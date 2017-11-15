Если государство будет слабым, нам оставят только Садовое кольцо

Когда я пришел в студию ресурса «Свободная пресса» меня ждал там приятный сюрприз. Это – Никита Исаев.

К этому частому гостю политических эфиров на ТВ и радио, уверен, не только у меня, но и многих членов Партии Великое Отечество и читателей моего блога накопилось много вопросов. Последний масштабный спор был с «товарищем Исаевым» заочным, когда он выступил с такой критикой Сталина, что оставалось только удивляться уровню исторического невежества.

Недавно была ещё и полемика в студии программы «60 минут». Однако в прямых эфирах политических ток-шоу толком полемизировать невозможно – у каждого пара минут, не более. А тут целый час.

Я получил огромное удовольствие. Надеюсь, его получите и вы.

Вот, что написала «Свободная пресса», описывая состоявшуюся полемику: «… о дестабилизации России как стратегии американской политики, о том, почему великую державу принуждают оправдываться перед Западом, а не упреждать провокации, кто давит на путинское окружение, элиту и олигархов, подталкивая их к предательству, о коллизии российско-китайских-американских отношений, почему не надо разменивать КНДР на хлопки Трампа по плечу Путина, а ИГИЛ (запрещенный в России) — вывеска на дверях одного из отделов американской разведки, о возможности Третьей мировой войны, и — «договорятся» ли… ЦСКА и Спартак во время чемпионата России по футболу.

Разные точки зрения — разные выводы в баттле Никита Исаев vs Николай Стариков в программе «Открытая студия».

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Источник: nstarikov.ru