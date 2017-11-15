Марина Грибанова. Правда о наркотиках. Это видео должен посмотреть каждый ребёнок старше 10 лет.

Эта хрупкая женщина не один год занимается тем, что ездит по городам и весям со своими лекциями на тему :"Скажи "Нет" наркотикам".

Сама она является бессменным руководителем Харьковского движения "Нарконон".

На просторах интернета уже не один год идут дебаты сторонников и противников данных лекций. Последние утверждают, что за лектором стоит мощное движение сайентологии, основанное некогда Л.Р. Хаббардом.

Именно поэтому, бывали случаи, когда Марине Валентиновне Грибановой отказывали в проведении лекций.

Но это единичные случаи, поскольку на лекциях вместе с учениками школ всегда присутствуют как учителя, так и родители, и благодарности последних тысячами можно прочесть в отзывах, грамотах, письмах.

Вся изюминка в том, что на протяжении почти 1ч.50мин. вся лекция слушается на одном дыхании с не угасающим интересом. Тут и юмор с непередаваемым артистизмом, и железные аргументы, и случаи из жизни, и всё это с хорошо поставленной речью и отработанным текстом. А уж тот факт, что после прослушивания лекций Марины Валентиновны в школах резко снижается статистика выявления случаев курения, пьянства и наркомании, говорит сам за себя.

Родители! Смотрите вместе со своими детьми, это очень нужное и полезное видео.

Источник: nashaplaneta.su