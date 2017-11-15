Таинственные петроглифы алтайского урочища Калбак-Таш

На правом берегу реки Чуя, между селами Иня и Иодро, на скалах вдоль дороги практически непрерывно на протяжении 10 км встречаются древние на­скальные рисунки-петроглифы.

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Сейчас комплекс насчитывает около 5 тысяч наскальных рисунков разных эпох: поздний неолит-энеолит (конец V-IV тыс. до н.э.), эпоха энеолита-бронзы (III- начало I тыс. до н.э.), скифское время (VIII—II вв. до н.э.), гунно-сарматское время (II в. до н.э.-V в. н.э.), тюркская эпоха (VI-X вв. н.э.).

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Горный Алтай : Онгудайский район : Урочище Калбак-Таш : Наскальные рисункиНа плитах скальной возвышенности выбиты тысячи рисунков фигур животных, людей, сцен охоты. На большей части петроглифов эпохи неолита представлены крупные фигуры оленей и козлов. Самая многочисленная группа рисунков относится к эпохе энеолита-бронзы; сюда относятся стилизованные изображения женщин (часто рядом со зверем), колесниц, вьючных быков, погонщиков и воинов, фантастических хищников и домашних животных. Петроглифы скифского времени представлены сценами охоты на оленей, многочисленными животными — маралами, козлами, кошачьими хищниками, волками-собаками. На петроглифах древнетюркской эпохи изображены сцены охоты, изображения диких быков и медведей.

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Здесь же, на территории памятника, находятся 30 строк уникальных рунических надписей — и это самое большое скопление рунического текста в России. Их относят к IX-X вв. Понять, о чем же эти надписи помогут переводы, сделанные И. Л. Кызласовым, вот некоторые из них:

“Земля – вечное бытие! Облагодетельствуй дом лекаря-травника: пятикратно возьми жар бесовской болезни, подуй, изгони! Сотвори благодать! Земля-Чернь!”

“Уверуй и очистись!”

“Обретенный мой Отец, снизойдите до меня!”

“Если на Земле пребывающие в болезни исчезнут, на Вечной Земле пребывающие существа придут в замешательство”.

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Одной из самых интересных является сюжетная группа с “хвостатыми” людьми, имеющими на голове полукруглые образования. Среди них выделяется великан с нарисованным на груди квадратом, который мог изображать вместилище души. Над хвостатыми людьми легко заметить огромного зверя с зубастой пастью. По одной из версий, это чудовище было поглотителем душ, которое очищало их от скверны перед вступлением в высший мир согласно восприятию мира той культуры. По другой из версий, рисунок шествия людей под мифическим зверем изображает обряд посвящения юношей в мужчин-воинов.

Калбак-Таш был священным местом для народов, проживающих здесь в разное время. Солярные символы, распознаваемые в петроглифах, наводят на мысль, что это место использовалось и как обсерватория, и как некий храм.

Удивительно, что кроме символических рисунков животных и людей, на многих рисунках изображены объекты, по форме напоминающие современные космические корабли с капсулой прикрепленной к корпусу вверху и большими языками пламени снизу! Невольно задумываешься о том, что наши далекие предки были частыми свидетелями космических полетов.