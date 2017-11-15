США: от сверхдержавы до страны бездарностей

Успев пожить еще во второй половине 20-го века, я свою страну сегодня не узнаю. Я еще захватил жизнь во вполне компетентной стране, а сейчас вижу страну некомпетентную. Некомпетентны все. Полицейские некомпетентны. Они стреляют в детей, бабушек, калек, но утверждают, что при этом они боялись за свою жизнь.

Внешнеполитические полицейские Вашингтона некомпетентны. Вашингтон отвратил от себя весь мир своими безумными и преступными нападениями на другие страны. Сегодня Соединенные Штаты иИзраиль — два государства на земле, к которым нет доверия, и которые считаются величайшей угрозой миру.

Военно-разведывательный комплекс США некомпетентен. Государство национальной безопасности некомпетентно настолько, что оно оказалось неспособно заблокировать наиболее унизительную атаку против сверхдержавы. Это государство оказалось совершенно неспособно противостоять горстке людей, вооруженных канцелярскими ножами и не умеющими управлять самолетами, но которые разрушили Всемирный торговый центр и даже часть Пентагона. Военная промышленность за гигантскую цену произвела F-35, а он в подметки не годится ни российским истребителям-бомбардировщикам, ни даже тем F-15-тым и F-16-тым, которые он должен был бы заменить.

СМИ некомпетентны. Я не могу найти ни одного точного материала в масс-медиа, опубликованного в 21-м веке. Может быть, такой и есть, но на ум не приходит ничего.

Университеты некомпетентны. Вместо того, чтобы нанимать профессоров для обучения студентов, университеты нанимают администраторов-управленцев. Вместо профессоров сидят президенты, вице-президенты, вице-канцлеры, ректоры, вице-ректоры, помректоры, деканы, замдеканы, помдеканы. Вместо преподавания научных дисциплин учат «чувствительности и чуткости», а также тому, как управлять речью. Университеты тратят до 75% своих бюджет на администраторов, зарплаты которых превышают все мыслимые пределы.

Государственные школы стали некомпетентными в результате общенационального стандартизированного тестирования. Сегодня цель образования — пройти какой-то тест. Аккредитация и зарплата учителей зависит не от развития ими творческого и независимого мышления учеников (по крайней мере, тех, кто наэто способен), а от умения учителей сколачивать учеников в стада и этими стадами проводить их через стандартизированный тест методом механического запоминания.

Продолжать можно бесконечно.

Вместо этого я расскажу историю бытовой повседневной некомпетентности, из-за которой я больше недели не мог ничего написать.

Недавно, когда я был в отъезде, один оператор какой-то тяжелой машины, задействованной на соседней стройке, умудрился проехать мимо линии электропередач с поднятым кверху навесным оборудованием. Кажется, это был грузоподъемник. И он не просто оборвал провода. Вместо этого он напополам перерезал столб, от которого эти провода шли к моему дому. Пришла компания-поставщик электроэнергии или, как я подозреваю, какой-то подрядчик, находящийся на аутсорсинге. Онвосстановил подачу электричества к моему дому, но не проверил, подключен ли нейтральный провод. Соответственно, неделю или около того у меня во всем доме круглосуточно так скакало напряжение, что в результате были выбиты все предохранители, устройства защиты от превышения напряжения, выключатели и все электрические устройства. Зная, что я вернусь, они проверили подачу электроэнергии и обнаружили, что она отсутствует. Вновь пришла электрокомпания и обнаружила, что в дом подается электричество высокого напряжения, которое разрушило все, что было в доме.

Итак. Мы имеем придурка, который управляет тяжелым механизмом и который не понимает, что нельзя ездить под линиями электропередач с поднятым навесным оборудованием. Мы имеем энергокомпанию или ее аутсорсингового подрядчика, которые не понимают, что нельзя восстанавливать подачу электроэнергии, не удостоверившись в том, что подсоединен нейтральный кабель.

В результате все домовое оборудование сгорело. Кругом валяется стекло от взорвавшихся лампочек. Речь идет о тысячах долларов.

Это — Америка сегодня. Некомпетентные руководители, управляющие некомпетентными подчиненными, хотят войны с Ираном, (Северной — С.Д.) Кореей, Россией, Китаем. Учитывая, что уровень некомпетентности по всем Соединенным Штатам достиг чрезвычайного уровня, я гарантирую вам, что мыв этих войнах не победим.

Автор — Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.