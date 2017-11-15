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«Лёгкие» сигареты запрещены в России с сегодняшнего дня

07:28. 15 ноября 2017 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:
«Лёгкие» сигареты запрещены в России с сегодняшнего дня | Русская весна

С 15 ноября производители сигарет должны выпускать свою продукцию в новой малопривлекательной упаковке. Сбоку на ней будет написано, что этот вредный товар содержит системные яды.

Вчера истек переходный период для внедрения техрегламента Таможенного союза на табачную продукцию, вступивший в силу 15 мая прошлого года.

Страшные картинки теперь будут с двух сторон пачки, и их размер будет не менее 50 процентов от ее площади. Причем на лицевой стороне — вверху пачки, а на оборотной картинка может быть как сверху, так и снизу, главное, чтобы она не перекрывалась акцизной маркой и не разрушалась при открытии упаковки.

На картинке будут изображены человеческие органы, поврежденные болезнями, спровоцированные курением, и пояснения, что именно изображено.

Также в упаковки сигарет теперь нельзя помещать какие-либо вкладыши. «Легкие» сигареты исчезнут вместе с «экстра», «ультра» и тому подобными.

«Ведь такая маркировка может создать впечатление, что „легкие“ сигареты менее вредны, но это не правда», — пояснил «РГ» член Координационного совета по борьбе с табаком при Минздраве России Виктор Зыков.

Чтобы не вводить потребителей в заблуждение, на упаковках табачной продукции теперь запрещено указывать количество никотина, смол, монооксида углерода, ведь такая информация может создать иллюзию, что чем ниже содержание этих веществ, тем безвреднее товар. А это — тоже огромное лукавство.

Многочисленные исследования, проведенные в США и Европе, доказали, что люди, употребляющие «легкие» сигареты, болеют страшными болезнями так же часто, как и те, кто дымит обычными. И протекают заболевания у них одинаково тяжело. Такая маркировка давно запрещена в ЕС и США.

Еще один пункт — на табачные упаковки больше нельзя наносить картинки или надписи, которые могли бы вызвать ассоциацию их содержимого с продуктами питания, «вкусностями», целебными травами. Исключение сделано только для ментола.

Также по техрегламенту, табачные компании, выпускающие продукцию для стран, входящих в Евразийский экономический союз, обязаны раскрывать Минздравам информацию о составе табачной продукции и дыма от нее.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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