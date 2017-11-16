“Если вы хотите, чтобы выжили ваши дети…” – Владимир Фахреев

Почти 90% пива, продаваемого в России, производится иностранными компаниями.Крупнейшая из них — «Балтика», которая производит около 40% российского пива, принадлежит трем скандинавским странам: Норвегии, Швеции и Финляндии. Самый большой завод этой компании стоит в России.

На втором месте по объему производства пива (около 20%) находится САН ИнБев (Клинское) — российское подразделение бельгийской пивоваренной корпорации AB InBev. На третьем месте у нас — популярная торговая марка турецкого пива Efes Pilsener, принадлежащая лидеру турецкого рынка пива — корпорации Anadolu Efes. На четвертом — нидерландская пивоваренная компания Heineken, контролирующая 15% российского рынка. Пятое место разделили Золотая бочка и Велкопоповицкий Козел, принадлежащие британской пивоваренной компании SABMiller (South African Breweries — Miller), второй по величине пивоваренной компании в мире.

С вином практически та же самая ситуация. У нас одна винодельческая республика — Краснодарский край (теперь уже две — Крым. — Ред.). Поэтому большая часть продаваемого в России вина принадлежит иностранцам. Водку кто у нас делает? Частники, частные компании. Поэтому выручка с её продаж тоже уходит из страны.

90% продаваемой табачной продукции в нашей стране принадлежит зарубежным компаниям. Кстати, популярные сигареты с русскими названиями тоже принадлежат не нам. Например, «Золотой Явой» владеет British American Tobacco, а «Петр I» и «Русский стиль» — японской компании Japan Tobacco International.

Это очень выгодный бизнес. По сути, покупая алкоголь и табак, мы воруем сами у себя. Так построена система. Но мы можем это исправить. Знаете как?

Если хотите лучшей жизни, то не нужно ничего покупать у оккупантов. Индия, будучи английской колонией, показала хороший пример. Англичане полностью владели экономикой Индии. Индийцы жили очень бедно. До тех пор, пока в Индии не появился Махатма Ганди. Он обратился к 360 миллионам соотечественников с вопросом: «Вам нравится жить так, как Вы живете?» Ему ответили: «Нет. Как нам может нравиться такая жизнь, если всем вокруг владеют и заправляют англичане? Мы хотели бы изменить нашу жизнь, но не знаем, как. Как мы можем что-то изменить?» Махатма Ганди ответил: «Каждый из нас должен принять решение ничего не покупать у оккупантов». И каждый индиец принял такое решение. Это называлось — Сатьяграха, обет не взаимодействия. Ганди первым сел за ткацкий станок и начал делать себе одежду. Английские товары, которые уже были куплены, выносили на площади и публично сжигали.

Вторым этапом было решение перестать устраиваться к ним на работу. У каждого индийца, жившего в Индии, должно было сложиться впечатление, что англичан в Индии просто нет. И им удалось добиться этого эффекта! Когда наследный принц приехал в гости, никто не вышел его встречать. Сами англичане сначала посмеивались, а спустя несколько лет были вынуждены уехать из Индии. Так Индия без единого выстрела стала свободной страной. Их успехом стало решение каждого индийца ничего не покупать.

Если вы хотите, чтобы выжили ваши дети, если вы хотите жить в трезвой стране со своими жителями, а не с иностранцами, то наша с вами задача принять твердое решение ничего не покупать. Нужно держать свое тело в чистоте не только в химическом смысле (табак, алкоголь, наркотики), но и беречь свое сознание от чепухи, которая туда проникает. Для этого нужно избавиться от иллюзий и самообмана.

Хватит ли у вас силы воли принять такое решение?

Владимир ФАХРЕЕВ, социальный педагог профильного подросткового клуба «Саулык», действительный член международной ассоциации психоаналитиков, руководитель общественной организации «Трезвый Альметьевск», руководитель Альметьевского городского общественного движения «Благотворительный реабилитационный центр им. Талгата Шайхуллина» (г. Альметьевск, Республика Татарстан)