Топы и работяги

Правительству Дмитрия Медведева осталось два месяца до исполнения майских указов президента. Подведем итоги?

Жизнь частенько бывает несправедливой, но всякому хотелось бы знать почему. Вот, скажем, на днях международная консалтинговая компания Korn Ferry Hay Group(KFHG) выяснила, что рядовые сотрудники, так называемый персонал, получают в России в 3-5 раз меньше, чем их коллеги на такой же работе в Германии, Великобритании и США. Зато разрыв в зарплатах топ-менеджеров здесь и там гораздо меньше — лишь 1,5 раза. Догоняем?

Проще всего сказать, что в России ниже производительность труда и, следовательно, меньше и доходы бизнеса. Как подсчитали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2016 году производительность труда в США оценивалась в 63 доллара на человека в час, в странах ЕC — 48, в Польше — 29, а в России — всего-то 24 доллара. Спрашивается: с чего платить-то?

Но также известно, что высокие оклады начальникам там, «у них», устанавливают именно за достижение высокой производительности труда: благодаря передовой организации производства, оснащению современной техникой и продвинутыми технологиями, качественному обучению персонала плюс умелому его стимулированию. Все это заслуга менеджмента. Отсюда и высокая прибыль. Которой нет у нас.

Получается, в нашей стране недорабатывает именно менеджмент, а не работяги. А наш персонал, напротив, перерабатывает. По данным экспертов ОЭСР, россиянин в год проводит на работе больше времени, чем житель Германии, Великобритании и США при равной продолжительности рабочей недели. К примеру, средний немец в 2015 году провел на работе 1371 час, а средний россиянин — 1978 часов.

В правительстве, кстати, это понимают, но своеобразно. Министр экономического развития Максим Орешкин недавно заявил: в его ведомстве катастрофически недостает высококвалифицированных специалистов. И открыл в «Фейсбуке» прием резюме от новых претендентов в свою команду. Министр труда Максим Топилин еще раньше предложил дополнительно стимулировать аппаратчиков, занятых реализацией «приоритетных проектов»: платить дополнительные ежеквартальные, годовые и итоговые премии.

Для сведения: одним из главных направлений Минэкономразвития является «проведение государственной политики в секторах экономики» и реализация госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». А Минтрудотвечает за реализацию государственной политики «в сфере оплаты труда, уровня жизни и доходов, социального партнерства и трудовых отношений». То есть это не дополнительные, а основные обязанности чиновников, получающих за их выполнение очень немаленькие зарплаты и льготы. При этом средняя зарплата сотрудника аппарата правительства составляет 228,5 тысячи рублей в месяц, годовой доход министра Максима Орешкина превышает 16 млн рублей, доход Максима Топилина — 6 млн (доход жены — 30 млн рублей).

Но теперь министры, видимо, поняли, что не справляются, и принимают меры: один набирает новых чиновников, другой выколачивает из бюджета дополнительные премии для имеющихся. Так и хочется спросить: прежде чем набирать новых и стимулировать старых, вы не пробовали выгонять нынешних неумех и бездельников?

А теперь о государственной политике в сфере оплаты труда. Пять лет назад в одном из майских указов — № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» — Владимир Путин указал: «Правительству обеспечить увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5 раза». В тот момент средняя зарплата в стране, по данным Росстата, составляла 25,8 тысячи рублей в месяц. В минувшем августе она подросла до 37 140 рублей — на 43%. Казалось бы, задание выполнено. Однако накопленная инфляция за эти пять лет составила 49,14%. А потому реальная (!) зарплата — а в президентском указе сказано именно о ней — не только не выросла, но и снизилась на 6%. Вместо того чтобы подняться до 52-56 тысяч рублей. А по данным ВЭБ, реальные доходы населения еще в апреле опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года.

Кстати, правительству Дмитрия Медведева осталось меньше двух месяцев до установленного ему срока выполнения майских указов — и что оно собирается сообщить Владимиру Путину? А ведь за неисполнение известного пакета (218 поручений правительству) глава государства грозил чиновникам «публичной политической персональной ответственностью». Между тем последние прогнозы Минэкономразвития показывают, что российские зарплаты вырастут в 1,5 раза лишь через 20 лет!

Неудивительно, что нарастает число трудовых конфликтов. По данным Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), в I квартале их зафиксировано 177, во II — 225, в III — 491. Большинство из них связано с задержками и невыплатами зарплаты. За последние три месяца на 27 предприятиях проблемы с оплатой труда привели к массовым акциям — вплоть до голодовок.

Это уже тенденция. Центр социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС сообщает о результатах собственных исследований на эту тему: с нарушениями трудовых прав в нынешнем году уже столкнулись почти половина работников — 42%. Куда-нибудь жаловаться, что-либо требовать бесполезно, считают люди. За последние 10 лет доля ищущих справедливости у начальства снизилась с 41 до 36,7%, в суде — с 7,4 до 4,1%, в органах исполнительной власти — с 6,7 до 2,9%. Доля никуда не обратившихся выросла с 49,7 до 54,4%. Но именно оттуда рано или поздно вырастает протест улиц и площадей.

Что характерно и печально: одной из самых бесполезных инстанций для рабочих стали профсоюзы. Ибо за периодическими обличительными речами главы ФНПРМихаила Шмакова ничего не стоит и не следуют никакие практические дела. К примеру, недавно профсоюзный лидер гневно заявил, что «на содержание полицейской собаки государство выделяет 12 тысяч рублей в месяц, и на это деньги есть, а на безработных — нет!». И что же? Максимальный размер пособия по безработице как не менялся с 2009 года, так и на будущий год оставлен в 4900 рублей — 44,1% прожиточного минимума. А безработных в стране — 710 тысяч человек.

Полтора года лежит без движения в Госдуме законопроект, обязывающий работодателей индексировать зарплату работников хотя бы на уровне инфляции, — и профсоюзы помалкивают. А ведь количество «работающих нищих» (получающих зарплату меньше прожиточного минимума) в стране уже больше 5 млн человек. «Работающих бедняков» еще больше: шестая часть всех работников в России не могут обеспечить себя и свои семьи, говорится в бюллетене аналитического центра при правительстве.

Работодателям это выгодно: пока есть дешевая рабочая сила, предприятию нет нужды заниматься инновациями. Ибо при зарплате квалифицированного рабочего 4-го разряда ниже 400 долларов автоматизация производства нерентабельна. Зато для общего развития экономики страны это смерти подобно. В результате Россия уже «похоронила» торжественно объявленную в том же 2012 году Владимиром Путиным программу создания 20 млн высокотехнологичных рабочих мест.

Бизнес привычно ссылается на кризисную ситуацию в стране, которая, мол, препятствует повышению зарплат персоналу. Но одновременно в наиболее богатых российских компаниях — лидерах отечественной экономики — разница между заработками персонала и топ-менеджмента превышает 100 раз. В торговой компании X5 Retail Group она составила 905 раз!

Тем временем в благополучной Швейцарии, по данным Travail Suisse, в 2016 году средняя разница в зарплатах в бизнесе составила 51 раз. А в России в прошлом году был принят закон о предельном соотношении зарплат руководства и подчиненных в федеральных и муниципальных предприятиях и учреждениях — не более 8-кратного размера средней зарплаты коллектива. Но результат-то нулевой, закон не выполняется нигде! Профсоюзы и здесь молчат. Не потому ли, что руководство ФНПР, не первый год уклоняющееся от публикации налоговых деклараций, само барствует совершенно «не по средствам»?

В последние несколько кризисных лет в стране обозначилась еще одна тенденция: наиболее успешные компании резко увеличили выплаты дивидендов своим владельцам. К примеру, «Северсталь» поставила своей целью направлять на дивиденды весь свободный денежный поток и в прошлом году выплатила акционерам 1,089 млрд долларов. Магнитка тратит на выплаты половину денег, остающихся после капрасходов и затрат на поддержание. На Новолипецкомметкомбинате одним из ведущих приоритетов называют высокий уровень доходности для акционеров. Этот список можно продолжить.

Здесь все абсолютно законно: бизнес обязан приносить доход своим владельцам. Но есть один неудобный вопрос: какую часть этого дохода нужно платить работникам? Ведь нынешнюю зарплату российских металлургов тоже трудно назвать сопоставимой с их коллегами в развитых странах. Во всяком случае она в разы ниже, чем у многих чиновников.

Вопрос этот непростой, но для его решения существует специальный орган — трехсторонняя комиссия: работодатель — профсоюз — государство. Но единственное, на что пока хватает российского «триумвирата», — это обсуждение вопроса о поднятии отечественного МРОТа до прожиточного минимума. А ведь именно здесь должен обсуждаться и в конце концов решаться главный вопрос труда и его оплаты: живет ли человек лишь для того, чтобы работать, или работает, чтобы полноценно жить?

В Европе этот вопрос решается и теоретически, и практически. А в России с ее нищенскими зарплатами «персонала» любое сокращение рабочего времени будет использоваться разве что для дополнительных подработок...

А в это время

Швеция готовится к переходу на 6-часовой рабочий день и 30-часовую рабочую неделю — без уменьшения заработка. Смысл нововведения: дать людям возможность быстрее сделать необходимую работу и получить дополнительное время для личной жизни. В Нидерландах рабочая неделя уже ограничена 30,5 часа — в тех же целях. А Международная организация труда (МОТ) ведет агитацию за переход стран Евросоюза на четырехдневную рабочую неделю. Эксперты МОТ приводят результаты различных исследований, которые показывают, что короткая неделя благотворно сказывается на производительности труда, а у сотрудников появляется больше личного времени, что позволяет следить за своим здоровьем...

PS: А на нашем предприятии лишили премии всех повремёнщиков за октябрь месяц и осталась только тарифная ставка за месяц с ходовыми (примерно 14000 рублей). Основные професси и контору трогать не стали , но это я считаю полный беспредел со стороны работодателя. Увы профсоюз молчит, а трудовой колетив только робко шушукается и всё. А ведь такая ситуция может снова повторится. Но начнёшь добиваться справедливости- лишишься работы, что делать?