МИД уполномочен предупредить: США используют биологическое оружие под видом инфекций

Вчера, спустя всего двое суток после заявления Президента Владимира Путина о том что США собирают образцы биоматериалов россиян и невнятных оправданий американцев что это делается «в научных целях», замглавы МИД Сергей Рябков прямо заявил что «ряд государств замаскировали биологическое оружие под естественные вспышки инфекционных заболеваний среди людей, животных или растений» и что нашей стране нужно быть готовой к отражению угрозы.

Свое заявление г-н Рябков сделал на международной конференции по биологической безопасности.

По словам замминистра, «На данный момент не существует объективных данных о соблюдении положений конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Это создаёт ситуацию неопределённости и вызывает вопросы в отношении реального положения вещей. Озабоченность в данном плане усиливается в связи с чрезмерными объемами финансирования микробиологических программ двойного назначения, проведение сомнительных экспериментов с возбудителями смертельно опасных заболеваний, особенно аэрозольными экспериментами, наращиванием военной медико-биологической активности за пределами национальной территории и другими факторами риска”.

По мнению российского чиновника, биологическое оружие против россиян может быть применено как государственными, так и негосударственными субъектами –например, частными военными компаниями –которые уже давно стали одним из основным инструментов развязывания локальных конфликтов по всему миру, который использует мировая финансовая «элита». Поэтому «необходимо иметь в готовности силы и средства быстрого реагирования, способные оперативно разобраться с ситуацией на месте и предпринять безотлагательные меры по купированию эпидемии», отметил Рябков.

Буквально за два дня до Рябкова, 30 октября, на ту же тему высказался Президент Путин, сообщивший на заседании Совета по правам человека, о том что США собирает с неизвестными целями биоматериалы россиян по всей стране: «Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос – вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы – такой вот объект очень большого интереса». Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков пояснил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов России некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы. «Эта информация по линии специальных служб России. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у Президента эта информация имеется», — сказал Песков журналистам.

Господина Пескова можно поправить: американцы собирают биоданные россиян совершенно открыто: еще в июле на сайте госзакупок Federal Business Opportunity ВВС США было объявлено о покупке образцов РНК образцов синовиальной оболочки россиян европеоидной расы. В ведомстве отметили, что обязательным условием покупки должно стать отсутствие «травм опорно-двигательного аппарата, ВИЧ, гепатитов B, C и сифилиса. Доноры обязаны указать регион проживания, пол, возраст, этническую принадлежность, стаж курения, медицинскую историю, рост, вес и другие данные. Стоимость закупок не уточняется.

Комментируя эти сообщения, директор российской компании Genotek генетик Валерий Ильинский заявил РИА Новости что на территории России есть два центра, в Москве и Петербурге, которые занимаются сбором биоматериалов самых разных народов России и отправляют их своим коллегам-коллабораторам в США. «Основная цель этих исследований, судя по тем публикациям, которые появились за последние годы, заключается в изучении генетического разнообразия разных этносов в России, в поиске различий между ними, в том числе и того, какие болезни их поражают, и в описании этих отличий», — сказал Ильинский. Ученый пояснил, что сбор биологического материала человека в теории может проводиться для гипотетической атаки на носителя: «Если говорить гипотетически, то да, данные биоматериалы можно использовать не только для изучения генетического разнообразия этносов, но в и любых других исследованиях. Сейчас это нельзя никак ограничить или запретить. Но с практической точки зрения я никогда не слышал, чтобы кто-то в мире сегодня занимался разработкой биологического оружия, используя геномные данные. Мне не кажется, что сегодня или завтра эта информация может быть использована для создания биологического оружия, как предполагают некоторые люди», — сказал Ильинский. И тут же поправился: мир и наука двигаются очень быстро, поэтому сложно сказать, к чему они придут в ближайшие десять лет. «В теории можно выявлять определенные маркеры, которые встречаются у представителей одних этнических групп и не встречаются у других, и на них ориентировать те или иные поражающие агенты. К примеру, примерно у 1% жителей Европы есть особые варианты генов, которые делают их устойчивыми к действию ВИЧ, отсутствующие у других народов Земли. В теории подобные вариации можно использовать для гипотетической атаки на их носителей, но на практике подобные подходы не применяются, и я никогда не слышал, чтобы кто-то пытался делать это», — добавил генетик.

Между тем, на самом деле Владимир Путин и даже Сергей Рябков не сказали ничего нового. Еще в 2004 году начальник Вирусологического центра НИИ микробиологии Минобороны РФ Владимир Максимов предупреждал, что «одной из реальных угроз современности является возможность создания генетически модифицированных инфекционных агентов, которые при определенных условиях могут быть использованы в качестве биологически поражающих агентов».

Использование достижений генной инженерии в военных разработках на практике открывает перспективу создания генетического оружия – гипотетической разновидности биологического оружия массового уничтожения, предназначенного для избирательного поражения населения по расовому, этническому, половому либо иному генетически обусловленному признаку. Подобную возможность не исключают даже такие авторитетные и осторожные в высказываниях представители отечественной науки, как заместитель директора Института молекулярной генетики РАН профессор Вячеслав Тарантул: «Я не вижу тех механизмов на сегодняшний день, которые позволили бы по цвету кожи, волос или глаз создать оружие. Тем не менее, мы должны понимать, что раз какие-то различия в генах существуют, то не исключено, что такое оружие появится. И нужно быть морально к этому готовым».

В мае 2007 года директор ФСБ Николай Патрушев представил Владимиру Путину доклад о разработках на Западе «генно-биологического оружия» против населения России. Итогом этого доклада стало ужесточение правил вывоза из нашей страны за рубеж биообразцов человека Федеральной таможенной службой и Минздравсоцразвития. Одновременно с вывозом биообразцов пошли первые скандалы с биолаборотарией министерства США, в частности в Крыму—которые занимались именно разработкой и ввозок биологического оружия.

Подобные лаборатории США были открыты на территории Грузии, Украины, Азербайджана и Казахстана. Также в 2016 году при финансировании Агентства по уменьшению угроз при Минобороны США в Армении были открыты три биолаборатории в Ереване, Гюмри и Иджеване. В 2012 году на тот момент главный санитарный врач России Геннадий Онищенко начал бить тревогу. Менее чем через год он же открыто и официально обвинил США и Грузию в атаке на наше сельское хозяйство. По его словам, в прошлом году Россия выделила 15 млн рублей на закупку оборудования для Южной Осетии, Абхазии, чтобы пресечь угрозу, которая представляет микробиологическая лаборатория в Грузии. «Весомым подтверждением угрозы является то, что с 2007 г. на территории России активно циркулирует возбудитель африканской чумы свиней. Нанесен огромный экономический ущерб южным регионам России», – сказал бывший глава Роспотребнадзора. Онищенко заявил, что на создание лаборатории на территории Грузии было потрачено $350 миллионов. «Беспокоит то, что эта лаборатория неподконтрольна властям Грузии. Лаборатория создана на бывшей советской военной базе недалеко от Тбилиси», – заявил он. О большой вероятности «нечестной конкуренции» со стороны «партнеров» тогда в личных встречах говорили и многие ветеринарные врачи — слишком быстро эпидемия африканской чумы свиней тогда прошлась по Краснодарскому краю, Ростовской, Воронежской и Белгородской областях, поставив свиноводство в России на грань существования, как отрасли. По данным Россельхознадзора, за эти три года прямые убытки сельского хозяйства страны от АЧС составили около 5 млрд. рублей, косвенные (от простоя предприятий) – от 50 до 70 млрд. рублей. Чтобы было понятней, то для Крыма, который, по мнению либералов, съел их пармезан, в этом году заложено финансирование из бюджета РФ в объеме 98 млрд рублей То есть убытки от одной АЧС, которая к нам пришла из Грузии, равны 9 месяцам финансирования Крыма.

Однако, биологическая атака на наше сельское хозяйство — это только цветочки. Просто представьте себе — предвыборный год в некой восточноевропейской стране, за несколько месяцев до выборов в стране начинает свирепствовать эпидемия, которая косит буквально всех, врачи разводят руками, множится количество смертельных случаев, паника нарастает снежным комом. И тут, когда все доходит до критической точки, а президент-диктатор и вор, с его партией жуликов и воров ничего не может сделать, появляется Она — супергерой, которая заявляет, что вакцина существует и обещает остановить эпидемию. Надо только правильно отдать голос… Это не сценарий голливудского боевика и не выдумки очередного писателя-фантаста, а реальная история использования вируса «атипичного гриппа» Юлией Тимошенко и фармакологической корпорацией «Baxter» в своей избирательной кампании 2009 года. Тогда лаборатории корпорации «Baxter» располагались в районе Тернополя, где как раз было больше всего заболевших птичьим гриппом, то есть в самом эпицентре эпидемии. И правительству Тимошенко было прекрасно известно про деятельность этой корпорации на территории Украины. Той самой «Baxter», которая присылала в африканские страны донорскую кровь, зараженную СПИДом, и которая в 2009 году присылала смесь птичьего и свиного гриппа вместо вакцины в страны Европы (в частности, в Австрию). Как сообщают украинские журналисты, данная корпорация занималась испытаниями биологического оружия. Впрочем, Украина не была бы Украиной, не преврати даже биологическую войну против своего народа в цирк и план с использованием «прекрасной инфекции» для продвижения Тимошенко в президенты она зарубила сама одним выступлением на Майдане.

Хотя тогда план Тимошенко и провалился — на выборах победил условно пророссийский Янукович, однако, эта история отлично показала как можно использовать биологическое оружие в политических целях. Всего же на Украине до государственного переворота были созданы 15 таких объектов, причём 14 из них – в областных центрах. Одесса, 2009 год – Центральная референс-лаборатория (CRL) на базе противочумной лаборатории Украинского научно-исследовательского института им. Мечникова. Специализация – изучение человеческих патогенов. Винница, 2010 год – Диагностическая лаборатория на базе областной СЭС; в 2011 году биолаборатории открылись в Ужгороде (Закарпатская диагностическая лаборатория) и Днепропетровске (Диагностическая лаборатория и Государственная региональная лаборатория ветеринарной медицины), в Симферополе (Крымская республиканская диагностическая лаборатория на базе противочумной лаборатории республиканской СЭС); в 2012 году две лаборатории были открыты во Львове, по одной– в Харькове , Киеве, Луганске, Херсоне, Тернополе; в 2013 году третью биолабораторию получил Львов (на базе Львовского научно-исследовательского института эпидемиологии и гигиены); в том же году появляется Мерефская CRL (на базе Харьковского института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины).

Слава к харьковской биолаборатории пришла в военную для Украины зиму 2015-2016 года, когда от гриппа погибало в день по 20 человек, и это без учета республик Донбасса. Тогда из самых разных источников поползли слухи, что вирус столь страшного гриппа — искусственный и разработан именно в Харькове, а затем испытан на «хероях АТО» и украинцах. Впоследствии это официально подтвердил и заместитель Командующего корпусом Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин. «Только с начала этой недели в военные и гражданские госпитали Харькова и Днепропетровска поступило более 200 украинских силовиков. Разведкой ДНР ранее уже отмечался факт проведения исследовательских работ с привлечением американских военных специалистов на территории закрытой лаборатории в поселке Шелкостанция, расположенном в 30 км от Харькова. По нашим данным утечка штамма Калифорнийского смертельного гриппа произошла именно оттуда», — заявил Эдуард Басурин.

И если бы только один этот грипп. С 2009 года (год открытия первой биолаборатории в Одессе) на Украине стали возникать эпидемии одна за одной. Вот только самые громкие — помимо сразившего украинцев вирус свиного гриппа АH1N1 имени Тимошенко, позволивший на волне истерии «распилить» около $40 млн, в 2012 году внезапно жители Украины стали болеть корью (зарегистрированы более 13000 случаев). На следующий год после Калифорнийского гриппа, о котором заявлял Басурин, в 2016 году вернулся на Украину и свиной грипп – заболевание, характеризуемое стремительным развитием атипичной пневмонии. В сентябре 2016 года в Измаиле (снова Одесская область) вспыхнула неизвестная кишечная инфекция, от которой особенно пострадали дети. Буквально за сутки в больницы обратились сотни человек, через два дня количество заболевших перевалило за 400. Причины так и не нашли: сперва местные власти клятвенно утверждали, что анализы проб воды соответствуют санитарным нормам, затем списали чрезвычайную ситуацию в Измаиле на вирусы, которые якобы случайно попали в воду из-за непогоды. Это утверждали бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили и «главный врач майдана» Ольга Богомолец. В 2017 году вдруг образовалась вспышка ботулизма, в Киеве и Херсоне люди погибли из-за отсутствия сывороток.

По факту американцы превратили Украину в одно большое поле для испытания биологического оружия, притом против кого это оружие опробовалось несложно догадаться: Харьков, Донбасс, Одесса — та самая историческая территория Новороссии, населенная преимущественно русскими.

Впрочем, целями биологических атак были далеко не только русские. «По опубликованным данным, по состоянию на 2006 год, только в США официально насчитывалось более 400 таких учреждений, осуществляющих секретные программы Пентагона и американских спецслужб на деньги налогоплательщиков этой страны. Однако даже ФБР не может точно определить число действующих в стране лабораторий высокого уровня безопасности. Никакой публичной отчетности о деятельности этих «центров» не имеется» – писало «Военное обозрение» еще в 2014 году. — «Вашингтон в последние десятилетия стал активно создавать и биологическую систему обороны (БСО) как на территории своей страны, так и за ее пределами. В этом контексте в Вашингтоне традиционно рассматриваются в качестве потенциальных источников угроз: опасные патогены, создание различных технологий биооружия, формирование в различных странах мира, обладающих соответствующей теоретической подготовкой и практическими навыками специалистов. Белый дом постоянно расширяет зону покрытия БСО США, активно подключая к ней, в частности, Украина, Грузия, Афганистан, Пакистан, Бурунди, Кению, Уганду, Индию, Ирак, Танзанию, ЮАР и другие страны. Общие расходы Пентагона на эти цели только в 2012 году составили более 60 млн долларов». Притом, объединяющим фактором тут играет нестабильность: Афганистан, Пакистан, Ирак, страны, где идет война с ИГИЛ, между прочим, а в Бурунди идет переворот за переворотом. В любой из стран можно не только делать сбор образцов, но и безнаказанно испытывать их.

По мнению военного эксперта Анатолия Цыганка, сбор биоматериалов в России, о котором говорил Владимир Путин , организован американцами для создания биологического оружия нового поколения. «Это будет генетическое оружие избирательного действия. Его применение крайне сложно определить и выявить, а человеческие потери могут быть больше, чем при атомной бомбардировке». Подобные исследования ведутся американскими военными давно, добавил Цыганок, и за последние десятилетия зафиксировано несколько возможных случаев применения такого оружия. В частности, эксперт припомнил эпизод, произошедший около тридцати лет назад в странах латинской Америки. «Такая же ситуация наблюдалась в 2002 году во время эпидемии так называемой атипичной пневмонии в Китае. Тогда в этой стране коронавирус SARS косил китайцев и других азиатов, но не тронул ни одного европейца», — добавил ученый. «Известен случай потравы свиней на Кубе в конце 1980-х годов. В течение двух месяцев на острове погибли все эти животные», — сообщил он.

Как следует из документов об убийстве Джона Кеннеди, публикуемых в эти дни, в 1962 году генерал Картер предложил ему использовать “биологические агенты, замаскированные под вещества природного происхождения”, чтобы уничтожить урожаи на Кубе. При этом указывается, что сам Картер указал на опасность этого плана в случае, если что-то пойдет не по плану или вскроется причастность Вашингтона.

Одним словом, фактов и доказательств свидетельствующих о том что США не только разрабатывают но и готовы применить против России новые типы оружия массового уничтожения, предостаточно. Нужно просто признать этот факт –и быть готовыми не только защититься—но и симметрично ответить «партнерам».