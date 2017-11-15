Российская армия получила партию гигантских ядерных минометов
Уральский завод транспортного машиностроения провел модернизацию партии минометов "Тюльпан", которые стреляют ядерными минами.
Как сообщает телеканал "Звезда", оружие было оборудовано новыми системами связи, прицеливания и навигации. Точное количество модернизированных минометов не сообщается - это военная тайна.
Напомним, 2С4 "Тюльпан" - это советский 240-мм самоходный миномет артиллерии резерва Верховного главнокомандования. Минометы отлично зарекомендовали себя в Афганистане, где их фугасные мины легко уничтожали глинобитные укрепления и крепости противника.
Отметим, что в боекомплект 2С4 также входят ядерные снаряды мощностью 2 килотонны, зажигательные мины "Сайда" с напалмом и нейтронные снаряды "Смола" и "Фата".
"Правда.Ру" ранее писала о том, кто давал названия российскому оружию. Вот что рассказывает известный военно-морской историк, писатель и публицист, капитан 1 ранга Сергей Апрелев:
"Имен этих замечательных и, не сомневаюсь, талантливых людей с обостренным чувством юмора история, увы, не оставила. Очень может быть, что названия некоторым нашим видам вооружений давались случайно, произвольно, и даже далеко не "на самом верху". Такой случай: наша подлодка записала шумы так называемых "квакеров". Командир получил указание описать эти сигналы, так сказать, своими словами, чтобы понятно и образно было. Ну и поручил он это дело старпому, то есть мне, как человеку литературно пишущему. Ну я в сердцах и описал сигналы "квакеров" (как будто делать мне тогда в море было нечего!) так: "Они напоминают прыганье стальных шариков по чугунной плите с убывающей амплитудой". И впечатление такое, что это именно описание вошло в секретные отчеты специальной группы ученых, занимавшейся исследованием этого явления...".
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Правильное решение.
Лучшие виды советского оружия надо модернизировать и поставить их в армию,
тем более, что они многократно испытаны и проверены в боевой обстановке.
Миномет “Тюльпан”- один из них. Наш ответ Чемберлену (НАТО).
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