Конфуций китайской революции. 10 фактов о Сунь Ятсене

Источник: www.aif.ru

12 ноября 1866 года родился китайский революционер, основатель партии Гоминьдан Сунь Ятсен.

1. Сунь Ятсен является одним из наиболее почитаемых политических деятелей Китая, причем данное отношение характерно как для материкового Китая, так и для Тайваня. Сунь Ятсена называют «Конфуцием в реальной политике».

2. Сунь Ятсен родился в бедной крестьянской семье и с ранних лет должен был помогать родителям и пасти скот. Грамоте его учил родной дядя. Старший брат Сунь Ятсена, Сунь Мэй, в поисках работы уехал на Гавайские острова, и родители вскоре отправили к нему младшего брата. Миссионерскую школу в Гонолулу, где преподавание велось на английском языке, Сунь Ятсен с отличием окончил в 1881 году.

3. В конце 1880-х годов, во время обучения в медицинском институте в Гонконге, Сунь Ятсен создал группу «Четыре бандита». Вместе с единомышленниками начинающий революционер обсуждал планы свержения правившей в Китае маньчжурской династии Цин.

«Четыре бандита»: Ян Хаолин, Сунь Ятсен, Чэнь Шаобо, Ю Шаован (Ю Ле). Стоит — Чжэн Шилян. Фото 1888 года. Фото: Commons.wikimedia.org

4. В начале своей деятельности Сунь Ятсен являлся сторонником либеральных реформ, однако, столкнувшись с полным неприятием его идей со стороны китайской бюрократии, он окончательно склонился в пользу революции. В 1894 году в Гонолулу Сунь Ятсен основал первую китайскую революционную организацию — «Союз возрождения Китая».

5. В 1905 году Сунь Ятсен создал объединение китайских революционных организаций «Тунмэнхой» («Союзная лига»). Тунмэнхой подготовил и провел ряд вооруженных восстаний в Южном и Центральном Китае, являлся ведущей политической силой Синьхайской революции 1911 года, в результате которой была свергнута маньчжурская монархия и провозглашена Китайская республика.

Сунь Ятсен под флагами «Пять рас в одном союзе» и «Синее небо с белым солнцем». Фото: Commons.wikimedia.org

6. В 1911 году Сунь Ятсен, возвратившийся в Китай после многих лет эмиграции, был избран временным президентом Китайской республики. Этот пост он занимал с 1 января по 1 апреля 1912 года, однако затем вынужден был оставить его в пользу командующего императорской армии Юань Шикая.

7. В августе 1912 года Сунь Ятсен основал «Китайскую Национальную народную партию» — Гоминьдан. Партия Гоминьдан с начала 1920-х годов была правящей в Китае, пока в 1949 году, потерпев поражение от коммунистов, не оставила материковую часть страны, сохранив власть лишь на Тайване. Часть членов Гоминьдана, сформировав «Революционный комитет Гоминьдана», остались на материке и до сих пор являются одной из восьми мелких зарегистрированных партий.

8. Политическим наследием Сунь Ятсена стало учение о «трех народных принципах» — национализме, народовластии и народном благосостоянии. «Три народных принципа» Сунь Ятсена в различных трактовках использовали все ведущие политические силы Китая — Гоминьдан, Коммунистическая партия и даже коллаборационистское правительство времен японской оккупации Китая.

9. После Октябрьской революции в России Сунь Ятсен высказался за сотрудничество с Советской Россией и тесный союз с китайскими коммунистами. Этой линии он оставался верен до конца жизни. 11 марта 1925 года, за день до смерти, в «Послании Советскому Союзу» он писал: «Настанет время, когда Советский Союз, как лучший друг и союзник, будет приветствовать могучий и свободный Китай, когда в великой битве за свободу угнетенных наций мира обе страны рука об руку пойдут вперед и добьются победы».

10. Как и лидер русской революции Владимир Ленин, Сунь Ятсен покоится в мавзолее. Идею о таком захоронении незадолго до смерти в марте 1925 года высказал сам Сунь Ятсен, заинтересовавшийся советским опытом в этом вопросе. Мавзолей Сунь Ятсена располагается в Нанкине, на горе Цзыцзыньшань. В 1940 году Сунь Ятсену правительством Китая был посмертно присвоен титул «Отца нации».

Сегодня Сунь Ятсен одинаково высоко почитается как в КНР, так и на Тайване, где существует Мемориальный комплекс Сунь Ятсена.

Источник: nstarikov.ru