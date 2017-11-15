Пшеница — новая нефть России, — СМИ США

Россия, долгие годы являющаяся ведущим экспортером нефти, начинает все больше господствовать на рынке другого важного сырьевого товара.

Производство пшеницы в этой стране в последние годы резко увеличилось в связи с тем, что благоприятные условия для выращивания зерна привели к росту фермерских доходов, а это позволило им покупать более качественные семена и технику.

Низкие нефтяные цены навредили рублю, а вот зерновое производство стало более привлекательным для иностранных покупателей, и Россия отняла большую долю экспортного рынка пшеницы у таких крупных поставщиков как США.

Это особенно приятная новость для России, которая пытается снизить свою зависимость от сельскохозяйственного импорта после введения запрета на некоторые импортные продовольственные товары. Этот запрет стал российским ответом на санкции, которыми Запад попытался наказать Россию за аннексию Крыма.

1. Кто покупает российскую пшеницу?

Около половины стран мира импортируют пшеницу из России. Самые крупные покупатели находятся неподалеку, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, однако спрос на российское зерно велик и в более отдаленных странах, таких как Мексика и Индонезия.

Главный покупатель российского зерна Египет полностью зависит от этих поставок, так как кормит этой пшеницей свое население.

Покупатель номер два Турция делает из зерна муку, а потом перепродает ее. Ожидается, что в текущем году поставки на 40 с лишним процентов превысят объем экспорта трехлетней давности.

2. Чем привлекательно российское зерно?

Оно дешево. Перепроизводство урожайных лет вызвало снижение цен. Такому снижению также содействуют короткие маршруты поставок на Ближний Восток и в Африку, которые идут через Черное море, ставшее главной перевалочной базой для российского зерна.

В последнее время из-за плохих урожаев североамериканское и австралийское зерно стало менее привлекательным для его традиционных покупателей в Азии, и это широко открыло двери для российской пшеницы.

3. Как Россия стала царицей экспорта пшеницы?

Экспорт пшеницы из России стал расти в начале века, когда советские колхозы уступили место частным собственникам, получившим их плодородные земли, а фермерам стала доступна новейшая зарубежная техника.

Сейчас по российским полям колесят трактора американской фирмы Deere & Cо и немецкой Claas KGaA, а растущее зерно обрабатывают пестицидами Monsanto Co и Syngenta AG.

Благодаря государственной поддержке производственные затраты у фермеров в два раза меньше, чем у основных конкурентов, и поэтому Россия может продолжать выращивать зерно даже тогда, когда цены падают.

4. Что российское господство может означать для мировых рынков?

Согласно прогнозам, Россия должна стать ведущим экспортером пшеницы. Ее доля экспортного рынка выросла с неполного одного процента в 2000 году до 18% в этом сезоне. За тот же период времени доля США уменьшилась наполовину.

Рост урожаев в России способствовал глобальному перенасыщению рынка, из-за чего цены в Чикаго упали до десятилетнего минимума, а американские фермеры в прошлом году были вынуждены посадить наименьший объем озимой пшеницы с начала столетия.

Российское превосходство также дает ей возможность устраивать встряски на мировом рынке. Когда в 2010 году в России была засуха, она наложила запрет на экспорт зерна, и отправные цены взлетели почти на 50%.

5. Может ли Россия ужесточить свой контроль над экспортом?

Урожай (если позволит погода) может устанавливать новые рекорды. Но появляются первые признаки того, что порты и железные дороги страны не справляются с возросшими объемами экспорта. Плюс к этому России трудно проникнуть на некоторые рынки.

Российское зерно обычно не отвечает строгим требованиям по качеству, которые устанавливают ключевые покупатели Алжир и Саудовская Аравия, а Бразилии дешевле покупать зерно внутри общего рынка стран Южной Америки МЕРКОСУР.

Россия пробивается на азиатские рынки, однако из-за больших транспортных расходов поставка в больших объемах туда вряд ли возможна.

6. Может ли Россия повторить свой экспортный успех с другими пищевыми продуктами?

Даже осуществив преобразования в своем сельском хозяйстве, Россия не в состоянии конкурировать на мировых рынках кукурузы, сахара и мяса так, как она конкурирует на рынке пшеницы. Она сегодня достигла уровня самообеспечения сахаром, однако производственные затраты там слишком высоки, и осуществлять его экспорт в больших масштабах Россия не может.

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Кроме того, у России нет в достаточном количестве мощностей для перевозки белого сахара в контейнерах, в то время как мир предпочитает именно такой способ перевозки.

Стране также трудно конкурировать в области поставок кукурузы, так как правительство запрещает сажать генномодифицированные семена, которые делают выращивание этой культуры в других странах более доходным.

А из-за африканской чумы свиней, которая широко распространена в российских сельскохозяйственных регионах, страна не может поставлять большое количество свинины на экспорт.

Анатолий Медецкий