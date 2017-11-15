“Я из России, обнимемся?” Sputnik провел в Тбилиси социальный эксперимент

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Видеоблогер агентства Sputnik Грузия Ксения Арабули решила проверить, сколько жителей Тбилиси подойдут и обнимут ее, если узнают, что она приехала из России.

Мобильный репортер вышла на улицы Тбилиси во Всемирный день доброты с плакатом: "Привет! Я из России. Мы очень любим Грузию и грузин! Обнимемся?"

У прохожих акция вызвала улыбку, некоторые из них – как взрослые, так и дети — подарили девушке объятие. По словам Ксении, хотя многие постеснялись подойти и послали лишь "воздушный поцелуй", объятий ей "хватит на целый год вперед".

Источник: nnm.me