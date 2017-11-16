Электронный концлагерь Apple: надзиратель iPhone X (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Электронный концлагерь Apple: надзиратель iPhone X. Почему Apple выпустила сразу два новых Айфона?

Содержание:

0:00:00 – шумиха вокруг нового iPhone

0:00:31 – неслыханное событие в мире Apple

0:02:35 – почему корпорации производят электронику

0:03:33 – смартфон как средство слежения

0:04:23 – новая технология определения лиц FACE ID

0:06:12 – сопоставление телефона с конкретным человеком

0:07:32 – как Apple портит MacBook

0:11:30 – единый универсальный разъём USB 3 type C

0:13:27 – выводы

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Источник: www.youtube.com