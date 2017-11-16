Новости Украины и Новороссии 16 ноября 2017
- 09:54 Александр Захарченко на открытии детсада.
- 08:39 О малоросах и великоросах.
- 01:30 «Сдаться»: назван единственный способ для Украины выйти из войны в Донбассе.
- 00:03 «Мы можем драться»: В администрации Порошенко спрашивают у ЕС, за что воюет Украина.
- Вчера 23:59 Почему вата аплодировала в Киеве?.
- Вчера 23:30 Главы ДНР и ЛНР в разговоре с Путиным поддержали идею по обмену пленными в Донбассе.
Александр Захарченко на открытии детсада
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О малоросах и великоросах
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Интересный артефакт из 1996 года. Газету издавало Министерство Обороны Украины.
Найдена в мае 2014 года в здании Луганского военкомата, где формировался батальон ополчения "Заря".
В статье (на украинском языке) на основе материалов французского географа XIX века Элизе Реклю педалируется тема различий малоросов и великоросов. Что примечательно, цитируя Реклю, авторы сами признают, что сам Реклю на территории России или Украины не бывал, что не мешало ему делать выводы этнографического масштаба.
Что самое занятное, Реклю ассоциирует украинцев с малоросами (указывая на их отличие от великоросов и поляков), но в то время украинская националистическая пропаганда еще не сторонилась этой ассоциации, указывающей на родственный характер межнациональных отношений с Россией. Но впрочем, это уже тогда не мешало использовать того же Реклю для демонстрации различий необходимых для прививание темы "Украина – антиРоссия", которые в конечном итоге привели к текущей ситуации, когда русофобия стала основой государственной политики, а военкомат, где была найдена эта газета, стал одной из точек сборки сопротивления этой политике насильственной украинизации и государственной русофобии.
Данная газетенка, это одно из зерен будущей войны, которые засеивали в 90-е.
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«Сдаться»: назван единственный способ для Украины выйти из войны в Донбассе
В политическом аспекте после возможного ухода Владимира Путина с поста президента России для Украины ничего не изменится, кто бы ни занял его место.
Об этом рассказал украинский журналист, постоянно работающий в России, Роман Цымбалюк.
«К моему большому сожалению, если мы говорим о политическом аспекте, а не о личном, то для Украины нет хороших россиян. И на этом можно поставить точку. Кто бы ни занимал главное кресло в Российской Федерации, нам все равно будет очень тяжело», — подчеркнул журналист.
Он отметил, что уже прошло 26 лет, как Украина стала независимой, но в России до сих пор считают, что Украина как государство — или недоразумение, или должно быть в сфере российского влияния.
«Что это — зона национальных интересов России. Надо просто осознать, что помириться с российским государством не удастся. Особенно после того, что произошло. Есть один способ выхода из войны на сегодняшний день — сдаться. Думаю, что наша страна, ее граждане на это не согласятся», — добавил Цимбалюк.
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«Мы можем драться»: В администрации Порошенко спрашивают у ЕС, за что воюет Украина
Украина — как страна, заплатившая самую высокую цену за свои европейские устремления, — ждет от Брюсселя четкого сигнала о перспективах присоединения к ЕС.
Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев в своей статье «Украина — Евросоюз: скажите нам, за что мы воюем», опубликованной в брюссельском издании EU Observer.
«Мы не просто европейское государство. Мы — европейское государство, которое заплатило самую высокую цену за свои законные устремления. Где еще можно найти другую нацию, которая жертвует собой ради ценностей, которые символизирует флаг ЕС?» — пишет Елисеев.
Он напомнил, что сегодня Украина «движется вперед по пути интеграции в энергетический союз, единый цифровой рынок, к ассоциации с Шенгенской зоной и потенциального присоединения к таможенному союзу ЕС».
При этом он утверждает, что сегодня не только Украина, но и ее партнеры в Восточной Европе и многие другие страны ЕС страдают от «российской агрессии».
«Мы, украинцы, не требуем от ЕС воевать за Европу на Донбассе. Мы можем драться. Но ЕС должен хотя бы четко сказать, за что эта борьба», — отметил Елисеев.
Кроме того, замглавы АП в статье пишет, что украинцы, как европейская нация, достигли значительного прогресса в сложных политических и экономических реформах.
«Сейчас нет времени для сомнений, умиротворения и полумер, а также политики по принципу „ждем и наблюдаем”. Мы должны быть более амбициозными, а не пассивными. Быть смелыми, не уходить от реальности и четко назвать агрессора. Чего Украина чрезвычайно хочет, так это простого сигнала: как только вы будете готовы, вы присоединитесь. Задача Украины — быть готовой. Задача ЕС — решать, готова ли Украина, или когда это может произойти», — отметил Елисеев.
Он также добавил, что такая позиция будет чрезвычайно важна для Украины, при этом она не принесет никакого негатива для самого ЕС.
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Почему вата аплодировала в Киеве?
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Главы ДНР и ЛНР в разговоре с Путиным поддержали идею по обмену пленными в Донбассе
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР И ЛНР; Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту идею, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«После обращения ранее сегодня Виктора Медведчука и с учетом поддержки этой инициативы патриархом Московским и всея Руси Кириллом Владимир Путин вечером переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР Захарченко и Плотницким… Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон лицами», — сказал Песков.
«Захарченко и Плотницкий в целом поддержали эту инициативу», — добавил Песков.
По его словам, главы ДНР и ЛНР также «обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны».
В среду Медведчук на встрече с Путиным и патриархом Московским и всея руси Кириллом в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре сообщил, что Украина готова освободить 306 человек в рамках обмена пленными в Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.
ДНР и ЛНР ранее неоднократно заявляли, что Киев затягивает процесс подготовки к обмену пленными и продолжает делить списки на подлежащих и не подлежащих обмену. Представители республик настаивали на обмене пленных по принципу «всех на всех» согласно минскому соглашению.
Однако Медведчук отметил, что этот принцип противоречит украинскому законодательству, так как часть пленных нельзя освободить из-за того, что они привлекаются за особо тяжкие преступления.
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