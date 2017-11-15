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СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР АРМИИ ДНР

12:23. 15 ноября 2017 Просмотров - 706 2 коммент. Опубликовал:

Сокрушительный удар армии ДНР

Становятся известны последствия ответа ополченцев на обстрел Донецка.
 
Появилось снятое с беспилотника видео чудовищного взрыва украинского склада боеприпасов, возле села Опытного. Боеприпасы складировались прямо в расположении крупного украинского подразделения. Пожар продолжался около суток.
 
Киев пытается засекретить свои потери, однако они огромны. Сообщается о распространении информации в соцсетях о том, что местные жители наблюдали железнодорожный состав, на платформах которого они с удовольствием насчитали 26 единиц изуродованной украинской военной техники.
 
Наблюдатели отмечают, что потери ВСУ намного больше, чем об этом говорит командование ДНР, и дело здесь не обошлось двумя двум батареями. Высказывается предположение, что была уничтожена почти вся воинская часть. Свидетели говорят, что для перевозки тел убитых украинских солдат понадобился КАМАЗ.
 
На видео расположение украинских войск сперва покрывают десятки мощных взрывов, причем, снаряды ложатся очень точно, не промахиваясь мимо укрепрайона, и затем возникает сильная яркая вспышка подорванного склада.
 
В ДНР считают, что Киев в ближайшее время попытается осуществить крупное вторжение в ДНР, несмотря на то, что его американские партнеры опасаются, что это приведет к разворачиванию гражданской войны на всей территории страны.
 
В случае неудачи наступления и крупных потерь, украинская армия может развернуться на Киев и уже там искать виновников своего поражения, как это могло произойти еще после знаменитых котлов и Иловайского поражения. В те дни деморализованные части ВСУ и добровольческие батальоны начали бросать свои позиции, однако их в последний момент спасло нелепое Минское перемирие.
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2 коммент.»

  • 1192 938
    Vov 15 ноября 2017 в 14:20 Ссылка Пометить
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    Джакомбушка, там в тексте про видео говорица. И где?! Это второй крупный пензец за неделю или две о коих я читал. СМИ молчат. Как наши так и укровские. С чего бы это?

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  • 2993 2587
    Руса 15 ноября 2017 в 14:39 Ссылка Пометить
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    Дмитрий Новиков в Госдуме предлагает признать Республики Донбасса.
    Поддерживаю.
    Путину надо принимать решение, дальше уже тянуть некуда, потому что это наносит
    вред и руководству, и населению ДНР и ЛНР.
    В настоящее время либерасты, коллаборационисты и пиндосы добиваются любыми путями взорвать обстановку внутри России и развязать “цветную революцию”,
    используя ВСУ, спецслужбы и бандеровцев в Донбассе.

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