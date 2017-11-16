Детский Крестовый поход со 100.000 человек

Этот поход, состоявшийся в 1212 году, средневековые историки старались стыдливо обходить стороной, уделяя ему в документах лишь пару строк. Еще бы! Ведь в нем приняли участие почти 100 тысяч человек, и почти никто из них не вернулся домой.

На самом деле в том кошмарном году детских крестовых походов состоялось сразу два: один из Франции, другой из Германии, просто в дальнейшем историки объединили их в один. Впрочем, участь маленьких пилигримов была одинаково ужасна: гибель или в лучшем случае рабство.

Монах по имени Христос

Мальчик Стефан (в некоторых источниках – Этьенн) родился в семье бедного пастуха и до поры до времени ничем не отличался от остальных крестьянских ребят. Разве что был чуть более набожным. Особенно ему нравился «ход черных крестов», церемония, которая в те годы проводилась по всему католическому миру.

Каждый год в апреле, выбрав погожий день, монахи обходили храмы, неся в руках деревянные кресты, обитые черной материей, и возносили молитвы за пилигримов, погибших и попавших в рабство во время похода в Святую землю.

После очередного «хода черных крестов» Стефан, которому в ту пору едва исполнилось 12 лет, как обычно, пас коров. Внезапно перед ним появился монах, возвращавшийся из Палестины. Мальчик подал ему кусок хлеба. Насытившись, монах внезапно заявил, что он Иисус Христос, и велел Стефану собрать войско крестоносцев из детей.

Причем им не нужно ни оружие, ни броня, ибо их души безгрешны, их сила – в любви к ним Иисуса. Мусульманские твердыни, устоявшие перед войском взрослых пилигримов, падут, и Гроб Господень будет освобожден из рук неверных. После этих слов монах вручил потрясенному Стефану свиток – якобы письмо для короля, которое пастушок по причине своей неграмотности прочитать не смог, – и растворился в воздухе.

Мальчик прибежал домой, однако его рассказ был встречен насмешками и бранью. В деревне не нашлось ни одного грамотного человека, поэтому текст послания так и остался для всех тайной. Но Стефан, уверовавший в собственную избранность, собрал нехитрые пожитки и, несмотря на протесты отца, отправился в путь – в аббатство Сен-Дени, сердце католической Франции. Где было вербовать юных крестоносцев, как не там?

Под знамена пастушка

По пути мальчик проповедовал в деревушках и городах. Постепенно он научился не теряться перед толпой, его речь лилась гладко и находила дорогу к сердцам слушателей.

Но если взрослые лишь умилялись юному «святому», совсем иной была реакция детей. Они, уверовавшие, что Стефан – посланник Христа, бежали из дома, сбивались в отряды и ждали знака своего кумира для выступления в поход. Пока же бродили от деревни к деревне и питались подаянием.

Стефан же, дойдя до Сен-Дени, имел там огромный успех. Многие паломники, пришедшие в аббатство, вели с собой детей. Вернувшись домой, те рассказывали о «святом» мальчике-пастушке сверстникам.

Число детей и подростков, готовых отправиться в Святую землю, множилось день ото дня. Более того, невежественное население всячески поддерживало идею детского крестового похода. А те здравомыслящие люди, кто говорил, что эта затея – безумие, подвергались гонениям.

Уже в конце мая Стефан объявил местом сбора Вандом. И под его знаменами собрались от 30 до 50 тысяч детей и подростков (самым младшим было по шесть лет, среди них находились и девочки). Конечно, к ним прибились и взрослые – бродячие монахи, преступники, распутные женщины.

Крестоносцы всегда были окружены подобными личностями. Нередко взрослые пилигримы брали в поход и детей, однако раньше основу войска, готовившегося к походу на Иерусалим, составляли закаленные в боях рыцари. Теперь же ядром войска стали малолетки, единственным оружием которых было слово Божье.

И расступится море…

Король Филипп II Август поначалу одобрил инициативу детей, но потом она стала его пугать. За советом он обратился к ученым недавно созданного Пражского университета. Те были единодушны: детей нужно остановить, ибо этот поход – затея сатаны. Однако вердикту короля о роспуске войска Стефан подчиниться отказался. Разгонять же детей силой король не решился, опасаясь народных волнений.

А юные крестоносцы тем временем двинулись в Марсель. Стефан уверял, что море расступится перед ними, и они без проблем доберутся до Святой земли. К тому времени пастушок передвигался исключительно на повозке, украшенной коврами, в сопровождении телохранителей. В Марселе, однако, произошло непредвиденное. Море не расступалось!

Каждый день детское войско заходило по пояс в воду и молилось, молилось, молилось… безрезультатно. Жители Марселя стали роптать: им вовсе не улыбалось задаром кормить такую ораву. Крестоносцы падали духом, многие из них уходили из войска и сбивались в шайки, грабившие деревни. Крестьяне безжалостно убивали их.

В конце концов над стремительно таявшим войском «сжалились» два местных купца – Гуго Ферреус и Гийом Поркус. Они выделили Стефану семь кораблей и необходимое количество провианта. На тот момент от огромного войска осталось пять тысяч детей. Кое-как в сопровождении 400 монахов они разместились на судах.

Увы, освободить Гроб Господень им не довелось. 18 лет о судьбе отплывших ничего не было известно. Лишь в 1230 году в Марселе появился монах – один из тех, кто сопровождал детей-пилигримов. Оказалось, два судна разбились у побережья Сардинии. Пять оставшихся достигли африканского побережья и… тут же были захвачены мусульманами.

Оказывается, купцы Ферреус и Поркус просто-напросто договорились с алжирцами и продали детей им в рабство. Часть детей раскупили на алжирском базаре, другие были проданы в Александрии. Некоторые действительно оказались на Святой земле – в качестве рабов. Никто из них домой не вернулся. Неизвестна и судьба предводителя этого похода – Стефана.

Кстати, монахов, сопровождавших детей, выкупил султан Сафадин. Этот престарелый правитель увлекся науками и потому засадил христиан за перевод с латыни на арабский. Один из них настолько понравился султану, что 18 лет спустя правитель отпустил его на родину. Кстати, вольноотпущенник рассказал марсельцам, что на тот момент, по его сведениям, в живых оставались еще около 700 участников крестового похода детей. Но судьба их никого не заинтересовала, и они так и умерли на чужбине.

На берегах Рейна

Но не только во Франции дети устроили крестовый поход. Слухи о пастушке Стефане разлетались очень быстро, и в Германии нашелся свой святой отрок – некий Николас. Кстати, по некоторым данным, он был дурачком, а все решения за него принимал отец. 10-летний отрок был просто пешкой в руках своего алчного родителя.

Почему алчного? Дело в том, что Николас проповедовал, призывая к крестовому походу детей, и одновременно собирал пожертвования. Благочестивые германцы несли богатые дары, которые присваивал отец «святого» отрока.

В Кёльне – религиозном центре Германии – Николас провозгласил себя посланником Божьим и объявил о начале крестового похода. А далее все развивалось по французскому сценарию. К нему стекались тысячи детей и подростков; в том числе девочек (Николас, в отличие от Стефана, принимал всех). Не стали исключением и отпрыски знатных немецких родов.

В конце июня около 40 тысяч детей выступили из Кёльна. Пилигримы направлялись в Италию, где, как они рассчитывали, море расступится и позволит им пройти в Святую землю. Переход через Альпы стал настоящим кошмаром. Многие дети шли по снегу босыми. Пилигримы умирали тысячами, их даже не хоронили.

А Италия встретила немецких детей, мягко говоря, неласково. Ведь это были потомки тех, кто терзал страну постоянными набегами. Пилигримам не подавали милостыню, не пускали их в города. Отставших от войска итальянцы хватали и обращали в рабство. Девочек беспощадно насиловали.

До Генуи добрались лишь около четырех тысяч пилигримов. Но, несмотря на молитвы, море не расступилось… Они двинулись дальше вдоль побережья. В Пизе жители из жалости оснастили детям два корабля, и несколько сотен из них отправились за море. Судьба их неизвестна, хотя можно предположить, что они попали в рабство к мусульманам.

Кое-как несколько сотен подростков добрались до Рима. И тут – новый ужасный удар. Папа Иннокентий III пожурил их и велел возвращаться домой. Через эти ужасные Альпы? В итоге дети, за редким исключением, предпочли остаться в Италии. Лишь несколько детей вернулись в Германию спустя годы.

Участь оставшихся была достаточно печальна. В Италии в тот год был неурожай, поэтому им пришлось добывать пропитание, прося милостыню. Девочек же определили в матросские притоны. О судьбе Николаса, как и Стефана, ничего неизвестно. Последний раз его видели в Генуе. Остался ли он там или был убит по дороге в Пизу, никто не знает.

Нет, не зря ученые Пражского университета сказали королю Франции, что этот поход благословил сам сатана. Большей глупости якобы от имени Божьего, наверное, история не знает.