Репутационная скорлупа питерской «Фонтанки», представляющей себя объективным новостным источником, сильно потрескалась, а коррупционные скандалы безудержно вытекают наружу, хотя редакция издания усиленно пытается топить такие сообщения информационным шумом и, возможно, угрозами и давлением. Интернет постепенно наполняется доказательствами «информационного рэкета», основанного на вымогательстве взяток. Источники финансирования газеты заставляют невольно вспомнить о 90-х.

Особого внимания в контексте этих расследований заслуживает фигура Андрея Константиновна, который де-факто является одним из главных хозяев «Фонтанки». Будучи под крылом у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, он, судя по всему, пользовался высоким постом советника и лоббировал интересы газеты, выманивая внушительные денежные куши у государства. Это совсем не пустое обвинение или желтушный слух, как может показаться неискушенному темой человеку.

Сомнительное прошлое Константинова заставляет задуматься о том, как он проводит дела в настоящем. Актёр и предприниматель Павел Бадыров в ходе беседы на ютуб-канале рассказал о своем опыте общения с преступными группировками 90-х.

Как мы видим, посредником при этом для него выступал Андрей Константинов. При дальнейшей прослушке интервью становится понятно, что последний являлся своеобразным «медиатором» (связным) в общении с ОПГ.

«Я поехал к Андрею Константинову, всем известному автору «Бандитского Петербурга», с которым я был на тот момент не один год уже неплохо знаком. И понимал, что он имеет определённое общение с разного рода руководителями тех или иных ОПГ», - говорит Бадыров.

Бадырову, которому сообщили о возможности покушения на него, всего лишь нужно было обратиться за помощью к Константинову, чтобы спасти себя. То есть, налицо не просто связь с ОПГ, а явный авторитет в бандитских кругах. Иначе как возможно было бы урегулировать этот вопрос?

Но это отнюдь не единственное, что вскрывает темные пятна в биографии Константинова.

Еще в далеком 2007 личностью Константинова заинтересовался известный портал Компромат.ру». Там появилась информация по расследованию связи Андрея Дмитриевича с Владимиром Кумариным («Кумом»), возглавлявшим преступную группировку в Тамбове. В частности, речь шла о дорогом подарке, который «Кум» сделал Константинову: часы за сорок тысяч долларов. С личностью Андрея Дмитриевича все понятно – пришло время вернуться к «Фонтанке».

Как известно, Константинов водит тесную дружбу с замом главреда питерской газеты – Евгением Вышенковым. Бывшим зеком, который открыто хвастается общением с «ворами в законе» и позиционирует себя «ночным губернатором» Санкт-Петербурга. «Фонтанка» давит на предпринимателей и бизнесменов, предлагая информационно «крышевать». В случае отказа, исход очевиден: тонны негатива. Пока человек не согласится на «сотрудничество».

Очевидно, что Константинов и Вышенков сошлись не просто так. Первые имеет возможность вести «бизнес» на более высоком уровне, пока второй отвечает непосредственно за имформпоток. Криминальное прошлое не ставит крест на будущем человека, в 90-е многие запятнали себя сомнительными связями. Однако далеко не все эти связи поддерживают, стараясь измениться и вести уже честный бизнес. Касательно Вышенкова и Константинова, однако, как мы видим, все обстоит иначе. Впрочем, как там говорил Лука в восьмой главе Евангелие? «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явью». И в этом случае, процесс уже пошел.