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ТОП-5 причин почему у Америки нет шансов в войне с Россией

12:42. 15 ноября 2017 Просмотров - 449 2 коммент. Опубликовал:

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Многие думают, что у США самая сильная армия на планете, и это означает, что при масштабном вооруженном конфликте с Россией победа будет за Вашингтоном. Однако есть ряд специфических «русских факторов», которые делают военный успех Америки невозможным.
 

5 ПРИЧИНА

 
Русский дух. Кажется, что дух не имеет принципиального значения, когда речь идет о современных технологиях ведения войны. Однако до сих пор в реальных боевых операциях участвуют обычные люди – солдаты и офицеры. Давно известно, что нет лучших воинов, чем русские.
 

4 ПРИЧИНА

 
Самая большая территория страны. Россия – крупнейшая мировая держава, обладающая самым большим количеством ресурсов. Даже если допустить, что у НАТО получится разрушить крупные города на западе России, то есть исполинская Сибирь, где сосредоточено огромное количество оружия еще со времен Советского Союза.
 

3 ПРИЧИНА

 
Кишка тонка. Американцы никогда не рискнут напасть на Россию, потому что боятся. США видели, как русский медведь дал по зубам фашистскому зверю, и не рискнут повторить его участь.
 

2 ПРИЧИНА

 
Традиции народа-победителя. Русские люди – это те, что победили в самой ужасающей войне за всю историю человечества. В ментальности русских – борьба за справедливость, твердая вера в свою правоту. Не зря герой известного фильма говорил: «У кого правда – тот и сильнее». Капиталисты полагаются только на силу оружия и доллара, но русским есть что противопоставить.
 

1 ПРИЧИНА

 
Самые мощные ядерные силы сдерживания и наступления. При необходимости, Россия уже сейчас может стереть США в порошок, если нанесет по территории Америки молниеносный ракетный удар. Недавно были успешно испытаны ракеты, преодолевать любую систему ПРО в мире. Российские термоядерные демоны называются «Сатана-2». Прилет одной такой ракеты способен сравнять с землей территорию, размером с американский штат Техас.
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2 коммент.»

  • 2722 2358
    александр 15 ноября 2017 в 14:37 Ссылка Пометить
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    Не знаю как ядерное оружие, но в России есть пятая колонна в лице правительства, олигархов ЦБ и прочих либерастов, которые в случае чего нанесут сокрушительный удар внутри.

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  • 3814 1942
    Maleos 15 ноября 2017 в 14:56 Ссылка Пометить
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    А кто вообще сказал, что америга (или англия с засраилем) собирается воевать с Россией на поле боя?.. На поле боя друг с другом дубасятся только гойские долбойобы, а американские, английские да засраильские жыды руководят этим увлекательнейшим процессом и делят трофеи. И именно поэтому ядерную дубину иметь надо, и уже давно пора ею воспользоваться…

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