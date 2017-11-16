Новости Украины и Новороссии 16 ноября 2017

В политическом аспекте после возможного ухода Владимира Путина с поста президента России для Украины ничего не изменится, кто бы ни занял его место.

Об этом рассказал украинский журналист, постоянно работающий в России, Роман Цымбалюк.

«К моему большому сожалению, если мы говорим о политическом аспекте, а не о личном, то для Украины нет хороших россиян. И на этом можно поставить точку. Кто бы ни занимал главное кресло в Российской Федерации, нам все равно будет очень тяжело», — подчеркнул журналист.

Он отметил, что уже прошло 26 лет, как Украина стала независимой, но в России до сих пор считают, что Украина как государство — или недоразумение, или должно быть в сфере российского влияния.

«Что это — зона национальных интересов России. Надо просто осознать, что помириться с российским государством не удастся. Особенно после того, что произошло. Есть один способ выхода из войны на сегодняшний день — сдаться. Думаю, что наша страна, ее граждане на это не согласятся», — добавил Цимбалюк.

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