Главная » Политика

Если государство будет слабым, нам оставят только Садовое кольцо

14:53. 15 ноября 2017 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Когда я пришел в студию ресурса «Свободная пресса» меня ждал там приятный сюрприз. Это – Никита Исаев.

К этому частому гостю политических эфиров на ТВ и радио, уверен, не только у меня, но и многих членов Партии Великое Отечество и читателей моего блога накопилось много вопросов. Последний масштабный спор был с «товарищем Исаевым» заочным, когда он выступил с такой критикой Сталина, что оставалось только удивляться уровню исторического невежества.

Недавно была ещё и полемика в студии программы «60 минут». Однако в прямых эфирах политических ток-шоу толком полемизировать невозможно – у каждого пара минут, не более. А тут целый час.

Я получил огромное удовольствие. Надеюсь, его получите и вы.

Вот, что написала «Свободная пресса», описывая состоявшуюся полемику: «… о дестабилизации России как стратегии американской политики, о том, почему великую державу принуждают оправдываться перед Западом, а не упреждать провокации, кто давит на путинское окружение, элиту и олигархов, подталкивая их к предательству, о коллизии российско-китайских-американских отношений, почему не надо разменивать КНДР на хлопки Трампа по плечу Путина, а ИГИЛ (запрещенный в России) — вывеска на дверях одного из отделов американской разведки, о возможности Третьей мировой войны, и — «договорятся» ли… ЦСКА и Спартак во время чемпионата России по футболу.

Разные точки зрения — разные выводы в баттле Никита Исаев vs Николай Стариков в программе «Открытая студия».

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
... бы ее, если бы история оставила им для этого...запредельных требований заведомо более слабого противника. После поражения ...государство в полной мере использовало ряд очень интересных и уже известных нам... Россией никогда не будет!.. Если раньше мы испытывали ...
Кали-Юги больше не будет
...коллективами: племенами, государствами, некоторыми партиями и... моего эгоизма. Если нам кажется, что ... женщина сможет оставаться верной, если не умеет ...Например, женщина будет ответственна, и будет думать над... маленькую генетически слабую и изолированную ...
ПРОЦЕССЫ, которые нам нужно ЗНАТЬ
...что работника с таким слабым сердцем столь солидная ...и «військторг» – если мне будет позволено так окрестить оплаченные...приводимые здесь данные не оставят вас равнодушными». Далее ...государство обычно занимает жёсткую позицию: если хотите иметь с нами...
Если вы хотите китайских темпов экономического роста, политический порядок должен быть как в Китае
...бразильской сборной. Если будете рассказывать историю ...будет следующей жертвой? В мире еще остались слабые... о том, оставить мировую финансовую систему... будет Россия, сменится и ориентация европейских государств...народонаселения, как нам постоянно советуют ...
Молчать и бездействовать нельзя! За нами наши дети!
... шелухой, но оставили свою глобалистскую суть..., какое воспитание нам предлагают организовать. Мы...личности. И если государство берёт на ...российских образовательных учреждений слабо представлены или ...который “отремонтированная” система будет иметь на выходе». ...
Разделённые государства и их судьба
... если русский народ разделится на разные государства – это будет окончательная...народ дряхлым, вырождающимся, слабым и никчёмным, прозябающим ... реформаторы: «западный опыт нам не подходит, народ у... развязали чудовищную войну, оставив после себя горы трупов...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>