные шансы по использованию курдского фактора для раскачки ситуации. Эрдоган в этом случае выступает в роли кнута для курдов, если предлагаемые Москвой пряники не возымеют должного воздействия. Ослабление SDF в связи с бегством Салоу объективно выгодно Москве, так как это скорее всего ослабит позиции курдов и сделает их более сговорчивыми.Все это разумеется не может разрешиться в ближайшее время и большая часть проблем связанных с курдами и незаконным присутствием войск США в Сирии счастливо перекочует на 2018-й год.

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Закладка и подрыв: как работают саперы в Сирии

Российские и сирийские саперы занимаются разминированием села Махдум на востоке Алеппо.



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Мощный удар по террористам ИГ* нанесли бомбардировщики Ту-22М3 ВКС в Сирии

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