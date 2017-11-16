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Политические браконьеры добывают детскую икру

17:20. 16 ноября 2017 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Г-н президент, граждане России получили очередной подарок. Мало кто испытал восторг..

Депутат Госдумы Анна Кувычко собрала детишек (чужих) и вместе с ними спела песню политической любви под названием «Дядя Вова».

Политические браконьеры добывают детскую икру

На экране то щуплые дети с плотным депутатом в центре, то золотые купола, Родина-мать с мечом, другие советские монументы войны, по Красной площади идут танки, в небе летят боевые самолёты, в море плывут боевые корабли.

А когда детский хор (всё с той же плотной дамой в центре) перемещается в студию, родное исчезает. Наушники AKG K-55 — Австрия, поп-фильтр Shure — США, микрофоны тоже заокеанские. Текст песни оцените сами (пунктуация сохранена).

Двадцать первый век настал,
Шар земной от войн устал
Населенье шара гегемон достал.
В Евросоюзе мнения нет,
Ближний Восток стонет от бед
За океаном лишён власти президент.

Какой заокеанский президент лишён власти — трудно понять. Есть и другие малопонятные фразы. Например, «в Евросоюзе мнения нет» (бред) или «населенье шара гегемон достал».

Г-н президент, гегемон (как вас учили в школе, а потом в высшей школе) — это рабочий класс. Он уже несколько раз доставал буржуев и, возможно, достанет опять. Сумеет ли в тот момент гегемон отличить депутатов от буржуев — не факт.

…Уже полгода продолжаются негодующие вопли о том, что «Навальный поймал в свои сети мальков». Речь о той молодёжи, которая вышла на улицы городов России в марте и в июне. Тем малькам было от 16 до 20. Если это мальки, то с депутатом Кувычко воинственный марш поют икринки.

Сама ли депутат (и ещё не знаем кто) придумала создать такой клип? В Думе ли, в бане ли, на яхте ли осенила её такая счастливая мысль? Кто выбрал текст? Кто дал денег возить три десятка детей то к монументам, то в студию?

Кувычко — член Единой России, член Комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей. То есть это не личная дурь, а государственная воля. Правящая партия знает, чему учить, что петь и как воспитывать.

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Лизнуть поглубже — задача взрослых угодников и льстецов. А дети? Их просто использовали. Им просто велели выучить грозные слова и петь, делая грозные лица. Если будете смотреть — увидите: у некоторых девочек это здорово получается.

А на земле сей был бы мир,
                   но если главный командир
Позовёт в последний бой,
                  дядя Вова мы с тобой.
Не достанется гряда,
                  самураям никогда
Грудью встанем за столицу янтаря
Севастополь наш и Крым,
                  для потомков сохраним
В гавань Родины, Аляску возвратим.

В последний бой — означает: на смерть. За гряду? За столицу янтаря? Понимают ли дети, что речь о 4-х островах Курильской гряды, о Калининграде? Кто такие самураи и зачем?..

А результат? Запад ведь не услышит этих угроз. А услышит — не испугается. Если власть запускает в эфир детский воинственный писк, это значит, взрослых аргументов не хватает.

Судя по отзывам в интернете, только 5–10% одобрили этот клип. А 90–95% испытали отвращение, которое не побоялись сформулировать, в том числе далеко выходя за пределы нормативной лексики.

Давайте без идеологии, без морали (тут о ней речи вообще быть не может). Давайте прагматично. Г-н президент, вам стало ли лучше? поднялся ли рейтинг? Возросла ли любовь народа к «дяде Вове»?

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Беззубый малец поёт о приводе Аляски в родную гавань. Тех браконьеров, кто использовал ребёнка в своих корыстных целях, следовало бы доставить приводом в родное СИЗО.

 

 

http://www.mk.ru/politics/2017/11/14/politicheskie-brakonery-dobyvayut-detskuyu-ikru.html

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