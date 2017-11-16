Главная » События Настоящего

Ностальгия по лихим 90-ым: Константинов и Вышенков наводят порядки в «Фонтанке»

19:26. 16 ноября 2017 Просмотров - 175 Нет комментариев Опубликовал:

 

вышок

Репутационная скорлупа питерской «Фонтанки», представляющей себя объективным новостным источником, сильно потрескалась, а коррупционные скандалы безудержно вытекают наружу, хотя редакция издания усиленно пытается топить такие сообщения информационным шумом и, возможно, угрозами и давлением. Интернет постепенно наполняется доказательствами «информационного рэкета», основанного на вымогательстве взяток. Источники финансирования газеты заставляют невольно вспомнить о 90-х.

Особого внимания в контексте этих расследований заслуживает фигура Андрея Константиновна, который де-факто является одним из главных хозяев «Фонтанки».  Будучи под крылом у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, он, судя по всему, пользовался высоким постом советника и лоббировал интересы газеты, выманивая внушительные денежные куши у государства. Это совсем не пустое обвинение или желтушный слух, как может показаться неискушенному темой человеку.

Сомнительное прошлое Константинова заставляет задуматься о том, как он проводит дела в настоящем. Актёр и предприниматель Павел Бадыров в ходе беседы на ютуб-канале рассказал о своем опыте общения с преступными группировками 90-х.

Как мы видим, посредником при этом для него выступал Андрей Константинов. При дальнейшей прослушке интервью становится понятно, что последний являлся своеобразным «медиатором» (связным) в общении с ОПГ.

«Я поехал к Андрею Константинову, всем известному автору «Бандитского Петербурга», с которым я был на тот момент не один год уже неплохо знаком. И понимал, что он имеет определённое общение с разного рода руководителями тех или иных ОПГ», - говорит Бадыров.

Бадырову, которому сообщили о возможности покушения на него, всего лишь нужно было обратиться за помощью к Константинову, чтобы спасти себя. То есть, налицо не просто связь с ОПГ, а явный авторитет в бандитских кругах. Иначе как возможно было бы урегулировать этот вопрос?   

Но это отнюдь не единственное, что вскрывает темные пятна в биографии Константинова.      

Еще в далеком 2007 личностью Константинова заинтересовался известный портал Компромат.ру». Там появилась информация по расследованию связи Андрея Дмитриевича с Владимиром Кумариным («Кумом»), возглавлявшим преступную группировку в Тамбове. В частности, речь шла о дорогом подарке, который «Кум» сделал Константинову: часы за сорок тысяч долларов. С личностью Андрея Дмитриевича все понятно – пришло время вернуться к «Фонтанке».

Как известно, Константинов водит тесную дружбу с замом главреда питерской газеты – Евгением Вышенковым. Бывшим зеком, который открыто хвастается общением с «ворами в законе» и позиционирует себя «ночным губернатором» Санкт-Петербурга. «Фонтанка» давит на предпринимателей и бизнесменов, предлагая информационно «крышевать». В случае отказа, исход очевиден: тонны негатива. Пока человек не согласится на «сотрудничество». 

Очевидно, что Константинов и Вышенков сошлись не просто так. Первые имеет возможность вести «бизнес» на более высоком уровне, пока второй отвечает непосредственно за имформпоток. Криминальное прошлое не ставит крест на будущем человека, в 90-е многие запятнали себя сомнительными связями. Однако далеко не все эти связи поддерживают, стараясь измениться и вести уже честный бизнес. Касательно Вышенкова и Константинова, однако, как мы видим, все обстоит иначе. Впрочем, как там говорил Лука в восьмой главе Евангелие? «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явью». И в этом случае, процесс уже пошел.   

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
Истории Руси не тысяча лет, как принято считать, а гораздо больше. Приводим только некоторые замалчиваемые научные данные. В середине 11 века, дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна стала французской королевой. Но приехавшая из “дикой” Киевской Руси княжна не...
Это нужно знать настоящему мужчине
Даже сказать нечего.
Почему админы сайта "Имена России" боятся имени русского генерала К. П. Петрова?
...Генерал – Майора Космических Войск Петрова Константина Павловича, председателя Концептуальной Партии «... обращений по поисковым запросам: "Петров Константин Павлович" - 126 000 "Петров...», с нашей точки зрения, Константин Павлович Петров является более чем...
Видеообращение Вячеслава МАНЯГИНА к Президенту РФ об изъятии из проката фильма Павла ЛУНГИНА "Царь"
Вячеслава МАНЯГИНА к Президенту РФ об изъятии из кинопроката фильма Павла ЛУНГИНА "Царь"краткая предыстория: главный редактор журнала "Первый и Последний" Вячеслав МАНЯГИН на своем сайте опубликовал "Открытое письмо по поводу фильма Лунгина «Царь»". Текст...
Ушел из жизни Константин Павлович Петров
... “Курсом Правды и Единения” Константин Павлович Петров После тяжёлой продолжительной... смысл, истинную цель жизни. Константин Павлович Петров родился 23 августа... Мерагор, вёл жреческую деятельность. Деятельность Константина Павловича Петрова, его взгляды и...
Психотронное оружие. Чистилище. Альберт Маренко
Наверное, автору можно верить. Это не бред сумасшедшего. Тем более об этом всё чаще проговариваются СМИ. Так намекали, что в путч 1991 года собралась на площади толпа из людей, которые шли по своим разным делам, но сами не поняли, почему пришли на эту ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>