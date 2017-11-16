Детский Крестовый поход со 100.000 человек
Этот поход, состоявшийся в 1212 году, средневековые историки старались стыдливо обходить стороной, уделяя ему в документах лишь пару строк. Еще бы! Ведь в нем приняли участие почти 100 тысяч человек, и почти никто из них не вернулся домой.
На самом деле в том кошмарном году детских крестовых походов состоялось сразу два: один из Франции, другой из Германии, просто в дальнейшем историки объединили их в один. Впрочем, участь маленьких пилигримов была одинаково ужасна: гибель или в лучшем случае рабство.
Монах по имени Христос
Мальчик Стефан (в некоторых источниках – Этьенн) родился в семье бедного пастуха и до поры до времени ничем не отличался от остальных крестьянских ребят. Разве что был чуть более набожным. Особенно ему нравился «ход черных крестов», церемония, которая в те годы проводилась по всему католическому миру.
Каждый год в апреле, выбрав погожий день, монахи обходили храмы, неся в руках деревянные кресты, обитые черной материей, и возносили молитвы за пилигримов, погибших и попавших в рабство во время похода в Святую землю.
После очередного «хода черных крестов» Стефан, которому в ту пору едва исполнилось 12 лет, как обычно, пас коров. Внезапно перед ним появился монах, возвращавшийся из Палестины. Мальчик подал ему кусок хлеба. Насытившись, монах внезапно заявил, что он Иисус Христос, и велел Стефану собрать войско крестоносцев из детей.
Причем им не нужно ни оружие, ни броня, ибо их души безгрешны, их сила – в любви к ним Иисуса. Мусульманские твердыни, устоявшие перед войском взрослых пилигримов, падут, и Гроб Господень будет освобожден из рук неверных. После этих слов монах вручил потрясенному Стефану свиток – якобы письмо для короля, которое пастушок по причине своей неграмотности прочитать не смог, – и растворился в воздухе.
Мальчик прибежал домой, однако его рассказ был встречен насмешками и бранью. В деревне не нашлось ни одного грамотного человека, поэтому текст послания так и остался для всех тайной. Но Стефан, уверовавший в собственную избранность, собрал нехитрые пожитки и, несмотря на протесты отца, отправился в путь – в аббатство Сен-Дени, сердце католической Франции. Где было вербовать юных крестоносцев, как не там?
Под знамена пастушка
По пути мальчик проповедовал в деревушках и городах. Постепенно он научился не теряться перед толпой, его речь лилась гладко и находила дорогу к сердцам слушателей.
Но если взрослые лишь умилялись юному «святому», совсем иной была реакция детей. Они, уверовавшие, что Стефан – посланник Христа, бежали из дома, сбивались в отряды и ждали знака своего кумира для выступления в поход. Пока же бродили от деревни к деревне и питались подаянием.
Стефан же, дойдя до Сен-Дени, имел там огромный успех. Многие паломники, пришедшие в аббатство, вели с собой детей. Вернувшись домой, те рассказывали о «святом» мальчике-пастушке сверстникам.
Число детей и подростков, готовых отправиться в Святую землю, множилось день ото дня. Более того, невежественное население всячески поддерживало идею детского крестового похода. А те здравомыслящие люди, кто говорил, что эта затея – безумие, подвергались гонениям.
Уже в конце мая Стефан объявил местом сбора Вандом. И под его знаменами собрались от 30 до 50 тысяч детей и подростков (самым младшим было по шесть лет, среди них находились и девочки). Конечно, к ним прибились и взрослые – бродячие монахи, преступники, распутные женщины.
Крестоносцы всегда были окружены подобными личностями. Нередко взрослые пилигримы брали в поход и детей, однако раньше основу войска, готовившегося к походу на Иерусалим, составляли закаленные в боях рыцари. Теперь же ядром войска стали малолетки, единственным оружием которых было слово Божье.
И расступится море…
Король Филипп II Август поначалу одобрил инициативу детей, но потом она стала его пугать. За советом он обратился к ученым недавно созданного Пражского университета. Те были единодушны: детей нужно остановить, ибо этот поход – затея сатаны. Однако вердикту короля о роспуске войска Стефан подчиниться отказался. Разгонять же детей силой король не решился, опасаясь народных волнений.
А юные крестоносцы тем временем двинулись в Марсель. Стефан уверял, что море расступится перед ними, и они без проблем доберутся до Святой земли. К тому времени пастушок передвигался исключительно на повозке, украшенной коврами, в сопровождении телохранителей. В Марселе, однако, произошло непредвиденное. Море не расступалось!
Каждый день детское войско заходило по пояс в воду и молилось, молилось, молилось… безрезультатно. Жители Марселя стали роптать: им вовсе не улыбалось задаром кормить такую ораву. Крестоносцы падали духом, многие из них уходили из войска и сбивались в шайки, грабившие деревни. Крестьяне безжалостно убивали их.
В конце концов над стремительно таявшим войском «сжалились» два местных купца – Гуго Ферреус и Гийом Поркус. Они выделили Стефану семь кораблей и необходимое количество провианта. На тот момент от огромного войска осталось пять тысяч детей. Кое-как в сопровождении 400 монахов они разместились на судах.
Увы, освободить Гроб Господень им не довелось. 18 лет о судьбе отплывших ничего не было известно. Лишь в 1230 году в Марселе появился монах – один из тех, кто сопровождал детей-пилигримов. Оказалось, два судна разбились у побережья Сардинии. Пять оставшихся достигли африканского побережья и… тут же были захвачены мусульманами.
Оказывается, купцы Ферреус и Поркус просто-напросто договорились с алжирцами и продали детей им в рабство. Часть детей раскупили на алжирском базаре, другие были проданы в Александрии. Некоторые действительно оказались на Святой земле – в качестве рабов. Никто из них домой не вернулся. Неизвестна и судьба предводителя этого похода – Стефана.
Кстати, монахов, сопровождавших детей, выкупил султан Сафадин. Этот престарелый правитель увлекся науками и потому засадил христиан за перевод с латыни на арабский. Один из них настолько понравился султану, что 18 лет спустя правитель отпустил его на родину. Кстати, вольноотпущенник рассказал марсельцам, что на тот момент, по его сведениям, в живых оставались еще около 700 участников крестового похода детей. Но судьба их никого не заинтересовала, и они так и умерли на чужбине.
На берегах Рейна
Но не только во Франции дети устроили крестовый поход. Слухи о пастушке Стефане разлетались очень быстро, и в Германии нашелся свой святой отрок – некий Николас. Кстати, по некоторым данным, он был дурачком, а все решения за него принимал отец. 10-летний отрок был просто пешкой в руках своего алчного родителя.
Почему алчного? Дело в том, что Николас проповедовал, призывая к крестовому походу детей, и одновременно собирал пожертвования. Благочестивые германцы несли богатые дары, которые присваивал отец «святого» отрока.
В Кёльне – религиозном центре Германии – Николас провозгласил себя посланником Божьим и объявил о начале крестового похода. А далее все развивалось по французскому сценарию. К нему стекались тысячи детей и подростков; в том числе девочек (Николас, в отличие от Стефана, принимал всех). Не стали исключением и отпрыски знатных немецких родов.
В конце июня около 40 тысяч детей выступили из Кёльна. Пилигримы направлялись в Италию, где, как они рассчитывали, море расступится и позволит им пройти в Святую землю. Переход через Альпы стал настоящим кошмаром. Многие дети шли по снегу босыми. Пилигримы умирали тысячами, их даже не хоронили.
А Италия встретила немецких детей, мягко говоря, неласково. Ведь это были потомки тех, кто терзал страну постоянными набегами. Пилигримам не подавали милостыню, не пускали их в города. Отставших от войска итальянцы хватали и обращали в рабство. Девочек беспощадно насиловали.
До Генуи добрались лишь около четырех тысяч пилигримов. Но, несмотря на молитвы, море не расступилось… Они двинулись дальше вдоль побережья. В Пизе жители из жалости оснастили детям два корабля, и несколько сотен из них отправились за море. Судьба их неизвестна, хотя можно предположить, что они попали в рабство к мусульманам.
Кое-как несколько сотен подростков добрались до Рима. И тут – новый ужасный удар. Папа Иннокентий III пожурил их и велел возвращаться домой. Через эти ужасные Альпы? В итоге дети, за редким исключением, предпочли остаться в Италии. Лишь несколько детей вернулись в Германию спустя годы.
Участь оставшихся была достаточно печальна. В Италии в тот год был неурожай, поэтому им пришлось добывать пропитание, прося милостыню. Девочек же определили в матросские притоны. О судьбе Николаса, как и Стефана, ничего неизвестно. Последний раз его видели в Генуе. Остался ли он там или был убит по дороге в Пизу, никто не знает.
Нет, не зря ученые Пражского университета сказали королю Франции, что этот поход благословил сам сатана. Большей глупости якобы от имени Божьего, наверное, история не знает.
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Источник: www.kramola.info
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26 ноября 1095 года несколько тысяч человек собрались на поле близ южнофранцузского города Клермон. Только что закончился происходивший в Клермоне поместный церковный Собор французской Церкви. В работе Собора участвовал сам римский первосвященник, папа Урбан II (Pope Bl. Urban II, 1042–1099, папа с 1088 года). Помимо участников Собора, в Клермон съехалось немало мирян, рыцарей и простонародья. Каждый из прелатов прибыл со свитой; предчувствуя возможность поживы, в Клермон явились торговцы; кто-то желал увидеть самого папу. Все хотели послушать проповедь папы по случаю закрытия Собора. Желающих было столько, что городской храм не смог их вместить. Дело в том, что вокруг речи папы ходили самые разные слухи. Но действительность превзошла все ожидания.
Папа живописал ужасное положение христиан в той части Византии, которая была захвачена вторгшимся с Востока диким магометанским племенем. «В пределы Империи вторглось персидское племя турок [sic!], которые добрались до Средиземного моря». Турками была завоевана и Святая Земля, и даже величайшая святыня христиан — Гроб Господень. «Именно необходимо, — продолжал Урбан, — чтобы вы как можно быстрее поспешили на выручку ваших братьев, проживающих на Востоке, о чем они не раз уже просили вас. Занимая все больше и больше христианских земель, турки семикратно одолевали христиан в сражениях, многих поубивали и позабирали в полон, разрушили церкви, опустошили царство Божие. И если будете долго пребывать в бездействии, верным придется пострадать еще более». По одной из версий, папа заявил, что о помощи просил его сам император Востока Алексей I Комнин (1048–1118, император с 1081 года). В конце проповеди Урбан II призвал силой вырвать Иерусалим из рук неверных и воскликнул: «Я говорю об этом присутствующим, поручаю сообщить отсутствующим — так повелевает Христос!».
Тысячегласный вопль вырвался из толпы: «Так хочет Бог! Так хочет Бог!». Хронисты не забыли отметить, что крики эти были на французском языке, хотя папа произносил проповедь на латыни. Люди разрывали одежды и нашивали на плащи кресты из лоскутов в знак того, что они принимают обет отправиться за море воевать за Гроб Господень. Так началась эпоха крестовых походов.
Урбан II призывает начать Крестовый поход. Миниатюра из книги Себастиана Мамеро (Sébastien Mamerot) «Les Passages d’outremer faits par les François contre les Turcs depuis Charlemagne jusqu’en 1462» (1475)
Причины крестовых походов
На первый взгляд, все ясно: западные христиане хотели помочь христианам Востока (раскол Церквей произошел недавно, в 1054 году, и разделяющий их разрыв не превратился еще в пропасть) и желание покончить с угнетенным положением Святого Города. Но приглядимся к этим причинам внимательнее.
С конца Х века Сирия и Палестина, в том числе Иерусалим, находились под властью египетских халифов Фатимидов, потомков (впрочем, сомнительных) дочери пророка Мухаммеда. При дворе Фатимидов были влиятельны подозрительные, с точки зрения ортодоксального ислама, проповедники из Персии. В то же время полулегендарный хан Сельджук (умер ок. 994 года) сплотил ряд кочевавших в Приаралье племен огузов, родственных нынешним туркменам, и направил их на Запад. Эти племена, получившие название сельджуков, ведомые внуком Сельджука Тогрул-беком (около 993–1063, хан с 1038), овладели к середине XI века Иранским нагорьем (вот откуда «персидское племя турок» в речи папы). Племянник и преемник Тогрул-бека Алп-Арслан (1029 или 1030–1072 или 1073, хан с 1063) в 1070 году отвоевал Сирию и Палестину у Фатимидов и в 1071 году разбил близ города-крепости Маназкерт к северу от озера Ван византийскую армию во главе с императором Романом IV Диогеном (умер 1072, император в 1068–1071). Император попал в плен, а вся Малая Азия оказалась в руках турок. Иерусалим пал в том же году.
Весьма вероятно, что страх перед турками, а также мусульманами-кочевниками печенегами (последние тревожили северные границы Империи и готовы были вступить в союз с сельджуками), заставил Византию просить помощи у Запада. Это и послужило толчком к крестовым походам. Однако сельджукская держава стала еще в 1070-е годы расползаться на полунезависимые владения. А в 1092 году она распалась на враждующие между собой и с местными арабскими правителями, в том числе Фатимидами, небольшие княжества.
Что же касается ситуации в Иерусалиме, то стоит помнить, что Святой Город был завоеван мусульманами еще в 637 году. В 1009 году египетский халиф Хаким (985–1021, халиф с 996 года), судя по всему, психически больной человек, начал гонения на христиан и иудеев. Он приказал разрушить все синагоги, церкви и монастыри, начав с церкви Гроба Господня. По сведениям позднейших хронистов, в которых трудно отличить правду от легенды, христианам предписывалось носить на шее медный крест, весивший десять фунтов. От иудеев же требовалось волочить за собой плахи в форме, почему-то, телячьей головы.
Известия о происходящем в Египте вызвали в Европе шок, появились толки о близящемся конце света и о явлении Антихриста в виде халифа Хакима. Но это не привело к военной экспедиции. Тем более, что гонения в 1020 году неожиданно прекратились. Год спустя Хаким таинственно исчез…
Вот таким образом иудаизм внёс разлад среди народов – иными словами разделяй и властвуй…