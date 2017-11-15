ТОП-5 причин почему у Америки нет шансов в войне с Россией

Многие думают, что у США самая сильная армия на планете, и это означает, что при масштабном вооруженном конфликте с Россией победа будет за Вашингтоном. Однако есть ряд специфических «русских факторов», которые делают военный успех Америки невозможным.

5 ПРИЧИНА

Русский дух. Кажется, что дух не имеет принципиального значения, когда речь идет о современных технологиях ведения войны. Однако до сих пор в реальных боевых операциях участвуют обычные люди – солдаты и офицеры. Давно известно, что нет лучших воинов, чем русские.

4 ПРИЧИНА

Самая большая территория страны. Россия – крупнейшая мировая держава, обладающая самым большим количеством ресурсов. Даже если допустить, что у НАТО получится разрушить крупные города на западе России, то есть исполинская Сибирь, где сосредоточено огромное количество оружия еще со времен Советского Союза.

3 ПРИЧИНА

Кишка тонка. Американцы никогда не рискнут напасть на Россию, потому что боятся. США видели, как русский медведь дал по зубам фашистскому зверю, и не рискнут повторить его участь.

2 ПРИЧИНА

Традиции народа-победителя. Русские люди – это те, что победили в самой ужасающей войне за всю историю человечества. В ментальности русских – борьба за справедливость, твердая вера в свою правоту. Не зря герой известного фильма говорил: «У кого правда – тот и сильнее». Капиталисты полагаются только на силу оружия и доллара, но русским есть что противопоставить.

1 ПРИЧИНА

Самые мощные ядерные силы сдерживания и наступления. При необходимости, Россия уже сейчас может стереть США в порошок, если нанесет по территории Америки молниеносный ракетный удар. Недавно были успешно испытаны ракеты, преодолевать любую систему ПРО в мире. Российские термоядерные демоны называются «Сатана-2». Прилет одной такой ракеты способен сравнять с землей территорию, размером с американский штат Техас.