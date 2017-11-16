«Бояре» и «дворяне», которые правят Россией

«Старые Бояре»:

В первой статье «Царская Россия 2.0» мы говорили о служивом и партикулярном классе нынешней элиты, о формировании новых «бояр» и «дворян».Сегодня мы попытаемся представить чуть более подробную модель сложившейся системы управления страной, совместив в схеме сразу несколько переменных.Ранее мы выделили условных «дворян» и «бояр» и описали характерные признаки каждой группы нынешней элиты. Более того, мы попытались выделить т.н. “боярскую думу”, но сами по себе формулировки и группировки окружающих Путина людей смотрелись натянуто. В такой ситуации состав “боярской думы” пришлось осмысливать в соответствии ранее данными определениями и представленной далее схемой.В рамках новой дисциплины ЭИСИ «Путиноведение» мы предложили собственную объяснительную модель Российской власти, опирающуюся на следующие предпосылки:1. В окружении Владимира Путина действуют различные силы, которые, находясь в одном учреждении или ведомстве, противостоят друг другу. В частности, можно говорить о неоднородности правительства или неоднородности администрации президента.2. Есть большие группы интересов в окружении Путина, которые можно выделить по формальным критериям (“старые” и “новые” группы).3. Имеется группа «бояр», которые не служат государству, а просто эксплуатируют доступ к первому лицу как источнику власти и легитимности в России.4. Имеется группа «дворян», которые не обладают исключительной личной близостью к Путину, а их аппаратный вес обусловлен только должностью. Т.е. без своих должностей «дворяне» теряют значительно в своём аппаратном весе. “Дворян” отличает то, что какой-то серьёзный отрезок своей карьеры они послужили государственной должности.5. Есть группы как старых, так и новых «бояр», и «дворян».6. Принадлежность к тем или иным группам определяет «сферы интересов», а также возможность альянсов «против кого дружим».7. Имеется хронология, в рамках которой Владимир Путин опирался на те или иные центры власти. Возникновение групп интересов вокруг Путина обуславливалось объективными вызовами стоявшими перед Владимиром Путиным в рамках реализации государственной политики и реализации личной жизненной стратегии Путина как человека.8. В России сложилась определённая институциональная составляющая отдельных ведомств вне зависимости от того, кто занимает ту или иную должность. Иными словами, отдельные «центры власти» в окружении Путина представлены не личностями, а должностями (характерно для силовиков). Иными словами, если для “бояр” характерен аппаратный вес вне зависимости от должности, то для “дворян” потеря должности равносильна потере карьеры и утрате аппаратного веса.9. Ряд институтов и должностей эволюционно достались Владимиру Путину ещё от «Ельцинской системы» в «наследство». Хотя большая часть этих структур находилась в тени, они ещё дадут о себе знать.Осмысляя указанные предпосылки, а также опираясь на предыдущий анализ “Царской России 2.0″ мы сформулировали следующую объяснительную схему устройства Российской власти:В качестве «старых бояр и дворян», которые достались Владимиру Путину ещё вначале его президентского срока, можно выделить:1. «Старые» региональные элиты (Лужков, Россель, Минниханов, Шаймиев и т.д.). По сути это «бояре», которые уже не служили, а скорее эксплуатировали вверенные им территории как личные вотчины, а принцип отношений с центром напоминал феодальный. Став Президентом Путин столкнулся с тем, что ряд регионов автаркичны по отношению к федеральному центру.2. “Старый олигарха”, который застал времена “семибанкирщины”. Среди наследия, доставшегося Путину, можно отдельно выделить олигархат, который владел основными активами Российской Федерации, и Владимиру Владимировичу также пришлось принимать правила игры, установленные ими. Здесь можно назвать Потанина, Абрамовича, Алекперова, Евтушенкова, Фридмана, Лисина, Прохорова и других. В этой же группе был Михаил Ходорковский.Ранее вопрос перехода капитала и перемещения крупнейших состояний в России в рамках транзита власти уже были нами рассмотрены.Соответствующие материалы в телеграм-канале: https://t.me/seryikardinal/1600 , https://t.me/seryikardinal/1623Как видно из таблицы “старый олигархат” это лица, которые были обеспеченными еще до прихода Путина на пост президента. Михельсон, Тимченко, Усманов это лица из другой группы, о которой будет ниже.Главный вывод прост – по мере транзита власти капитал перетекает от старых олигархов к ближайшему окружению Владимира Путина, а затем может перетечь к представителям нового преемника. За эти активы и бьётся «старое барство» и «старое дворянство».1.Главным же наследием Путину оказалась «Семья», куда можно записать Татьяну Дьяченко, Валентина Юмашева, руководителя тогдашней АП Волошина… В «семью» можно записать и Владислава Суркова, и Анатолия Чубайса. Сейчас интересы «семьи» представляет Сергей Кириенко. Хотя Татьяна и Валя скорее не «служилые люди», но остальные члены «семьи» так или иначе имели или имеют продолжительный опыт занятия государственных должностей при выполнении реальной работы.Политический блок семьи составляют люди скорее «служилые» – тот же Сурков или Чубайс. Стоит напомнить, что первые два срока Путина тот же Чубайс проводил реформу РАО ЕЭС (а вот какой от этого был результат мы оставим за скобками).2. Также в наследство Путину досталось правительство либералов. В том числе Михаил Касьянов, а также остававшийся системным игроком Борис Немцов. Сейчас блок «служилых дворян» представляют либералы из кабинетов министров, сформированных когда-то Путиным, в том числе Алексей Кудрин и Герман Греф. Списывать «либералов» со счетов не стоит хотя бы по той причине, что и в правительстве и в других органах власти их достаточно много.3. Путину пришлось взаимодействовать с тогдашней Государственной Думой, а администрации президента под его руководством пришлось заниматься «покупкой» депутатов. Именно тогда возникла партия «Единая Россия», которая последовательно кооптировала служилые территориальные элиты. В настоящее время во главе данного института находится Вячеслав Володин. Сюда же стоит записать Г.Зюганова, В.Жириновского, С.Миронова, Г.Явлинского.1. Что касается «новых бояр», то впервые Путин начал с того, что ему пришлось выстраивать региональные элиты в ключевых территориях. Из нефтегазовых регионов был командирован Сергей Собянин, порядок был наведён в Чечне (Кадыров), Санкт-Петербурге (Матвиенко) и т.д. часть региональных элит была отправлена на почетную пенсию в Совет Федерации.2. Также Путин выстраивал “вертикаль власти”, что вылилось в появление института Полномочных представителей в регионах. Главная задача этого института была в осуществлении надзора за территориями. Зачастую задачей полпредов была конфронтация со старыми элитами с целью держать их под контролем. Здесь можно назвать Кириенко, Хлопонина, Полтавченко, а ныне это также М.Бабич и Ю.Трутнев. Самым же главным лицом в группе по выстраиванию «вертикали власти» оказывается Дмитрий Медведев (в 2000-2003 Первый зам.главы АП, а затем и руководитель АП). Именно Медведев всегда курировал «Газпром», являясь по сути правой рукой Владимира Путина долгое время.Медведев по сути единолично возглавляет данную группу в окружении Путина. Это не значит, что Бабич или Хлопонин находятся в подчиненении Медведева. Точно также согласно схеме это не означает, что Чубайс находится в подчинении Кириенко. Просто если говорить о персоналии, который ответствененн за указанное направление, то в случае с “вертикалью властью” стоит назвать именно Дмитрия Медведева.3. Почти с самого начала Владимир Путин начал опираться на своё окружение, которое возникло еще до того, как он занял президентское кресло. Возникший госкапитализм стал противовесом олигархическим структурам. «Роснефть» стала противовесом Лукойлу и ЮКОСу (конфликт Сечин – Ходорковский). Газпром стал противовесом небольшим газовым компаниям, ставший источником финансовых средств для политических целей Кремля (финансирование СМИ и т.д.). Ранее политические проекты финансировали олигархические структуры, но к концу первого срока этим занялись государственные структуры. Сюда можно записать руководителей госкорпораций и крупнейших госкомпаний, «королей госзаказа»: Сечин, Чемезов, Миллер, Ротенберги, Токарев («Транснефть»)…При этом «новые бояре» в представленной группировке полностью соответствуют ранее выделенным критериям «новых бояр» в статье «Царская Россия 2.0».1. В течение второго срока Путина члены его настоящей семьи получают доступ к различным активам (Очеретная, Тихонова, Фаассен, Шамалов). К концу второго срока, готовясь к переходу в Правительство на кресло премьера, Путин выделил группу лично преданных чиновников. Уже во время третьего срока Путина мы узнали такие фамилии, как Песков, Громов, Пригожин, Рубежной, Кожин и т.д. «Двор» Путина мы подробно разобрали в предыдущих публикациях.Из старых «новых дворян» можно назвать того же Нарышкина или Иванова, но в настоящий момент уровень их возможностей существенно ниже.Также, как и в случае с «семьёй» (представляют «старых дворян»), мы говорим о том, что реальные представители «двора» не только получают ренту от эксплуатации денежных потоков, но и работают на государственных должностях.Впрочем, ранее изучая “двор” мы допустили методологическую ошибку, вписав туда лишних людей, о чём далее. Большая часть “двора” представлена в АП.2. Также к «новым дворянам» стоит отнести и силовиков. Руководителей силовых ведомств Путин назначает лично, и каждый из них так или иначе значительную часть своего времени проводит на службе. В этом плане нагрузки на руководителя силового ведомства несопоставимо выше, чем нагрузка на руководителя государственной компании просто в силу объективных причин. При этом возможности личного заработка сложней и завязаны на детей и родственников. Большинство представителей кооператива «Озеро» имеют безграничные возможности для личного обогащения.Бастрыкин, Бортников, Патрушев, Чайка, Колокольцев, Золотов.Стоит отметить, что одним из примечательных феноменов Путинской «Царской России» является перманентный конфликт «силовиков» и «либералов». Что касается Школова, Черкесова, Фрадкова, Устинова, Мурова, то лишивлись своих должностей на силовых постах они хотя и имеют влияние на Путина, но в сравнении с нынешними руководителями силовых ведомств менее влиятельны. Очевидно, что Чайка влиятельней бывшего генпрокурора Устинова, а Колокольцев более влиятелен, чем Евгений Школов.3. Правительство «технократов».В данном случае речь идёт о руководителях федеральных исполнительных органов власти. Зачастую это лица, которые выполняют исполнительные функции. Сюда можно записать Набиуллину, сюда же можно записать Белоусова, Голикову, Шувалова, Шойгу, Христенко, Рогозина.Кроме того, считаем, что «новые дворяне» находятся в принципиальном позиционном конфликте со «старыми дворянами» по той причине, что большинство из них занимают их же кресла. В России традиционно наблюдается конфликт руководителей «старой команды» и «новой команды».Точно также наблюдается принципиальный конфликт за активы (в территориях или в отраслях) между «новыми боярами» и «старыми боярами».В нашей схеме каждая группа представлена тремя условными институтами в окружении Путина. Каждая группа кроме группы «старых бояр»… этот пробел заполняют т.н. “новые опричники”, расположившиеся на верху указанной схемы.Мы полагаем, что новым формирующимся институтом, который можно условно назвать «новой опричниной», являются как раз появившиеся недавно в российской политике молодые чиновники, завязанные на близость к Путину, которые не помнят Россию без Путина.В число «новых опричников» можно записать трех охранников Владимира Путина (Миронов, Зиничев, Дюмин), руководителя президентской администрации Антона Вайно, а также отдельных чиновников в правительстве. Полагаем, что сюда нужно отнести и Максима Орешкина, который может получить карт-бланш на формирование экономической политики после марта 2018 года.Считаю, что включение «опричников Путина» в группу «двора» методологически ошибочно, о чём свидетельствует приведённая ранее схема.При этом не стоит путать «технократов» и «опричников». «Технократ» – это исполнительный чиновник, который может и будет прыгать со скалы, а затем уедет в любой указанный регион или возглавит любое указанное ведомство. Отличие от «опричника» очень простое – «новые опричники Путина» располагают личной близостью к нему, но не приятельского свойства, а исключительно делового. Иными словами, если «технократ» лишь исполняет, то «опричник» имеет возможность целеполагать и брать ответственность за вверенное ему направление. «Опричник» или проверен (как Дюмин и Вайно), или находится на стадии проверки (как Орешкин) своей личной лояльности исключительно Путину.Молодые «технократы» тем и отличаются, что могут представлять того или иного лоббиста (как Денис Мантуров представляет Сергея Чемезова). «Опричники» принадлежат только Царю и подотчётны только ему.

Источник: nashaplaneta.su