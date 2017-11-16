Электронный концлагерь Apple: надзиратель iPhone X (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Электронный концлагерь Apple: надзиратель iPhone X. Почему Apple выпустила сразу два новых Айфона?
Содержание:
0:00:00 – шумиха вокруг нового iPhone
0:00:31 – неслыханное событие в мире Apple
0:02:35 – почему корпорации производят электронику
0:03:33 – смартфон как средство слежения
0:04:23 – новая технология определения лиц FACE ID
0:06:12 – сопоставление телефона с конкретным человеком
0:07:32 – как Apple портит MacBook
0:11:30 – единый универсальный разъём USB 3 type C
0:13:27 – выводы
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com