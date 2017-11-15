Сокрушительный удар армии ДНР

Становятся известны последствия ответа ополченцев на обстрел Донецка.

Появилось снятое с беспилотника видео чудовищного взрыва украинского склада боеприпасов, возле села Опытного. Боеприпасы складировались прямо в расположении крупного украинского подразделения. Пожар продолжался около суток.

Киев пытается засекретить свои потери, однако они огромны. Сообщается о распространении информации в соцсетях о том, что местные жители наблюдали железнодорожный состав, на платформах которого они с удовольствием насчитали 26 единиц изуродованной украинской военной техники.

Наблюдатели отмечают, что потери ВСУ намного больше, чем об этом говорит командование ДНР, и дело здесь не обошлось двумя двум батареями. Высказывается предположение, что была уничтожена почти вся воинская часть. Свидетели говорят, что для перевозки тел убитых украинских солдат понадобился КАМАЗ.

На видео расположение украинских войск сперва покрывают десятки мощных взрывов, причем, снаряды ложатся очень точно, не промахиваясь мимо укрепрайона, и затем возникает сильная яркая вспышка подорванного склада.

В ДНР считают, что Киев в ближайшее время попытается осуществить крупное вторжение в ДНР, несмотря на то, что его американские партнеры опасаются, что это приведет к разворачиванию гражданской войны на всей территории страны.

В случае неудачи наступления и крупных потерь, украинская армия может развернуться на Киев и уже там искать виновников своего поражения, как это могло произойти еще после знаменитых котлов и Иловайского поражения. В те дни деморализованные части ВСУ и добровольческие батальоны начали бросать свои позиции, однако их в последний момент спасло нелепое Минское перемирие.